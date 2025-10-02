Dussehra Wishes & Quotes 2025: 'हार गया अहंकार आज..' दशहरे पर इन संदेशों से करीबियों को भेजें शुभकामनाएं

7 . विजयदशमी के शुभ अवसर पर बधाई (Vijayadashmi Wishes and Quotes)

हर खुशी आपकी हो, हर राह आपकी हो,

दशहरा पर राम जी की कृपा आप पर हो.

हर बुराई का हो नाश, हर संकट का हो पार,

यही है दशहरा के त्योहार का सच्चा सार.

रावण जला तो मन से अहंकार जलाओ,

राम काज किया, तुम भी कोई अच्छा काम कर जाओ.

दशहरा है संकल्प का, उजाले की ओर बढ़ो,

बस इसी उम्मीद के साथ, सबको बधाई दे जाओ.