FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 15 February 2026: महाशिवरात्रि के दिन इन राशियों पर बरसेगी भोलेनाथ की कृपा, पढ़े आज का अपना राशिफल

महाशिवरात्रि के दिन इन राशियों पर बरसेगी भोलेनाथ की कृपा, पढ़े आज का अपना राशिफल

Dark Showering: क्या है 'डार्क शॉवरिंग'? इस वायरल ट्रेंड से वाकई नींद न आने की समस्या होती है दूर?    

क्या है 'डार्क शॉवरिंग'? इस वायरल ट्रेंड से वाकई नींद न आने की समस्या होती है दूर, मिलता है सुकून

Parthiv Shivling: महाशिवरात्रि पर कैसे बनाएं मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग? जानिए किन चीजों को मिलाकर बनाना है शुभ

Parthiv Shivling: महाशिवरात्रि पर कैसे बनाएं मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग? जानिए किन चीजों को मिलाकर बनाना है शुभ

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Happy Mahashivratri Wishes: महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ के नाम से शुरू करें दिन, इन 20+ संदेशों से शिव भक्तों को दें शुभकामनाएं

महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ के नाम से शुरू करें दिन, इन 20+ संदेशों से शिव भक्तों को दें शुभकामनाएं

Diabetes Statistics: भारत में कहां हैं सबसे ज्यादा डायबिटीज-शुगर के मरीज? लिस्ट में इस राज्य का नाम सबसे ऊपर

Diabetes Statistics: भारत में कहां हैं सबसे ज्यादा डायबिटीज-शुगर के मरीज? लिस्ट में इस राज्य का नाम सबसे ऊपर

धरती का सबसे लंबा-चौड़ा पेड़ कौन सा है? जानें 2200 साल से कहां खड़ा है यह 'प्राकृतिक दानव'

धरती का सबसे लंबा-चौड़ा पेड़ कौन सा है? जानें 2200 साल से कहां खड़ा है यह 'प्राकृतिक दानव'

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Happy Mahashivratri Wishes: महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ के नाम से शुरू करें दिन, इन 20+ संदेशों से शिव भक्तों को दें शुभकामनाएं

Happy Mahashivratri Wishes in Hindi: महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शिव की कृपा पाने के लिए अपनों को ये 20+ भक्तिमय संदेश भेजें. महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकता है.

Pragya Bharti | Feb 15, 2026, 12:24 AM IST

1.Mahashivratri Wishes in Hindi

Mahashivratri Wishes in Hindi
1

हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का पर्व आध्यात्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है. मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था. भक्त इस दिन उपवास रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और जलाभिषेक कर महादेव को प्रसन्न करते हैं. शिव की भक्ति केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अंतर्मन की शांति और बुराइयों पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है. आज के इस डिजिटल युग में, अपने दोस्तों और परिवार को शुभकामना संदेश भेजकर इस पर्व की खुशी साझा करना एक परंपरा बन गई है. यहां आपके लिए 20+  खास संदेश दिए गए हैं-
 

Advertisement

2.Happy Mahashivratri Wishes

Happy Mahashivratri Wishes
2

1. काल भी उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का. 
महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं!

2. शिव की शक्ति, शिव की भक्ति, खुशियों की बहार दे, 
महादेव की कृपा आपको हर कदम पर सफलता दे.

3. विष पीने का साहस सिर्फ महादेव में है, और 
भक्तों को तारने की शक्ति सिर्फ भोलेनाथ में. 
हर-हर महादेव!
 

3.Happy Mahashivratri Wishes in HIndi

Happy Mahashivratri Wishes in HIndi
3

4. सारा संसार है जिनकी शरण में, 
नमन है उन शिव के चरणों में. 
हैप्पी महाशिवरात्रि!

5. शिव की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुरूर मिलता है, 
जो भी जाता है भोले के द्वार, उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है.

6. कण-कण में शिव हैं, हर जगह शिव हैं, 
वर्तमान भी शिव हैं और भविष्य भी शिव हैं.
हैप्पी महाशिवरात्रि!
 

4.Happy Mahashivratri Shayari

Happy Mahashivratri Shayari
4

7. अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, 
काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का.

8. शिव की महिमा अपरंपार, 
शिव करते सबका उद्धार, 
उनकी कृपा आप पर सदा बनी रहे.

9. ना पूछो मुझसे मेरी पहचान, 
मैं तो भस्मधारी का भक्त हू. 
जय शिव शंभू!
 

TRENDING NOW

5.Happy Mahashivratri Shubhkamanaye

Happy Mahashivratri Shubhkamanaye
5

10. शिव की बनी रहे आप पर छाया, 
पलट दे जो आपकी किस्मत की काया.

11. भोले आए आपके द्वार, 
भर दें खुशियों से आपका संसार. 
महाशिवरात्रि की बधाई!

12. ना आदि ना अंत है उसका, 
वो सबका न अंत है उसका. 
नमो नमो जी शंकरा!
 

6.Mahashivratri wishes Image

Mahashivratri wishes Image
6

13. महाशिवरात्रि की पावन बेला में, 
शिव आपको उत्तम स्वास्थ्य और सुख प्रदान करें.
महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई!

14. जल चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, 
शिव की भक्ति में रम जाओ. 
जय भोलेनाथ!

