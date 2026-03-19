20+ Chaitra Navratri Wishes 2026: 'मां दुर्गा आएं आपके द्वार..' इन भक्तिमय संदेशों से अपनों को दें चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं

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Pragya Bharti | Mar 19, 2026, 06:14 AM IST
1.Happy Chaitra Navratri 2026
चैत्र नवरात्रि के साथ ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है. यह नौ दिन मां दुर्गा की शक्ति, भक्ति और उपासना के होते हैं. इस शुभ अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहतरीन शायरियों और संदेशों का पिटारा, जिन्हें आप वॉट्सअप और इंस्टाग्राम पर साझा कर सकते हैं.
2.Happy Chaitra Navratri Wishes in Hindi
1. मां का सजा है दरबार, खुशियों की हुई बौछार,
मुबारक हो आपको नवरात्रि का पावन त्यौहार.
2. चांद की चांदनी, अपनों का प्यार,
मुबारक हो आपको नवरात्रि का त्यौहार.
Happy Chaitra Navratri
3.Chaitra Navratri Wishes and Quotes
3. लाल रंग की चुनरी से सजा मां का दरबार,
हर्षित हुआ मन, पुलकित हुआ संसार.
4. मां की ज्योति से नूर मिलता है,
सबके दिलों को सुकून मिलता है.
नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं!
4.Happy Chaitra Navratri Wishes Image
5. जो भी आता है मां के द्वार,
उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है.
6. सारा जहां है जिसकी शरण में,
नमन है उस मां के चरण में.
हैप्पी चैत्र नवरात्रि..
5.Chaitra Navratri Maa durga HD Photo
7. हम हैं उस मां के चरणों की धूल,
आओ मिलकर मां को चढ़ाएं श्रद्धा के फूल.
8. पग-पग में फूल खिलें, ख़ुशी आपको इतनी मिले,
कभी न हो दुखों का सामना, यही है हमारी नवरात्रि की शुभकामना.
Happy Chaitra Navratri..
6.Happy Chaitra Navratri Wishes Shayari
9. मां शक्ति का वास हो, संकटों का नाश हो,
हर घर में सुख-शांति का वास हो.
10. नव दीप जलें, नव फूल खिलें, जीवन में नया आनंद मिले,
नवरात्रि के पावन पर्व पर, आपको मां दुर्गा का आशीर्वाद मिले.
चैत्र नवरात्रि की हार्दिक बधाई!
7.Chaitra Navratri Wishes in Hindi
11. जगत पालनहार है मां, मुक्ति का धाम है मां,
हमारी भक्ति का आधार है मां, सबकी रक्षा करती है मां.
12. मां दुर्गा का सिर पर हाथ हो, पूरे परिवार में खुशियों का साथ हो,
हर काम में सफलता मिले, ऐसी नवरात्रि की बात हो.
चैत्र नवरात्रि की बहुत-बहुत शुभकामनाएं
8.Happy Chaitra Navratri Wishes
13. सिंहासन पर बैठी मां दुर्गा, शेर पर सवार,
खुशियां लेकर आए आपके घर ये नवरात्रि का त्यौहार.
14. ज्ञान दो मां, बुद्धि दो मां,
संसार की हर सुख-समृद्धि दो मां.
हैप्पी चैत्र नवरात्रि!
9.Chaitra Navratri Wishes
15. दुखों को दूर भगाने वाली, संकट से बचाने वाली,
जय हो अंबे मां, सबकी बिगड़ी बनाने वाली.
16. शक्ति की देवी आई है, खुशियों की सौगात लाई है,
चैत्र नवरात्रि की आपको ढेर सारी बधाई है.
Happy Chaitra Navratri
10.Chaitra Navratri Shubhkamna Sandesh in Hindi
17. मैया के चरणों में शीश झुकाते हैं,
चैत्र नवरात्रि का ये त्यौहार हम धूम-धाम से मनाते हैं.
18. घर में सुख-शांति की ज्योति जले,
मां दुर्गा की कृपा से आपका जीवन फूले-फले.
चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं
11.Happy Navratri Bhakti Shayari
19. नारी शक्ति का रूप है मां, धूप में शीतल छांव है मां,
सबके कष्टों को हरने वाली, ममता का अटूट गांव है मां.
20. कुमकुम भरे कदमों से आए मां दुर्गा आपके द्वार,
सुख संपत्ति मिले आपको अपार, नवरात्रि की शुभकामनाएं करें स्वीकार.
चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं
12.Maa Durga Shayari in Hindi
21. नवरात्रि के नौ दिन, नौ खुशियां लाएं,
मां की असीम कृपा आप पर सदा बनी रहे.
22. सजा है दरबार, एक ज्योति जगमगाई है,
सुना है नवरात्रि की पावन बेला आई है
चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं.
Happy Chaitra Navratri
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