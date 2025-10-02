Dussehra Wishes & Quotes 2025: 'हार गया अहंकार आज..' दशहरे पर इन संदेशों से करीबियों को भेजें शुभकामनाएं

दुनिया के पहले 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले शख्स बने एलन मस्क, बनाया अमीरी का नया रिकॉर्ड
Pragya Bharti | Oct 02, 2025, 07:35 AM IST
1.दशहरा स्टेटस इन हिंदी (Dussehra 2025 Status in Hindi)
"खुशियों के माहौल में गूंजे ढोल और नगाड़े,
उत्सव का रंग छा जाए, संकट सब भाग जाएँ.
दशहरा का यह दिन हो सबसे खास और निराला,
आपके जीवन से दूर हो हर गम का छाला."
"हर राह पर मिले आपको बस विजय का नाम,
सफलता चूमे कदम, और हो हर पल काम.
आपको और आपके परिवार को दशहरा की बधाई,
शुभकामनाएं! जो दिल से हमने है भिजवाई."
2.दशहरा मैसेज इन हिंदी (Dussehra Message in Hindi)
"दशहरे की वेला, हो धन की वर्षा अपार,
स्वास्थ्य रहे उत्तम, न हो कोई विकार.
राम जी की कृपा से हो घर में हरदम उजाला,
मुबारक हो आपको यह खुशियों का परकाला."
"आज ही के दिन राम ने रावण को मारा था,
हर मुश्किल को उन्होंने ही तो तारा था.
आप भी अपनी हर बुराई पर विजय पाएं,
दशहरा की यह बात कभी न भुलाएं."
3.दशहरा कोट्स इन हिंदी 2025 (Dussehra quotes in Hindi 2025)
"ये दशहरा हो खुशियों का खास त्योहार,
मेरे दोस्त, सफलता चूमे आपका हर द्वार.
मन के सारे पाप हों भस्म इस अग्नि में,
जीवन भर रहे बस खुशियां ही प्यार में."
"रावण के दस पापों को जलाकर राख कर दो,
हर चुनौती को साहस से स्वीकार कर लो.
विजयदशमी का यह पर्व दिलाता है साहस का ज्ञान,
हर राह पर तुम्हें मिले श्री राम का वरदान."
4.दशहरा पर शुभकामनाएं संदेश (Happy Dussehra Wishes in Hindi)
सत्य ने दिखाया है फिर से अपना बल,
रावण का अंत हुआ, अब होगी हर मुश्किल हल.
दशहरा लाए आपके जीवन में ऐसी खुशियां,
जो कभी न हों खत्म, हर पल रहे उज्जवल!"
रावण के दश सिरों के साथ जला दो हर बुराई,
मन से मिटा दो सारी ईर्ष्या और पराई.
राम नाम जपो और सत्य का दामन थामो,
दशहरा आया है, बस प्रेम से काम लो."
5.दशहरा विसेज इन हिंदी (Dussehra Wishes and quotes in Hindi)
"राम जी की कृपा सदा बनी रहे आप पर,
सुख-समृद्धि, सफलता मिले हर डगर पर.
विजयदशमी का यह दिन आपके लिए हो खास,
हर इच्छा हो पूरी, हर आशा हो साकार."
आज के दिन का है देखो कितना सुहाना रंग,
खुशियों की बहारें हों हमेशा आपके संग.
रावण जल चुका है, अब अंधेरा नहीं डराएगा,
यह पर्व खुशहाली की नई किरण लाएगा."
6.दशहरे पर अपनों को भेजें ये शुभकामना संदेश (Dussehra wishes quotes and shayari in Hindi)
राम की जय और रावण का अंत,
बुराई की हार, सत्य की जीत अनंत.
आज जला दो मन के सारे पाप,
दशहरा लाए जीवन में नया ताप!
शुभ दशहरा!
हार गया अहंकार आज,
श्री राम ने रखा सबका लाज.
आप भी अपने मन के रावण को मारें,
और जीवन में खुशियों की नई शुरुआत करें.
7.विजयदशमी के शुभ अवसर पर बधाई (Vijayadashmi Wishes and Quotes)
हर खुशी आपकी हो, हर राह आपकी हो,
दशहरा पर राम जी की कृपा आप पर हो.
हर बुराई का हो नाश, हर संकट का हो पार,
यही है दशहरा के त्योहार का सच्चा सार.
रावण जला तो मन से अहंकार जलाओ,
राम काज किया, तुम भी कोई अच्छा काम कर जाओ.
दशहरा है संकल्प का, उजाले की ओर बढ़ो,
बस इसी उम्मीद के साथ, सबको बधाई दे जाओ.
8.दशहरा पर शुभ संदेश शायरी (Dussehra wishes 2025 whatsapp status)
रंग-रंग राधा हुई, कान्हा हुए गुलाल
राम ने की राणव पर विजय
अच्छाई की हुई जीत और बुराई की पराजय
दशहरा की शुभकामनाएं
