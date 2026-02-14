Happy Valentines Day Wishes: रिश्ते में मिठास घोल देंगे ये रोमांटिक मैसेज, पार्टनर को इन खूबसूरत शायरियों के साथ करें वैलेंटाइन डे विश

इमरजेंसी लैंडिंग एयरस्ट्रिप पर एयर शो, राफेल और सुखोई जेट्स का एयर शो, मोरन एयरस्ट्रिप सुखोई ने उड़ान भरी, इमरजेंसी लैंडिंग एयरस्ट्रिप पर एयर शो, असम के डिब्रूगढ़ एयर शो का आयोजन, राफेल और सुखोई ने एयरस्ट्रिप से उड़ान भरी, मोरन एयरस्ट्रिप पर एयर शो का आयोजन, इमरजेंसी एयरस्ट्रिप पर एयर शो का आयोजन, PM का विमान इमरजेंसी एयरस्ट्रिप पर उतरा
Pragya Bharti | Feb 14, 2026, 06:33 AM IST
1.Happy Valentines Day Wishes and Love Shayari
प्यार का इजहार करने के लिए कभी-कभी 'आई लव यू' जैसे शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं. कई बार खामोश रहने से भी प्रेम में कमी जैसा महसूस कराता है. ऐसे में शायरी वह जादू है, जो सीधे दिल को छू जाती है. खासकर जब शायरी बेहद खूबसूरत और पार्टनर को स्पेशल फील कराने वाली हो. आज वैलेंटाइन डे कपल्स के लिए और भी खास होता है, क्योंकि इस दिन पूरी दुनिया मोहब्बत के रंग में डूबी होती है. अगर आप भी अपने 'स्पेशल वन' को यह बताना चाहते हैं कि वे आपके लिए कितने अहम हैं, तो शायरी से बेहतर कोई संदेश नहीं हो सकता. यहां हम आपके लिए लाए हैं 20 से अधिक ऐसी दिलकश शायरियां लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आपका पार्टनर एक बार फिर आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगा.
2.Valentines Day Love Shayari in Hindi
1. मेरा कल भी तुम थे, मेरा आज भी तुम हो,
मेरी हर धड़कन का सच्चा राज भी तुम हो.
2. वैलेंटाइन तो बस एक बहाना है,
मुझे तो सारी उम्र तेरा प्यार पाना है.
Happy Valentines Day
3.Valentines Day Shayari in Hindi
3. तुम मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत याद हो,
तुम्हारे साथ हर दिन वैलेंटाइन डे जैसा है.
4. तेरे चेहरे पे जो मुस्कान है, वो मेरी दुनिया की पहचान है.
तुझसे ही है मेरी खुशी, तू ही मेरी जान है.
Happy Valentines Day
4.Happy Valentines Day Shayari in Hindi
5. तुम्हारी यादों का दीया जलता है हर पल,
तुम ही तो हो मेरी हर मुश्किल का हल.
6. तुम्हारी मुस्कुराहट से ही मेरी सुबह होती है,
तुम्हारे बिना ये जिंदगी अधूरी सी लगती है.
Happy Valentines Day
5.Valentines Day Shayari for Love
7. दिल की बातों को मैं कह नहीं सकता, तेरे बिना जी नहीं सकता.
तू है मेरी हर सुबह-हर रात, तेरे बिना मैं तो रह नहीं सकता.
8. तुझे पलकों पर बिठाकर रखूं,
सारी उम्र मैं तेरा साया बनकर रहूं.
Happy Valentines Day
6.Valentines Day Shayari for Wife
9. इश्क वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए,
इश्क वो है जो रूह में उतर जाए.
10. हज़ारों महफ़िलें हैं और लाखों मेले हैं,
पर जहां तुम नहीं, वहां हम अकेले हैं.
हैप्पी वैलेनटाइन डे
7.Valentines Day Shayari for Girlfriend in Hindi
11. तुम मेरी वो अधूरी ख्वाहिश हो,
जो आज मुकम्मल सी लगती है.
12. खुदा से बस यही दुआ है मेरी,
की तू हमेशा रहे बस मेरी.
Happy Valentines Day
8.Happy Valentines Day wishes
13. दिल की धड़कन और मेरी हर बात हो तुम,
मेरे अधूरेपन में मुकम्मल मुलाकात हो तुम.
14. तेरे नाम को लबों पर सजाया है मैंने,
तुझे दिल के मंदिर में बिठाया है मैंने.
हैप्पी वैलेंटाइन डे
9.Valentines Day Wishes and Messages
15. आंखों की गहराई में डूब जाने दो,
इस वैलेंटाइन मुझे अपना हो जाने दो.
16. मोहब्बत तुमसे ऐसी है कि हर पल याद आती है,
तुम्हारी एक झलक से मेरी दुनिया मुस्कुराती है.
Happy Valentines Day
10.Valentines Day Wishes Photos and Messages
17. कुछ लोग खोने को प्यार कहते हैं,
हम तो पाने का नाम प्यार कहते हैं.
18. जुबां तो कह नहीं पाती दिल का हाल,
मगर तेरी आंखों में दिखता है मेरा ख्याल.
हैप्पी वैलेंटाइन डे
11.Valentines Day Wishes Whatsapp status
19. मेरी हर ख़ुशी का रास्ता तुझसे है,
ये जो प्यार है मेरा, वो बस तुझसे है.
20. चांदनी रात में तेरा साथ चाहिए,
पूरी उम्र मुझे तेरा ही हाथ चाहिए.
Happy Valentines Day
12.Valentines Day Wishes in Hindi
21. तुमसे मिलना मेरी किस्मत थी,
और तुम्हें पाना मेरी चाहत है.
22. फासले मिटाकर पास आ जाओ,
इस प्यार के दिन मेरे दिल में समा जाओ.
हैप्पी वैलेंटाइन डे
13.Valentines Day Wishes Image
23. तुम्हें क्या पता कि तुम मेरे लिए क्या हो,
मेरी डूबती हुई कश्ती का सहारा हो.
24. तेरी मुस्कान से रोशन है मेरी दुनिया सारी,
तू जो साथ हो तो लगती है हर शाम प्यारी.
वैलेंटाइन डे पर बस इतना सा पैगाम है,
तू मेरी मोहब्बत, तू ही मेरा अरमान है.
Happy Valentines Day