Happy Holi 2026 Wishes: इन खूबसूरत और ट्रेंडी संदेशों से अपनों को कहें 'हैप्पी होली', रिश्तों में घुलेगी प्यार की मिठास

Happy Holi Wishes in Hindi: होली 2026 के पावन पर्व पर अपनों को भेजें ये चुनिंदा और ट्रेंडी संदेश. प्यार, सौहार्द और खुशियों के रंगों से भरे ये शुभकामना संदेश आपके रिश्तों में नई मिठास घोल देंगे.

Pragya Bharti | Mar 03, 2026, 09:35 AM IST

1.Happy Holi Wishes in Hindi

1

"राधा का रंग और कान्हा की पिचकारी, 
प्यार के रंग से रंग दो दुनिया सारी.
यह होली आपके लिए सुख-समृद्धि और शांति लाए,
होली की हार्दिक शुभकामनाएं!"

"लाल, पीला, हरा और नीला... हर रंग है खास, 
जैसे आपके साथ बिताया हर लम्हा है खास. 
रंगों की इस मस्ती में आपको ढेर सारा प्यार."
 

2.Happy Holi 2026 Wishes

2

ट्रेंडी और शॉर्ट मैसेज 
"बुरा न मानो होली है, लेकिन याद रहे... 
रिश्तों का रंग सबसे गहरा है! Happy Holi 2026!"

"सिर्फ चेहरे पर नहीं, 
दिल पर भी प्यार का रंग चढ़ाएं. 
इस होली गिले-शिकवे भुलाकर गले लग जाएं."

3.Holi Wishes Shayari 2026

3

"गुजिया की मिठास और ठंडाई का स्वाद, 
मुबारक हो आपको होली का ये बिंदास अंदाज."

"पिचकारी की धार, गुलाल की बौछार, 
अपनों का प्यार, यही है होली का असली सार. 
अब जल्दी से बाहर आओ, वरना पानी की बाल्टी है तैयार"
 

4.Happy Holi Shayari in Hindi Image

4

"होली के बहाने ही सही, 
आज तो नहा लेना! 
हैप्पी होली मेरे यार."

रंगों से भी रंगीन है आपकी बाहें, 
आपके साथ ही सजती हैं मेरी सब राहें. 
इस होली बस यही दुआ है खुदा से, 
कभी कम न हो हमारे बीच की वफाएं."
 

5.Holi Shayari in Hindi Images

5

दुनिया के सारे रंग फीके पड़ जाते हैं, 
जब आप मुस्कुराकर मुझे गले लगाते हैं. 
होली तो बस एक बहाना है साहिब, 
हम तो रोज आपकी मोहब्बत में भीग जाते हैं."

"सात रंगों से सजी है ये दुनिया सारी, 
पर मुझे तो सबसे प्यारी है आपकी यारी.
इस होली भगवान से बस यही है मांग, 
हमेशा बनी रहे हमारी ये जोड़ी प्यारी."
 

6.Happy Holi Shayari Image

6

"आपके प्यार का गुलाल जब चेहरे पर लगता है, 
कसम से सारा जहां निहाल लगता है.
हैप्पी होली मेरे प्यारे पतिदेव!"

"होली के बहाने आज फिर करीब आना है, 
आपको अपने प्यार के गहरे रंग में भिगोना है.
खुशियों से भरी हो आपकी झोली, 
मुबारक हो आपको रंगों वाली होली."

7.Holi Wishes for Husband Wife

7

"मेरी जिंदगी के कोरे कागज पर खुशियों के रंग भरने के लिए शुक्रिया. 
आप हैं तो हर दिन होली है. शुभ होली!"

"लाल हो या पीला, हर रंग है खास, 
पर सबसे गहरा है आपका मेरे दिल में वास. 
हैप्पी होली 2026!"
 

8.Holi Shayari for Husband Wife

8

"ठंडाई की मिठास और आपका साथ, 
बस यही है मेरी होली की सबसे बड़ी सौगात."

"रंगों का उत्सव तो सब मनाते हैं, 
हम तो आपकी बाहों में अपनी दुनिया बसाते हैं. 
होली मुबारक हो जान!"

