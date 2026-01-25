FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

अभिनेता धर्मेंद्र को पद्म विभूषण सम्मान, अभिनेता धर्मेंद्र को पद्म विभूषण (मरणोपरांत) सम्मान, पूर्व सांसद विजय मल्होत्रा को पद्म भूषण सम्मान, गायिका अल्का याग्निक को पद्म भूषण सम्मान, मलयाली अभिनेता मम्मूटी को पद्म भूषण सम्मान, पूर्व CM भगत सिंह कोश्यारी को भी पद्म भूषण, शिबू सोरेन को पद्म भूषण (मरणोपरांत) सम्मान, केटी थॉमस को भी पद्म विभूषण सम्मान का एलान, 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण पुरस्कार का एलान, एन राजम को पद्म विभूषण सम्मान का एलान

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Happy Republic Day: 'तीन रंगों से रंगा तिरंगा, अपनी ये पहचान है..', 77वें गणतंत्र दिवस पर इन शायरियों से अपनों को दें शुभकामनाएं

Happy Republic Day Wishes and Shayari in Hindi: भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के गौरवशाली अवसर पर, अपने प्रियजनों को देशभक्ति के संदेशों से जोड़ने के लिए यहां बेहतरीन शायरियों का संग्रह दिया गया है.

Pragya Bharti | Jan 25, 2026, 04:20 PM IST

1.Happy Republic Day Wishes and Shayari in HIndi

Happy Republic Day Wishes and Shayari in HIndi
1

77वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर राष्ट्रप्रेम और एकता का जश्न मनाएं. इन चुनिंदा और प्रेरणादायक शायरियों के माध्यम से आप अपने मित्रों और परिवार को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भेज सकते हैं.

2.Republic Day Shayari 2026

Republic Day Shayari 2026
2

आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से, 
हम सब मिलकर रहें इसी एक अरमान से. 
गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!

वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, 
मरेंगे वतन के लिए शर्त मौत से लगाए बैठे हैं. 
Happy Republic Day

शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, 
वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशां होगा. 
Happy Republic Day 2026
 

3.Republic Day 2026 Wishes and Quotes

Republic Day 2026 Wishes and Quotes
3

कुछ नशा तिरंगे की आन का है, 
कुछ नशा मातृभूमि की शान का है, 
हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, 
नशा ये हिंदुस्तान की मान का है.

अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, 
सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं.

हैप्पी रिपब्लिक डे!

4.Republic Day Shayari in Hindi

Republic Day Shayari in Hindi
4

अलग है भाषा, धर्म और जात, 
पर हम सब एक हैं, यही है भारत की बात.

आन देश की शान देश की, 
देश की हम संतान हैं, 
तीन रंगों से रंगा तिरंगा, 
अपनी ये पहचान है.
गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं

मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, 
हिन्दी हैं हम वतन है हिन्दोस्तां हमारा. 

5.Best Republic Day Quotes 2026

Best Republic Day Quotes 2026
5

न जियो धर्म के नाम पर, 
न मरो धर्म के नाम पर, 
इंसानियत ही है धर्म वतन का, 
बस जियो वतन के नाम पर. 

लहू वतन की रेत का कण-कण जगा देता है, 
जो वतन पर मरता है उसे खुदा बना देता है.

तैरना है तो समंदर में तैरो, 
नदी नालों में क्या रखा है, 
प्यार करना है तो वतन से करो, 
इन बेवफाओं में क्या रखा है.

6.Deshbhakti Shayari for Republic Day

Deshbhakti Shayari for Republic Day
6

खुशनसीब हैं वो जो वतन पर मिट जाते हैं, 
मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं.

सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, 
जहाँ जाति-भाषा से बढ़कर देश-प्रेम की धारा है. 
गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!

हर तिनका मेरे बाग का मेरे लिए गुलाब है, 
जहां शहीदों का खून गिरा वो धरती मेरे लिए किताब है. 

हैप्पी रिपब्लिक डे!

7.Republic Day Wishes and Quotes in Hindi

Republic Day Wishes and Quotes in Hindi
7

तिरंगा सिर्फ कपड़ा नहीं, 
ये करोड़ों धड़कनों की धड़कन है, 
मेरा भारत महान है, 
यही मेरा गौरवपूर्ण वतन है.

आजादी का जोश कभी कम न होने देंगे, 
जब भी जरूरत पड़ेगी देश के लिए लहू देंगे. 

गणतंत्र की गूंज चारों ओर छा गई, 
भारत मां की महिमा फिर लौट आई.
हैप्पी रिपब्लिक डे!

8.Happy Republic Day Wishes in Hindi

Happy Republic Day Wishes in Hindi
8

हाथ में तिरंगा हो और जुबां पे वतन का नाम, 
चलो मिलकर करें उन वीरों को झुककर सलाम. 

न पूछो जमाने को कि क्या मेरी कहानी है, 
हमारी पहचान तो बस ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं.

दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, 
सिर हमेशा ऊँचा रखना इसका जब तक दिल में जान है.

हैप्पी रिपब्लिक डे!

