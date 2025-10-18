Happy Dhanteras Wishes & Quotes 2025: घर में हो धन की बरसात.. धनतेरस पर करीबियों को भेजें ये शुभकामना संदेश

1 . Dhanteras Wishes & Quotes 2025

पांच दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत धनतेरस (धनत्रयोदशी) के साथ होती है. यह दिन न केवल धन की देवी माँ लक्ष्मी बल्कि धन के देवता कुबेर और आरोग्य के देवता धन्वंतरि को समर्पित है. इस शुभ दिन पर सोना, चांदी या नए बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है.

इस पावन अवसर पर, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और करीबियों को शुभकामना संदेश भेजना रिश्तों में मिठास घोलता है. यहां धनतेरस के लिए 15 शुभकामना संदेश और शायरी दी गई हैं, जिन्हें आप Whatsapp, Facebook या SMS के माध्यम से भेज सकते हैं.