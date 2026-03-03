Happy Holi 2026 Wishes: इन खूबसूरत और ट्रेंडी संदेशों से अपनों को कहें 'हैप्पी होली', रिश्तों में घुलेगी प्यार की मिठास

5 . Holi Shayari in Hindi Images

दुनिया के सारे रंग फीके पड़ जाते हैं,

जब आप मुस्कुराकर मुझे गले लगाते हैं.

होली तो बस एक बहाना है साहिब,

हम तो रोज आपकी मोहब्बत में भीग जाते हैं."

"सात रंगों से सजी है ये दुनिया सारी,

पर मुझे तो सबसे प्यारी है आपकी यारी.

इस होली भगवान से बस यही है मांग,

हमेशा बनी रहे हमारी ये जोड़ी प्यारी."

