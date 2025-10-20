FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

किसने किया था भारत के मशहूर मोतीचूर के लड्डूओं का आविष्कार? शाही रसोई ही नहीं आयुर्वेद से भी है कनेक्शन

Indian Railways: यात्रा के दौरान ट्रेन टिकट खो जाए तो घबराएं नहीं! जानें आसान नियम और पूरा करें सफर

Diwali Rangoli Ideas 2025: काम के बीच नहीं मिल पाया रंगोली बनाने का समय, तो लास्ट मिनट में बनाएं ये खूबसूरत डिजाइन

Bihar Election 2025: चुनाव से पहले JJD अध्यक्ष तेज प्रताप यादव पर FIR, इस कारण पुलिस ने दर्ज किया मामला

एकदम पेड़ों की पत्तियों जैसा दिखता है ये कीड़ा, प्यार पाने के लिए निकालता है अजीबोगरीब तरीका

पुतिन कहीं यूक्रेन को तबाह न कर दें..., ट्रंप ने जेलेंस्की को दी कड़ी चेतावनी, जानिए बैठक की अहम बातें

Happy Diwali Wishes Photos Messages: आपके घर गणेश-लक्ष्मी का वास हो.. इस दिवाली प्रियजनों को भेजें ये बधाई संदेश

दिवाली से पहले दिल्ली में प्रदूषण का साया, कई इलाकों में 400 के करीब पहुंचा AQI, राजधानी में GRAP-2 लागू

Diwali Grah Yog 2025: दिवाली पर ग्रहों के संयोग से चमकेगी इन 5 राशियों के जातकों की किस्मत, खूब आएगा धन

Diwali Ke Upay: रोशनी की रात दिवाली पर क्या करें और क्या नहीं, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के जान लें ये 18 जरूरी नियम

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Bihar Election 2025: चुनाव से पहले JJD अध्यक्ष तेज प्रताप यादव पर FIR, इस कारण पुलिस ने दर्ज किया मामला

चुनाव से पहले JJD अध्यक्ष तेज प्रताप यादव पर FIR, इस कारण पुलिस ने दर्ज किया मामला

पुतिन कहीं यूक्रेन को तबाह न कर दें..., ट्रंप ने जेलेंस्की को दी कड़ी चेतावनी, जानिए बैठक की अहम बातें

पुतिन कहीं यूक्रेन को तबाह न कर दें..., ट्रंप ने जेलेंस्की को दी कड़ी चेतावनी, जानिए बैठक की अहम बातें

दिवाली से पहले दिल्ली में प्रदूषण का साया, कई इलाकों में 400 के करीब पहुंचा AQI, राजधानी में GRAP-2 लागू

दिवाली से पहले दिल्ली में प्रदूषण का साया, कई इलाकों में 400 के करीब पहुंचा AQI, राजधानी में GRAP-2 लागू

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
किसने किया था भारत के मशहूर मोतीचूर के लड्डूओं का आविष्कार? शाही रसोई ही नहीं आयुर्वेद से भी है कनेक्शन

किसने किया था भारत के मशहूर मोतीचूर के लड्डूओं का आविष्कार? शाही रसोई ही नहीं आयुर्वेद से भी है कनेक्शन

Indian Railways: यात्रा के दौरान ट्रेन टिकट खो जाए तो घबराएं नहीं! जानें आसान नियम और पूरा करें सफर

यात्रा के दौरान ट्रेन टिकट खो जाए तो घबराएं नहीं! जानें आसान नियम और पूरा करें सफर

Diwali Rangoli Ideas 2025: काम के बीच नहीं मिल पाया रंगोली बनाने का समय, तो लास्ट मिनट में बनाएं ये खूबसूरत डिजाइन

Diwali Rangoli Ideas 2025: काम के बीच नहीं मिल पाया रंगोली बनाने का समय, तो लास्ट मिनट में बनाएं ये खूबसूरत डिजाइन

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Happy Diwali Wishes Photos Messages: आपके घर गणेश-लक्ष्मी का वास हो.. इस दिवाली प्रियजनों को भेजें ये बधाई संदेश

Happy Diwali Wishes Photos Messages: यह दिवाली आपके प्रियजनों के लिए खुशहाली और समृद्धि लाए. इन 15 दिल छू लेने वाली शायरी और संदेशों के साथ उन्हें गणेश-लक्ष्मी के वास की शुभकामनाएँ भेजें, ताकि उनका जीवन रोशनी और आनंद से भर जाए.

Pragya Bharti | Oct 20, 2025, 07:32 AM IST

1.Happy Diwali Wishes Quotes and Shayari

Happy Diwali Wishes Quotes and Shayari
1

 दिवाली, प्रकाश और खुशियों का वह त्योहार है जो हर चेहरे पर मुस्कान और हर दिल में उम्मीद जगाता है. इस शुभ अवसर पर, अपनों को भेजे गए बधाई संदेश और शायरी उनके उत्सव को और भी खास बना देते हैं. इस दिवाली, इन 15 चुनिंदा शायरी के साथ अपने प्रियजनों को गणेश-लक्ष्मी के वास और सुख-समृद्धि की शुभकामनाएं भेजें.

Advertisement

2.Diwali 2025 Wishes Message in Hindi

Diwali 2025 Wishes Message in Hindi
2

"आपके घर में सदा माँ लक्ष्मी का वास हो, गणेश जी की कृपा से हर काम आपका खास हो. सुख, समृद्धि और खुशियों से भरा हो जीवन, ऐसी ही हर दिवाली आपके लिए बहुत खास हो."
"मिठाइयों की महक और रंगोली का साज, दीपों की झिलमिलाहट और खुशियों का राज, आपको मिलें हर वो पल जो खास, शुभ दिवाली में हो मीठा एहसास."
हैप्पी दिवाली..

