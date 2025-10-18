Happy Dhanteras Wishes & Quotes 2025: घर में हो धन की बरसात.. धनतेरस पर करीबियों को भेजें ये शुभकामना संदेश

Dhanteras best Time for Shopping: धनतेरस पर आज सोना-चांदी या बर्तन खरीदारी का ये है सबसे शुभ समय क्या है आज?
लाइफस्टाइल
Pragya Bharti | Oct 18, 2025, 06:41 AM IST
1.Dhanteras Wishes & Quotes 2025
पांच दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत धनतेरस (धनत्रयोदशी) के साथ होती है. यह दिन न केवल धन की देवी माँ लक्ष्मी बल्कि धन के देवता कुबेर और आरोग्य के देवता धन्वंतरि को समर्पित है. इस शुभ दिन पर सोना, चांदी या नए बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है.
इस पावन अवसर पर, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और करीबियों को शुभकामना संदेश भेजना रिश्तों में मिठास घोलता है. यहां धनतेरस के लिए 15 शुभकामना संदेश और शायरी दी गई हैं, जिन्हें आप Whatsapp, Facebook या SMS के माध्यम से भेज सकते हैं.
2.Dhanteras ki badhai in Hindi
लक्ष्मी आएगी इतनी कि सब जगह नाम होगा, धनतेरस का ये त्योहार इतना खास होगा. धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं!
दीप जले तो रोशन आपका जहान हो, पूरा आपका हर एक अरमान हो. माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे आप पर, इस धनतेरस पर आप बहुत धनवान हों.
3.Dhanteras ki Shubhkamnaye in Hindi
दिनों दिन बढ़ता जाए आपका कारोबार, परिवार में बना रहे स्नेह और प्यार. होती रहे सदा आप पर धन की बौछार, शुभ हो आपके लिए धनतेरस का त्योहार.
धनवंतरि आज घर में आएं, स्वास्थ्य धन सबको दे जाएं. लक्ष्मी-गणपति-कुबेर का हम सभी आशीर्वाद पाएं, शुभ धनतेरस!
सोने का रथ, चांदी की पालकी, बैठकर जिसमें है मां लक्ष्मी आई. देने आपको और आपके परिवार को, धनतेरस की बहुत-बहुत बधाई.
4.happy Dhanteras 2025 wishes in Hindi
5.happy Dhanteras wishes in Hindi
मिट्टी के दीये जलें, हर कोना रोशन हो, आपके जीवन से हर अंधेरा दूर हो. रिद्धि-सिद्धि के दाता गणपति विराजें द्वार, शुभ हो आपके लिए धनतेरस का त्योहार.
इस धनतेरस पर आपके रिश्ते और भी मजबूत हों, और खुशियों की बहार आए. आपको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं.
6.Dhanteras wishes in Hindi
पुलकित हो धरती, जगमग हो आकाश, धनतेरस का ये दिन, बन जाए खास. जीवन में आए, ज्योति का प्रकाश, आज मिले आपको, खुशियां हजार.
आपके घर में धन की बरसात हो, शांति का वास हो, संकटों का नाश हो, लक्ष्मी का वास हो. Happy Dhanteras 2025!
7.Dhanteras wishes & Quotes in Hindi
दिल में खुशियां, मन में संतुष्टि का वास हो, धन मिले, वैभव मिले, धनतेरस इतना खास हो.
धन धान्य से भरा रहे ये धनतेरस, भगवान धन्वंतरि हैं इस दिन के संचालक. आओ मिलकर करें पूजन उनकी, जो हैं सबके जीवन के उद्धारक.
8.Dhanteras wishes shayari in hindi
सोने सी सुबह हो, हो चांदनी रात, खुशियों का हो अंबार, अपनों का साथ. धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं!
आपके जीवन से खुशियां न हों कम, आपसे दूर रहें सारे गम. उन्नति की खुले नई राहें, आने वाला सुनहरा कल फैलाए आपके लिए बाहें.
9.Dhanteras wishes shayari
घर में विराजे लक्ष्मी, सदा धन बरसाती रहें, सेहत और समृद्धि नित घर में आती रहे. धनतेरस आपके लिए अत्यंत सुखदायी रहे.
आज से आप के यहां धन की बरसात हो, मां लक्ष्मी जी का सदा निवास हो, संकट और दुखों का नाश हो, सिर पर उन्नति का ताज हो. Happy Dhanteras!
