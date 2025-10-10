Rekha Inspirational Quotes: रेखा के वो 10 पावरफुल कोट्स, जो हर महिला को दिलाएंगे आत्मविश्वास

Karwa Chauth Mata Ki Aarti: करवा चौथ व्रत में कथा के बाद जरूर करें ये आरती, तभी पूर्ण होगा निर्जला व्रत
लाइफस्टाइल
Pragya Bharti | Oct 10, 2025, 07:43 AM IST
1.Rekha Quotes for women in hindi
"प्रोफेशन और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं है, लेकिन एक मजबूत महिला के लिए यह असंभव भी नहीं है."
2.Rekha Latest Quotes in Hindi
"डर को अपने ऊपर हावी न होने दें. जब आप निडर होती हैं, तो आप दुनिया को बदल सकती हैं."
3.bollywood actress Rekha Quotes for women
"लोग हमेशा आपको जज करेंगे. उन्हें यह करने दें. आपकी ज़िन्दगी आपकी है और आपको वही करना चाहिए जो आपको सही लगता है."
4.Inspirational quotes for Women
"खुश रहने के लिए आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है. अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल अपने ही हाथों में रखें."
5.Happy Birthday Rekha
"अगर आप खुद में विश्वास नहीं करेंगी, तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आप पर विश्वास नहीं करेगा."
6.best motivational quotes by rekha
"गलतियाँ होना जीवन का हिस्सा है. ज़रूरी यह है कि आप उनसे सीखें और आगे बढ़ें, न कि खुद को कोसें."
7.Rekha inspirational Quotes in Hindi
"जो महिलाएं किसी पुरुष पर निर्भर नहीं होतीं, वे ही दुनिया में सबसे स्वतंत्र होती हैं."
8.Motivational quotes for women
"आप अपने आप में ही इतनी पूर्ण हैं कि आपको किसी बाहरी समर्थन की ज़रूरत नहीं है."
9.Motivational quotes for women by Rekha
"आप जैसी हैं, वैसी ही बेहतरीन हैं. किसी और की उम्मीदों को पूरा करने के लिए खुद को बदलना बंद कर दें."
10.Motivational quotes for women
"पहले खुद से प्यार करना सीखें. जब आप खुद को स्वीकार कर लेती हैं, तभी आप दूसरों से सच्चा प्यार पा सकती हैं."
