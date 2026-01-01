FacebookTwitterYoutubeInstagram
काशी-अयोध्या और खाटूश्याम के दरबार में 3 किमी लंबी लाइनें, नए साल पर देशभर के मंदिरों में उमड़ा जनसैलाब

Guru Pradosh 2026: साल के पहले ही दिन आज रखा जाएगा गुरु प्रदोष व्रत, पूजा अर्चना करने से भी मिलेगी महादेव की कृपा

New year 2026 के पहले दिन तगड़ा झटका, LPG सिलेंडर ₹111 महंगा...दिल्ली से मुंबई तक ये नए रेट

Happy New Year 2026 Wishes: इन स्पेशल मैसेज के साथ अपने मित्र,रिश्तेदार और प्रियजनों को दें नये साल की शुभकामनाएं

New Year Rituals: नये साल पर उठते ही करें ये शुभ काम, पूरे साल रहेगी सूर्यदेव की कृपा, दूर हो जाएगी गरीबी और समस्या

PAN-Aadhaar से लेकर पीएम किसान योजना तक, 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगे ये 7 बदलाव

लाइफस्टाइल

हर साल की तरह इस साल भी लोग नये साल पर काफी ज्यादा खुश हैं. हर कोई नये साल के साथ नई शुरुआत कर रहे हैं. लोगों ने न्यू ईयर पार्टी, ट्रैवलिंग का प्लान भी बना लिया है. दुनियाभर में नए साल के खास मौके पर लोग अपने मित्र, रिश्तेदार, संग संबंधियों, दोस्तों और प्रियजनों को शुभकामनाएं 2026 Wishes देते हैं...

नितिन शर्मा | Jan 01, 2026, 07:28 AM IST

1.नये साल पर संदेश

नये साल पर संदेश
1

ऐसे में आज हम आपके लिए प्यार भरे शुभकामना संदेश लेकर आएं हैं, जिन्हें आप (Happy New Year 2026 Wishes Status) व्हाट्सएप, फेसबुक, इंटाग्राम या अन्य सोशल मीडिया माध्यमों के जरिए अपने प्रियजनों को भेजकर नए साल की शुभकामनाएं दे सकते हैं...

2.2026 Wishes

2026 Wishes
2

विद्या मिले सरस्वती से, दौलत मिले लक्ष्मी से, खुशियां मिले रब से, प्यार मिले सब से... यही दुआ है दिल से

3.New Year 2026

New Year 2026
3

नया साल आया है अपने साथ नई रौशनी लाया है, हर सपना साकार हो जाये. यही है मेरी ऊपर वाले से चाह हैप्पी न्यू ईयर !!

4.नया साल 2026

नया साल 2026
4

नया साल दे इतनी खुशियां बीते सारे दुख जाएं आप भूल हर मुश्किल से लड़ना सीखें नए साल में बना लें ये युसूल हैप्पी न्यू ईयर !!

5.New Year 2026

New Year 2026
5

बीता साल यादें दे गया नया साल उम्मीदें लाया हर दिन हो खुशियों से भरा यही दुआ दिल से निभाया !!

6.हर सुबह

हर सुबह
6

हर सुबह हो नई उम्मीद हर शाम हो सुकून भरी नया साल इतनी खुशियां पूरा साल बीते आपका खुशहाल हैप्पी न्यू ईयर !!

