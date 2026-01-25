Happy Republic Day: 'तीन रंगों से रंगा तिरंगा, अपनी ये पहचान है..', 77वें गणतंत्र दिवस पर इन शायरियों से अपनों को दें शुभकामनाएं

5 . Best Republic Day Quotes 2026

न जियो धर्म के नाम पर,

न मरो धर्म के नाम पर,

इंसानियत ही है धर्म वतन का,

बस जियो वतन के नाम पर.

लहू वतन की रेत का कण-कण जगा देता है,

जो वतन पर मरता है उसे खुदा बना देता है.

तैरना है तो समंदर में तैरो,

नदी नालों में क्या रखा है,

प्यार करना है तो वतन से करो,

इन बेवफाओं में क्या रखा है.