Happy Karwa Chauth 2025: पार्टनर को ऐसे कहें 'हैप्पी करवा चौथ', दिल छू लेने वाली शायरी के साथ भेजें शुभकामनाएं
IPS वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में बड़ा एक्शन, DGP समेत कई बड़े अफसरों के खिलाफ FIR दर्ज
40 करोड़ की फिल्म, कमाई कर ली 300 करोड़, इस लड़की ने किया वो कारनामा, जिसमें आलिया से सारा तक सब हुई फेल
कौन थे 'सैशे किंग', जिनके ब्रांड को फिर से खड़ा करने में जुटे Mukesh Ambani, कृति शेट्टी को बनाया एंबेसडर
IND-W vs SA-W Highlights: नहीं काम आई ऋचा घोष की ताबड़तोड़ पारी, साउथ अफ्रीका ने भारत की विजयरथ पर लगाई लगाम
बिना इंटरनेट इन 7 तरीकों से भेज सकते हैं फाइल और फोटोज, एक क्लिक में पाएं पूरी जानकारी
IND vs WI Live Streaming: फ्री में कब और कहां देखें भारत-वेस्टइंडीज का दूसरा टेस्ट? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंड समेत पूरी डिटेल्स
कानपुर के बाद अब अयोध्या में धमाका, मकान हुआ धराशायी, 5 लोगों की मौत, रेस्क्यू जारी
Varinder Ghuman dies: मशहूर बॉडी-बिल्डर घुमन की हार्ट अटैक से मौत, सलमान खान के साथ इस फिल्म में किया था काम
2,00,000 से शुरू किया बिजनेस, फिर खड़ी की एक करोड़ रुपये की कंपनी; आदिवासी महिलाओं को दिया 60 प्रतिशत हिस्सा
लाइफस्टाइल
Pragya Bharti | Oct 10, 2025, 06:38 AM IST
1.Karwa Chauth 2025 Wishes Quotes and Shayari
करवाचौथ का त्योहार पति-पत्नी के अटूट प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक माना जाता है. अगर आप इस खास मौके पर अपने पार्टनर को सिर्फ 'हैप्पी करवा चौथ' कहकर विश नहीं करना चाहते हैं, बल्कि उन्हें दिल छू लेने वाले शब्दों में व्यक्त करना चाहते हैं, तो ये शायरी आपके लिए एकदम सही हैं. इन खूबसूरत शायरियों को भेजकर आप अपने पति- पत्नी या बॉयफ्रेंड-गर्लफ्रेंड को स्पेशल फील करा सकते हैं और अपने रिश्ते के बंधन को और मजबूत बना सकते हैं.
2.Karwa Chauth 2025 Shayari For Husband
आज फिर आया है मौसम प्यार का,
फिर मिला है मौका हमें इकरार का.
चांद का इंतज़ार नहीं, इंतज़ार है तुम्हारा,
तुम्हारी एक झलक से ही पूरा होगा मेरा व्रत, मेरे दुलारा.
3.Karwa Chauth Wishes For Husband
खुशी से बीते ज़िंदगी का हर लम्हा,
तुम्हारे साथ ही बना रहे ये रिश्ता.
तुम ही मेरे हमसफ़र हो, तुम ही मेरा जहां,
'आई लव यू' कहने का ये दिन कितना ख़ास है.
4.Karwa Chauth Romantic Shayari
तुम्हारी आंखों में मेरा अक्स बसता है,
तुम्हारा प्यार ही मेरी हर सांस से सस्ता है.
करवाचौथ के दिन ये दिल तुम्हें पुकारता है,
तुम ही हो वो चांद, जिसे देखकर मेरा व्रत पूरा होता है.
5.Karwa Chauth 2025 Shayari in Hindi
सातों जन्म तक मेरा साथ निभाना,
सुख-दुःख में कभी न दूर जाना.
तुम्हारे बिना मेरा जीवन है अधूरा,
बस यही दुआ है, हर जन्म मुझे तुम ही मिलना.
6.Karwa Chauth 2025 Wishes in Hindi
दूर रहकर भी तुम मेरे पास हो,
इस दिल की हर धड़कन की तुम ही आस हो.
जब तक न देखूं तुम्हारा चेहरा, तब तक ये व्रत अधूरा है,
तुम ही मेरी ज़िद हो, तुम ही मेरा विश्वास हो.
7.Shayari for Karwa Chauth
हाथों में पूजा की थाली, दिल में है तुम्हारा नाम,
जल्दी से चांद आ जाए, और पूरी हो जाए मेरी शाम.
तुम सलामत रहो मेरे हमदम, ये ही है मेरी दुआ,
करवाचौथ की बहुत-बहुत मुबारकबाद तुम्हें, मेरे पिया!
8.Happy Karwa Chauth Wishes
चांद की रोशनी में आज एक वादा कर लें,
हमेशा साथ रहने का इरादा कर लें.
न टूटे ये व्रत हमारा, न टूटे ये प्यार,
बस तेरे साथ हर जन्म यूं ही गुज़ारा कर लें.
9.Karwa Chauth Shayari Images
तेरी एक मुस्कान पर मैं ये दुनिया वार दूं,
हर जन्म में बस तेरा ही साथ स्वीकार दूं.
रखा है व्रत आज, बस तेरी लम्बी उम्र के लिए,
तुम्हें पाना ही है मेरी पूजा, तुम्हें ही सब कुछ मान दूं.
ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.