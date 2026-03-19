FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Delhi Weather Update: सावधान! दिल्ली-NCR में सुबह से रात तक छाए रहेंगे बादल, गरज-चमक के साथ बारिश की चेतावनी

Delhi Weather Update: सावधान! दिल्ली-NCR में सुबह से रात तक छाए रहेंगे बादल, गरज-चमक के साथ बारिश की चेतावनी

Horoscope 19 March: इन पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज सभी 12 राशियों के जातकों का भाग्यफल

इन पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज सभी 12 राशियों के जातकों का भाग्यफल

Post Office की सबसे बेहतरीन योजना, हर महीने आपके बैंक खाते में आएंगे 17,000 रुपये!

Post Office की सबसे बेहतरीन योजना, हर महीने आपके बैंक खाते में आएंगे 17,000 रुपये!

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
20+ Chaitra Navratri Wishes 2026: 'मां दुर्गा आएं आपके द्वार..' इन भक्तिमय संदेशों से अपनों को दें चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं

20+ Chaitra Navratri Wishes 2026: 'मां दुर्गा आएं आपके द्वार..' इन भक्तिमय संदेशों से अपनों को दें चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं

EPFO Pension: प्राइवेट कर्मचारियों को कब और कितनी मिलेगी पेंशन? समझ लें, वरना हो जाएगा नुकसान

EPFO Pension: प्राइवेट कर्मचारियों को कब और कितनी मिलेगी पेंशन? समझ लें, वरना हो जाएगा नुकसान

कौन था वो शख्स जिसे कहा गया 'ईरान का कसाई'? जानें क्यों मिला था ऐसा खौफनाक निकनेम

कौन था वो शख्स जिसे कहा गया 'ईरान का कसाई'? जानें क्यों मिला था ऐसा खौफनाक निकनेम

HomePhotos

लाइफस्टाइल

20+ Chaitra Navratri Wishes 2026: 'मां दुर्गा आएं आपके द्वार..' इन भक्तिमय संदेशों से अपनों को दें चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं

20+ Chaitra Navratri Wishes 2026: चैत्र नवरात्रि 2026 के अवसर पर मां दुर्गा के पावन संदेशों और 20 से अधिक शानदार शायरियों के साथ अपने परिजनों को शुभकामनाएँ भेजें. मां की कृपा से आपके जीवन में सुख-समृद्धि आए.

Pragya Bharti | Mar 19, 2026, 06:14 AM IST

1.Happy Chaitra Navratri 2026

Happy Chaitra Navratri 2026
1

चैत्र नवरात्रि के साथ ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है. यह नौ दिन मां दुर्गा की शक्ति, भक्ति और उपासना के होते हैं. इस शुभ अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहतरीन शायरियों और संदेशों का पिटारा, जिन्हें आप वॉट्सअप और इंस्टाग्राम पर साझा कर सकते हैं.

Advertisement

2.Happy Chaitra Navratri Wishes in Hindi

Happy Chaitra Navratri Wishes in Hindi
2

1. मां का सजा है दरबार, खुशियों की हुई बौछार,
मुबारक हो आपको नवरात्रि का पावन त्यौहार.

2. चांद की चांदनी, अपनों का प्यार,
मुबारक हो आपको नवरात्रि का त्यौहार.

Happy Chaitra Navratri

3.Chaitra Navratri Wishes and Quotes

Chaitra Navratri Wishes and Quotes
3

3. लाल रंग की चुनरी से सजा मां का दरबार,
हर्षित हुआ मन, पुलकित हुआ संसार.

4. मां की ज्योति से नूर मिलता है,
सबके दिलों को सुकून मिलता है.

नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं!

4.Happy Chaitra Navratri Wishes Image

Happy Chaitra Navratri Wishes Image
4

5. जो भी आता है मां के द्वार,
उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है.

6. सारा जहां है जिसकी शरण में,
नमन है उस मां के चरण में.

हैप्पी चैत्र नवरात्रि..

TRENDING NOW

5.Chaitra Navratri Maa durga HD Photo

Chaitra Navratri Maa durga HD Photo
5

7. हम हैं उस मां के चरणों की धूल,
आओ मिलकर मां को चढ़ाएं श्रद्धा के फूल.

8. पग-पग में फूल खिलें, ख़ुशी आपको इतनी मिले,
कभी न हो दुखों का सामना, यही है हमारी नवरात्रि की शुभकामना.

Happy Chaitra Navratri..

6.Happy Chaitra Navratri Wishes Shayari

Happy Chaitra Navratri Wishes Shayari
6

9. मां शक्ति का वास हो, संकटों का नाश हो,
हर घर में सुख-शांति का वास हो.

10. नव दीप जलें, नव फूल खिलें, जीवन में नया आनंद मिले,
नवरात्रि के पावन पर्व पर, आपको मां दुर्गा का आशीर्वाद मिले.

चैत्र नवरात्रि की हार्दिक बधाई!

7.Chaitra Navratri Wishes in Hindi

Chaitra Navratri Wishes in Hindi
7

11. जगत पालनहार है मां, मुक्ति का धाम है मां,
हमारी भक्ति का आधार है मां, सबकी रक्षा करती है मां.

12. मां दुर्गा का सिर पर हाथ हो, पूरे परिवार में खुशियों का साथ हो,
हर काम में सफलता मिले, ऐसी नवरात्रि की बात हो.