15. महाशिवरात्रि का यह पर्व आपके जीवन के सभी अंधेरों को दूर करे. 
ॐ नमः शिवाय!
 

7.Mahashivratri Wishes and Quotes

Mahashivratri Wishes and Quotes
7

16. अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का,
काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का.
जय श्री महाकाल! महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं!

17. शिव की शक्ति, शिव की भक्ति, खुशियों की बहार मिले,
महादेव की कृपा से आपको जिंदगी में प्यार मिले.
शुभ महाशिवरात्रि!


 

8.Happy Mahashivratri Text and Images

Happy Mahashivratri Text and Images
8

18. भोले की दरबार
सारा जहां है जिसकी शरण में,
नमन है उस शिव जी के चरण में,
बनें उस शिव जी के चरणों की धूल,
आओ मिल कर चढ़ाएं हम श्रद्धा के फूल.
हर-हर महादेव!

19. ना आदि ना अंत है उसका, वो सबका न अंत है उसका,
भस्म लगाकर जो करे श्रृंगार, वही तो मेरा त्रिकाल है.
ॐ नमः शिवाय!

9.Mahashivratri Wishes Photo

Mahashivratri Wishes Photo
9

20. डमरू की गूंज
डमरू बाजे, गूंजे तान,
शिव की भक्ति में खो जाए जहान,
भोले बाबा की कृपा रहे आप पर,
खुशियों से भर जाए आपका मकान.

21. शिव सत्य है, शिव अनंत है, शिव अनादि है, 
शिव भगवंत है, शिव ओंकार है, शिव ब्रह्म है. 
महाशिवरात्रि की मंगलकामनाएं!

22. आज की सुबह हो भोले के नाम, 
महादेव बना दें आपके बिगड़े काम. 
शुभ महाशिवरात्रि!
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Happy Mahashivratri Wishes: महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ के नाम से शुरू करें दिन, इन 20+ संदेशों से शिव भक्तों को दें शुभकामनाएं
महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ के नाम से शुरू करें दिन, इन 20+ संदेशों से शिव भक्तों को दें शुभकामनाएं
Diabetes Statistics: भारत में कहां हैं सबसे ज्यादा डायबिटीज-शुगर के मरीज? लिस्ट में इस राज्य का नाम सबसे ऊपर
Diabetes Statistics: भारत में कहां हैं सबसे ज्यादा डायबिटीज-शुगर के मरीज? लिस्ट में इस राज्य का नाम सबसे ऊपर
धरती का सबसे लंबा-चौड़ा पेड़ कौन सा है? जानें 2200 साल से कहां खड़ा है यह 'प्राकृतिक दानव'
धरती का सबसे लंबा-चौड़ा पेड़ कौन सा है? जानें 2200 साल से कहां खड़ा है यह 'प्राकृतिक दानव'
Numerology: जन्मदिन से 10 दिन पहले या बाद में, किसी खास की मृत्यु का क्या है मतलब? जानें एस्ट्रोलॉजी कनेक्शन
Numerology: जन्मदिन से 10 दिन पहले या बाद में, किसी खास की मृत्यु का क्या है मतलब? जानें एस्ट्रोलॉजी कनेक्शन
4 साल तक फिल्मों से रहीं दूर, फिर भी अकेले बनाईं 700 करोड़ की संपत्ति; इस एक्ट्रेस की रईसी के आगे टॉप अभिनेत्री भी फीके
4 साल तक फिल्मों से रहीं दूर, फिर भी अकेले बनाईं 700 करोड़ की संपत्ति; इस एक्ट्रेस की रईसी के आगे टॉप अभिनेत्री भी फीके
MORE
Advertisement
धर्म
Betrayal in Love: प्यार में धोखे का अंजाम जानते हैं आप? ऐसी मिलती है सजा की प्रेम के नाम से भी थर्रा जाता है दिल
प्यार में धोखे का अंजाम जानते हैं आप? ऐसी मिलती है सजा की प्रेम के नाम से भी थर्रा जाता है दिल
Horoscope 14 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज धन, व्यापार और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल
Horoscope 14 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज धन, व्यापार और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल
Mahashivratri Panchmukhi Shivaling: महाशिवरात्रि पर पंचमुखी शिवलिंग की पूजा सबसे शक्तिशाली क्यों मानी गई है? जान लें पूजा विधि और सिद्धि पूजा का महत्व
महाशिवरात्रि पर पंचमुखी शिवलिंग की पूजा सबसे शक्तिशाली क्यों मानी गई है? जान लें पूजा विधि और सिद्धि पूजा का महत्व
Mahashivratri Jyotirlinga Darshan: 12 ज्योतिर्लिंग कहां हैं? जानिए शिव के 12 दिव्य धाम के रहस्य और अद्भुत शक्ति
12 ज्योतिर्लिंग कहाँ हैं? जानिए शिव के 12 दिव्य धाम के रहस्य और अद्भुत शक्ति
Zodiac Sign: मास्टर शेफ होती हैं ये 6 राशियां, इनके हाथ का खाना उंगली चाट-चाट कर खाते हैं लोग
मास्टर शेफ होती हैं ये 6 राशियां, इनके हाथ का खाना उंगली चाट-चाट कर खाते हैं लोग
MORE
Advertisement