3.Happy Diwali Wishes and Photos

Happy Diwali Wishes and Photos
3

  • "हर क्षण सुख से भरा हो जीवन, हर दिन बने नया अभिनंदन, दीपक की रौशनी, पटाखों की आवाज़, आपका जीवन सदा यूँ ही चमके आज."
  • "दीप जलाएं, मिठाई बांटें, खुशियां मनाएं, सुख, शांति और समृद्धि की नई राहें अपनाएं."

दीपावली आपके जीवन में नई आशा जगाए!

4.Diwali 2025 Wishes Shayari in Hindi

Diwali 2025 Wishes Shayari in Hindi
4

"दीपक की रोशनी जब जले, जीवन का अंधेरा सब दूर हो, इस दिवाली मांगो जो आप, भगवान को सब मंजूर हो. हर दिल में रोशनी बस जाए, कहीं भी अंधेरा ना रहे, हर ओर फैले उजाला घनेरा, ऐसी हो ये दिवाली महान."
शुभ दीपावली!

TRENDING NOW

5.Diwali 2025 Wishes and Quotes in Hindi

Diwali 2025 Wishes and Quotes in Hindi
5

"खुशियां दे रही हैं आहटें, रंगोली से सज गयी हैं चौखटें. आया है शुभ दीपावली का त्यौहार, दिलों में प्यार का रस घोलनें. आपका साथ रहे हम जब, तो दिल मुस्काते रहें."
Happy Diwali, दोस्त!

6.Happy Diwali 2025 Wishes in Hindi

Happy Diwali 2025 Wishes in Hindi
6

"मिठाइयों की तरह जीवन में आपके, खुशियों की मिठास हो, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे आप पर, ये दिवाली आपके लिए खास हो."
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ!

7.Happy Diwali 2025 Wishes Quotes Message

Happy Diwali 2025 Wishes Quotes Message
7

"आओ दीप जलाएं दिल से दिल तक, फैलाएं उजाला हर तरफ हर पल, आज की रात है रोशनी की सौगात, मिटे हर ग़म और हर शिकायत."
"दीप जगमगाते रहे, घर झिलमिलाते रहे, रंगोली से सजा हो आपका घर आँगन, दिवाली का त्योहार सा जगमगाए आपका जीवन."
रोशनी के त्योहार की बधाई!

8.Happy Diwali Wishes Photos Messages.

Happy Diwali Wishes Photos Messages.
8

"दीपों की रोशनी से सज जाए हर घर, खुशियों से भर जाए दिल और नज़र. बनी रहे जीवन में सुख-शांति, घर में खुशियों का वास हो."
"ये दिवाली लाए नई उमंग, हर सपना हो अब बेदाग और रंग, हर रात में दीपों का सजन, आपको मिले दिवाली का चमन."
हैप्पी दिवाली 2025!

9.Happy Diwali 2025 Shayari in Hindi

Happy Diwali 2025 Shayari in Hindi
9

"खुशियों से भरी हो तिजोरी, कम न हो जीवन में कोई जरूरी, दीयों की रौशनी में खो जाएं सारे ग़म, मिठाइयों की खुशबू करे हर मन नम."
"माँ लक्ष्मी का हाथ हो, सरस्वती का साथ हो, गणेश का निवास हो, और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से, आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो."
दीपावली की ढेरों बधाई!

10.Happy Diwali Wishes Photos and Messages

Happy Diwali Wishes Photos and Messages
10

 

  • "दीपावली आए, खुशियां लाए, सबको हंसी के गीत सुनाए, कम हो जीवन का हर अंधेरा, हर ओर फैले उजाला घनेरा."
  • "कुमकुम भरे कदमों से आए लक्ष्मी जी आपके द्वार, सुख-संपत्ति मिले आपको, कुछ ऐसा मनाएं दिवाली का त्योहार."

दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं!

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
किसने किया था भारत के मशहूर मोतीचूर के लड्डूओं का आविष्कार? शाही रसोई ही नहीं आयुर्वेद से भी है कनेक्शन
किसने किया था भारत के मशहूर मोतीचूर के लड्डूओं का आविष्कार? शाही रसोई ही नहीं आयुर्वेद से भी है कनेक्शन
Indian Railways: यात्रा के दौरान ट्रेन टिकट खो जाए तो घबराएं नहीं! जानें आसान नियम और पूरा करें सफर
यात्रा के दौरान ट्रेन टिकट खो जाए तो घबराएं नहीं! जानें आसान नियम और पूरा करें सफर
Diwali Rangoli Ideas 2025: काम के बीच नहीं मिल पाया रंगोली बनाने का समय, तो लास्ट मिनट में बनाएं ये खूबसूरत डिजाइन
Diwali Rangoli Ideas 2025: काम के बीच नहीं मिल पाया रंगोली बनाने का समय, तो लास्ट मिनट में बनाएं ये खूबसूरत डिजाइन
एकदम पेड़ों की पत्तियों जैसा दिखता है ये कीड़ा, प्यार पाने के लिए निकालता है अजीबोगरीब तरीका
एकदम पेड़ों की पत्तियों जैसा दिखता है ये कीड़ा, प्यार पाने के लिए निकालता है अजीबोगरीब तरीका
Happy Diwali Wishes Photos Messages: आपके घर गणेश-लक्ष्मी का वास हो.. इस दिवाली प्रियजनों को भेजें ये बधाई संदेश
Happy Diwali Wishes Photos Messages: आपके घर गणेश-लक्ष्मी का वास हो.. इस दिवाली प्रियजनों को भेजें ये बधाई संदेश
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE