Happy Republic Day: 'तीन रंगों से रंगा तिरंगा, अपनी ये पहचान है..', 77वें गणतंत्र दिवस पर इन शायरियों से अपनों को दें शुभकामनाएं

Pragya Bharti | Jan 25, 2026, 04:20 PM IST
1.Happy Republic Day Wishes and Shayari in HIndi
77वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर राष्ट्रप्रेम और एकता का जश्न मनाएं. इन चुनिंदा और प्रेरणादायक शायरियों के माध्यम से आप अपने मित्रों और परिवार को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भेज सकते हैं.
2.Republic Day Shayari 2026
आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से,
हम सब मिलकर रहें इसी एक अरमान से.
गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!
वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं,
मरेंगे वतन के लिए शर्त मौत से लगाए बैठे हैं.
Happy Republic Day
शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले,
वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशां होगा.
Happy Republic Day 2026
3.Republic Day 2026 Wishes and Quotes
कुछ नशा तिरंगे की आन का है,
कुछ नशा मातृभूमि की शान का है,
हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा,
नशा ये हिंदुस्तान की मान का है.
अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं,
सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं.
हैप्पी रिपब्लिक डे!
4.Republic Day Shayari in Hindi
अलग है भाषा, धर्म और जात,
पर हम सब एक हैं, यही है भारत की बात.
आन देश की शान देश की,
देश की हम संतान हैं,
तीन रंगों से रंगा तिरंगा,
अपनी ये पहचान है.
गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं
मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना,
हिन्दी हैं हम वतन है हिन्दोस्तां हमारा.
5.Best Republic Day Quotes 2026
न जियो धर्म के नाम पर,
न मरो धर्म के नाम पर,
इंसानियत ही है धर्म वतन का,
बस जियो वतन के नाम पर.
लहू वतन की रेत का कण-कण जगा देता है,
जो वतन पर मरता है उसे खुदा बना देता है.
तैरना है तो समंदर में तैरो,
नदी नालों में क्या रखा है,
प्यार करना है तो वतन से करो,
इन बेवफाओं में क्या रखा है.
6.Deshbhakti Shayari for Republic Day
खुशनसीब हैं वो जो वतन पर मिट जाते हैं,
मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं.
सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है,
जहाँ जाति-भाषा से बढ़कर देश-प्रेम की धारा है.
गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!
हर तिनका मेरे बाग का मेरे लिए गुलाब है,
जहां शहीदों का खून गिरा वो धरती मेरे लिए किताब है.
हैप्पी रिपब्लिक डे!
7.Republic Day Wishes and Quotes in Hindi
तिरंगा सिर्फ कपड़ा नहीं,
ये करोड़ों धड़कनों की धड़कन है,
मेरा भारत महान है,
यही मेरा गौरवपूर्ण वतन है.
आजादी का जोश कभी कम न होने देंगे,
जब भी जरूरत पड़ेगी देश के लिए लहू देंगे.
गणतंत्र की गूंज चारों ओर छा गई,
भारत मां की महिमा फिर लौट आई.
हैप्पी रिपब्लिक डे!
8.Happy Republic Day Wishes in Hindi
हाथ में तिरंगा हो और जुबां पे वतन का नाम,
चलो मिलकर करें उन वीरों को झुककर सलाम.
न पूछो जमाने को कि क्या मेरी कहानी है,
हमारी पहचान तो बस ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं.
दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है,
सिर हमेशा ऊँचा रखना इसका जब तक दिल में जान है.
हैप्पी रिपब्लिक डे!
