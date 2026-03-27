20+Ram Navami Wishes: श्री राम आएं आपके द्वार, सुख-समृद्धि मिले अपार. इस रामनवमी अपनों को भेजें ये शुभकामना संदेश व सुंदर तस्वीरें

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Pragya Bharti | Mar 27, 2026, 06:50 AM IST
1.Ram Navami 2026 Wishes Quotes Messages
चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि पर हर साल बड़े धूमधाम से राम नवमी मनाई जाती है. यह सनातन धर्म में अटूट श्रद्धा और उल्लास का पर्व है. इस खास दिन को मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है. माना जाता है कि राम नाम के जाप से मन को शांति मिलती है. साथ ही, जीवन के समस्त कष्ट और दरिद्रता का भी नाश होता है. इस पावन अवसर पर अगर आप अपने मित्रों, परिजनों और शुभचिंतकों को भक्ति के रंग में सराबोर संदेश भेजना चाहते हैं, तो यहां कुछ बेहतरीन शुभकामना संदेश दिए गए हैं.
2.Jai Shri Ram 2026 Status
"राम जी की ज्योति से नूर मिलता है,
सबके दिलों को सुरूर मिलता है,
जो भी जाता है राम जी के द्वार,
उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है."
"अयोध्या जिनका धाम है,
राम जिनका नाम है,
मर्यादा पुरुषोत्तम वो भगवान,
ऐसे श्री राम को हमारा प्रणाम है."
जय श्री राम!
3.Best Ram Navami Quotes in Hindi
"राम नाम का फल है मीठा,
कोई चख के देख ले,
खुल जाते हैं भाग,
कोई पुकार के देख ले."
"जिनके मन में श्री राम हैं,
उनके भाग्य में वैकुण्ठ धाम है,
उनके चरणों में जिसने जीवन वार दिया,
संसार में उसका कल्याण है."
जय श्री राम!
4.Happy Ram Navami Wishes 2026
"गरज उठे गगन सारा,
समुद्र छोड़े अपना किनारा,
हिल जाए जहान सारा,
जब गूंजे जय श्री राम का नारा."
जय श्री राम!
"राम नाम जपते रहो,
काम सफल सब होय,
मन की शंका मिट जाए,
दुःख न व्यापे कोय."
जय श्री राम!
5.Ram Navami WhatsApp Status 2026
"निकली है सज-धज के राम जी की सवारी,
लीला है प्रभु की बड़ी प्यारी-प्यारी,
राम नवमी पर गूंजे जय श्री राम की जय-जयकारी."
"मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी,
राम सिया राम, सिया राम जय जय राम."
जय श्री राम!
6.Ram Navami Wishes and Quotes in Hindi
"राम को भजने से बेड़ा पार है,
राम का नाम ही जीवन का आधार है,
इस राम नवमी पर खुशियां मिले आपको अपार है."
"शांति के प्रतीक, धर्म के रक्षक,
राम नाम का जो ले नाम, उसका हो जाए उद्धार."
जय श्री राम!
7.Ram Navami Wishes HD Image
"राम नवमी का त्यौहार आए,
आपके जीवन में खुशियां लाए,
प्रभु राम की कृपा से,
आपकी हर मुराद पूरी हो जाए."
"खुशियों का आया त्यौहार, सजा है राम जी का दरबार,
श्रद्धा और भक्ति से कहें, जय श्री राम बार-बार."
जय श्री राम!
8.Ram Navami 2026 Quotes In Hindi
"राम जिनका नाम है, मर्यादा जिनका काम है,
ऐसे प्रभु श्री राम को, हमारा कोटि-कोटि प्रणाम है."
"सजेगा अवध, गूंजेगा जय श्री राम का नारा,
राम नवमी का ये पर्व, खुशियों से भर दे जीवन तुम्हारा."
जय श्री राम!
"राम नाम अमृत की धारा,
जिसने पिया वो जग से प्यारा,
राम नवमी की शुभकामनाएं,
स्वीकार करें संदेश हमारा."
9.Ram Navami Shukhkamna Sandesh
वीर रस और जोश भरी शायरियां
"तलवार की धार से नहीं,
न ही गोलियों की बौछार से,
दुश्मन कांपते हैं केवल,
जय श्री राम की ललकार से."
जय श्री राम!
"जहां राम का वास है, वहां हर पल खास है,
राम नवमी के पर्व पर, मन में जगाएं विश्वास है."
10.Ram Navami Wishes 2026
"मर्यादा का पालन करना सिखाया राम ने,
धर्म की राह पर चलना सिखाया राम ने,
इस राम नवमी राम सा आचरण अपनाएं."
जय श्री राम!
"कण-कण में राम बसते हैं,
जन-जन में राम बसते हैं,
राम नवमी के इस पावन दिन,
प्रभु राम सबको फलते हैं."
11.Happy Ram Navami Shayari in Hindi
"राम नाम का सहारा है,
ये जीवन अब तुम्हारा है,
राम नवमी की बधाई हो,
ये पर्व बड़ा ही प्यारा है."
जय श्री राम!
श्री राम के चरण कमल आपके घर आएं,
खुशियों की पावन सौगात साथ लाएं,
दुख-दरिद्र आपके द्वार से दूर भाग जाएं,
राम जन्मोत्सव की आपको ढेरों शुभकामनाएं.
12.Ram Navami Ki Badhai Sandesh
सज जाए घर का कोना-कोना प्रभु के स्वागत में,
मिट जाए हर अंधेरा राम नाम की इबादत में,
जब उनके चरण कमल आपके आंगन में पड़ेंगे,
बरसेगी सुख-समृद्धि आपकी पूरी विरासत में.
जय श्री राम!
राम जी की ज्योति से नूर मिलता है,
उनके चरणों में ही सच्चा सुरूर मिलता है,
जिस घर में पड़ते हैं कदम रघुनाथ के,
उस घर को बैकुंठ सा सुकून मिलता है.
13.Ram Navami Wishes for Family and Friends
मर्यादा पुरुषोत्तम का वास हो आपके द्वार,
सदा बना रहे प्रभु का आप पर दुलार,
चरण कमल स्पर्श से महक उठे आपका घर-बार,
मुबारक हो आपको राम नवमी का यह पावन त्यौहार.
जय श्री राम!
आएं लेकर आशीष प्रभु श्री राम,
बना दें आपके बिगड़े हुए हर काम,
चरणों की धूल से पावन हो जाए आपका धाम,
भजते रहें मुख से बस राम-राम-राम.
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