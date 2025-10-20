Happy Diwali Wishes Photos Messages: आपके घर गणेश-लक्ष्मी का वास हो.. इस दिवाली प्रियजनों को भेजें ये बधाई संदेश

2 . Diwali 2025 Wishes Message in Hindi

2

"आपके घर में सदा माँ लक्ष्मी का वास हो, गणेश जी की कृपा से हर काम आपका खास हो. सुख, समृद्धि और खुशियों से भरा हो जीवन, ऐसी ही हर दिवाली आपके लिए बहुत खास हो."

"मिठाइयों की महक और रंगोली का साज, दीपों की झिलमिलाहट और खुशियों का राज, आपको मिलें हर वो पल जो खास, शुभ दिवाली में हो मीठा एहसास."

हैप्पी दिवाली..