20+ Chaitra Navratri Wishes 2026: 'मां दुर्गा आएं आपके द्वार..' इन भक्तिमय संदेशों से अपनों को दें चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं

7 . Chaitra Navratri Wishes in Hindi

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11. जगत पालनहार है मां, मुक्ति का धाम है मां,

हमारी भक्ति का आधार है मां, सबकी रक्षा करती है मां.

12. मां दुर्गा का सिर पर हाथ हो, पूरे परिवार में खुशियों का साथ हो,

हर काम में सफलता मिले, ऐसी नवरात्रि की बात हो.

चैत्र नवरात्रि की बहुत-बहुत शुभकामनाएं