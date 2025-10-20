किसने किया था भारत के मशहूर मोतीचूर के लड्डूओं का आविष्कार? शाही रसोई ही नहीं आयुर्वेद से भी है कनेक्शन
Indian Railways: यात्रा के दौरान ट्रेन टिकट खो जाए तो घबराएं नहीं! जानें आसान नियम और पूरा करें सफर
Diwali Rangoli Ideas 2025: काम के बीच नहीं मिल पाया रंगोली बनाने का समय, तो लास्ट मिनट में बनाएं ये खूबसूरत डिजाइन
Bihar Election 2025: चुनाव से पहले JJD अध्यक्ष तेज प्रताप यादव पर FIR, इस कारण पुलिस ने दर्ज किया मामला
एकदम पेड़ों की पत्तियों जैसा दिखता है ये कीड़ा, प्यार पाने के लिए निकालता है अजीबोगरीब तरीका
पुतिन कहीं यूक्रेन को तबाह न कर दें..., ट्रंप ने जेलेंस्की को दी कड़ी चेतावनी, जानिए बैठक की अहम बातें
Happy Diwali Wishes Photos Messages: आपके घर गणेश-लक्ष्मी का वास हो.. इस दिवाली प्रियजनों को भेजें ये बधाई संदेश
दिवाली से पहले दिल्ली में प्रदूषण का साया, कई इलाकों में 400 के करीब पहुंचा AQI, राजधानी में GRAP-2 लागू
Diwali Grah Yog 2025: दिवाली पर ग्रहों के संयोग से चमकेगी इन 5 राशियों के जातकों की किस्मत, खूब आएगा धन
Diwali Ke Upay: रोशनी की रात दिवाली पर क्या करें और क्या नहीं, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के जान लें ये 18 जरूरी नियम
लाइफस्टाइल
Pragya Bharti | Oct 20, 2025, 07:32 AM IST
1.Happy Diwali Wishes Quotes and Shayari
दिवाली, प्रकाश और खुशियों का वह त्योहार है जो हर चेहरे पर मुस्कान और हर दिल में उम्मीद जगाता है. इस शुभ अवसर पर, अपनों को भेजे गए बधाई संदेश और शायरी उनके उत्सव को और भी खास बना देते हैं. इस दिवाली, इन 15 चुनिंदा शायरी के साथ अपने प्रियजनों को गणेश-लक्ष्मी के वास और सुख-समृद्धि की शुभकामनाएं भेजें.
2.Diwali 2025 Wishes Message in Hindi
"आपके घर में सदा माँ लक्ष्मी का वास हो, गणेश जी की कृपा से हर काम आपका खास हो. सुख, समृद्धि और खुशियों से भरा हो जीवन, ऐसी ही हर दिवाली आपके लिए बहुत खास हो."
"मिठाइयों की महक और रंगोली का साज, दीपों की झिलमिलाहट और खुशियों का राज, आपको मिलें हर वो पल जो खास, शुभ दिवाली में हो मीठा एहसास."
हैप्पी दिवाली..
3.Happy Diwali Wishes and Photos
दीपावली आपके जीवन में नई आशा जगाए!
4.Diwali 2025 Wishes Shayari in Hindi
"दीपक की रोशनी जब जले, जीवन का अंधेरा सब दूर हो, इस दिवाली मांगो जो आप, भगवान को सब मंजूर हो. हर दिल में रोशनी बस जाए, कहीं भी अंधेरा ना रहे, हर ओर फैले उजाला घनेरा, ऐसी हो ये दिवाली महान."
शुभ दीपावली!
5.Diwali 2025 Wishes and Quotes in Hindi
"खुशियां दे रही हैं आहटें, रंगोली से सज गयी हैं चौखटें. आया है शुभ दीपावली का त्यौहार, दिलों में प्यार का रस घोलनें. आपका साथ रहे हम जब, तो दिल मुस्काते रहें."
Happy Diwali, दोस्त!
6.Happy Diwali 2025 Wishes in Hindi
"मिठाइयों की तरह जीवन में आपके, खुशियों की मिठास हो, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे आप पर, ये दिवाली आपके लिए खास हो."
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ!
7.Happy Diwali 2025 Wishes Quotes Message
"आओ दीप जलाएं दिल से दिल तक, फैलाएं उजाला हर तरफ हर पल, आज की रात है रोशनी की सौगात, मिटे हर ग़म और हर शिकायत."
"दीप जगमगाते रहे, घर झिलमिलाते रहे, रंगोली से सजा हो आपका घर आँगन, दिवाली का त्योहार सा जगमगाए आपका जीवन."
रोशनी के त्योहार की बधाई!
8.Happy Diwali Wishes Photos Messages.
"दीपों की रोशनी से सज जाए हर घर, खुशियों से भर जाए दिल और नज़र. बनी रहे जीवन में सुख-शांति, घर में खुशियों का वास हो."
"ये दिवाली लाए नई उमंग, हर सपना हो अब बेदाग और रंग, हर रात में दीपों का सजन, आपको मिले दिवाली का चमन."
हैप्पी दिवाली 2025!
9.Happy Diwali 2025 Shayari in Hindi
"खुशियों से भरी हो तिजोरी, कम न हो जीवन में कोई जरूरी, दीयों की रौशनी में खो जाएं सारे ग़म, मिठाइयों की खुशबू करे हर मन नम."
"माँ लक्ष्मी का हाथ हो, सरस्वती का साथ हो, गणेश का निवास हो, और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से, आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो."
दीपावली की ढेरों बधाई!
10.Happy Diwali Wishes Photos and Messages
दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं!
ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.