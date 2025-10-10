Happy Karwa Chauth 2025: पार्टनर को ऐसे कहें 'हैप्पी करवा चौथ', दिल छू लेने वाली शायरी के साथ भेजें शुभकामनाएं

1 . Karwa Chauth 2025 Wishes Quotes and Shayari

1

करवाचौथ का त्योहार पति-पत्नी के अटूट प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक माना जाता है. अगर आप इस खास मौके पर अपने पार्टनर को सिर्फ 'हैप्पी करवा चौथ' कहकर विश नहीं करना चाहते हैं, बल्कि उन्हें दिल छू लेने वाले शब्दों में व्यक्त करना चाहते हैं, तो ये शायरी आपके लिए एकदम सही हैं. इन खूबसूरत शायरियों को भेजकर आप अपने पति- पत्नी या बॉयफ्रेंड-गर्लफ्रेंड को स्पेशल फील करा सकते हैं और अपने रिश्ते के बंधन को और मजबूत बना सकते हैं.