चैत्र नवरात्रि की बहुत-बहुत शुभकामनाएं

8.Happy Chaitra Navratri Wishes

Happy Chaitra Navratri Wishes
8

13. सिंहासन पर बैठी मां दुर्गा, शेर पर सवार,
खुशियां लेकर आए आपके घर ये नवरात्रि का त्यौहार.

14. ज्ञान दो मां, बुद्धि दो मां,
संसार की हर सुख-समृद्धि दो मां.

हैप्पी चैत्र नवरात्रि!

9.Chaitra Navratri Wishes

Chaitra Navratri Wishes
9

15. दुखों को दूर भगाने वाली, संकट से बचाने वाली,
जय हो अंबे मां, सबकी बिगड़ी बनाने वाली.

16. शक्ति की देवी आई है, खुशियों की सौगात लाई है,
चैत्र नवरात्रि की आपको ढेर सारी बधाई है.

Happy Chaitra Navratri

10.Chaitra Navratri Shubhkamna Sandesh in Hindi

Chaitra Navratri Shubhkamna Sandesh in Hindi
10

17. मैया के चरणों में शीश झुकाते हैं,
चैत्र नवरात्रि का ये त्यौहार हम धूम-धाम से मनाते हैं.

18. घर में सुख-शांति की ज्योति जले,
मां दुर्गा की कृपा से आपका जीवन फूले-फले.

चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं

11.Happy Navratri Bhakti Shayari

Happy Navratri Bhakti Shayari
11

19. नारी शक्ति का रूप है मां, धूप में शीतल छांव है मां,
सबके कष्टों को हरने वाली, ममता का अटूट गांव है मां.

20. कुमकुम भरे कदमों से आए मां दुर्गा आपके द्वार,
सुख संपत्ति मिले आपको अपार, नवरात्रि की शुभकामनाएं करें स्वीकार.

चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं

12.Maa Durga Shayari in Hindi

Maa Durga Shayari in Hindi
12

21. नवरात्रि के नौ दिन, नौ खुशियां लाएं,
मां की असीम कृपा आप पर सदा बनी रहे.

22. सजा है दरबार, एक ज्योति जगमगाई है,
सुना है नवरात्रि की पावन बेला आई है
चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं.

Happy Chaitra Navratri

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
20+ Chaitra Navratri Wishes 2026: 'मां दुर्गा आएं आपके द्वार..' इन भक्तिमय संदेशों से अपनों को दें चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं
20+ Chaitra Navratri Wishes 2026: 'मां दुर्गा आएं आपके द्वार..' इन भक्तिमय संदेशों से अपनों को दें चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं
EPFO Pension: प्राइवेट कर्मचारियों को कब और कितनी मिलेगी पेंशन? समझ लें, वरना हो जाएगा नुकसान
EPFO Pension: प्राइवेट कर्मचारियों को कब और कितनी मिलेगी पेंशन? समझ लें, वरना हो जाएगा नुकसान
कौन था वो शख्स जिसे कहा गया 'ईरान का कसाई'? जानें क्यों मिला था ऐसा खौफनाक निकनेम
कौन था वो शख्स जिसे कहा गया 'ईरान का कसाई'? जानें क्यों मिला था ऐसा खौफनाक निकनेम
एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक विदेशी बल्लेबाज
एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक विदेशी बल्लेबाज
Shani-Surya-Shukra Chandrama Yuti:शनि-सूर्य-शुक्र-चंद्रमा का युति इन 4 राशियों को देने आ रहे हार्ड वर्क का गिफ्ट,  19 मार्च से जो चाहें पाएंगे
शनि-सूर्य-शुक्र-चंद्रमा का युति इन 4 राशियों को देने आ रहे हार्ड वर्क का गिफ्ट, 19 मार्च से जो चाहें पाएंगे
MORE
Advertisement
धर्म
Chaiti Chhath: 22 मार्च से शुरू होगा सूर्य उपासना का महापर्व चैती छठ, जानें नहाय-खाय से उगते सूर्य के अर्घ्य तक का पूरा शेड्यूल
22 मार्च से शुरू होगा सूर्य उपासना का महापर्व चैती छठ, जानें नहाय-खाय से उगते सूर्य के अर्घ्य तक का पूरा शेड्यूल
Hanuman Jayanti: हनुमान जयंती अप्रैल में किस दिन है? जान लें बजरंगबली की पूजा विधि का शुभ मुहूर्त क्या है
हनुमान जयंती अप्रैल में किस दिन है? जान लें बजरंगबली की पूजा विधि का शुभ मुहूर्त क्या है
Kalash Sthapana Vidhi: नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना कैसे करें? जानिए सटीक मुहूर्त और घट स्थापित करने की विधि
नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना कैसे करें? जानिए सटीक मुहूर्त और घट स्थापित करने की विधि
Horoscope 17 March: कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगा परिवार का साथ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगा परिवार का साथ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Chaitra Navratri 2026: नवरात्रि में मां को चढ़ाई चुनरी और श्रृंगार का सामान किसी और सुहागन को देना चाहिए या नहीं? जानिए क्या है नियम
नवरात्रि में मां को चढ़ाई चुनरी और श्रृंगार का सामान किसी और सुहागन को देना चाहिए या नहीं? जानिए क्या है नियम
MORE
Advertisement