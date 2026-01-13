Makar Sankranti Wishes: 'कट न पाए आपकी पतंग, बढ़ता रहे जोश और उमंग..'मकर संक्रांति पर अपनों को भेजें ये शुभकामना संदेश

1 . Happy Makar Sankranti 2026 Wishes

साल 2026 का पहला प्रमुख त्यौहार मकर संक्रांति आज देशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. इसे देश के अलग-अलग हिस्सों में पोंगल, उत्तरायण, बिहू और खिचड़ी जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है. यह पर्व न केवल ऋतु परिवर्तन का सूचक है, बल्कि आपसी प्रेम और भाईचारे का भी प्रतीक है. इस खास मौके पर लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दान-पुण्य कर सुख-समृद्धि की कामना करते हैं. यदि आप भी इस संक्रांति पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को खास अंदाज में विश करना चाहते हैं, तो यहां कुछ बेहतरीन शुभकामना संदेश दिए गए हैं-