FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Karwa Chauth Mata Ki Aarti: करवा चौथ व्रत में कथा के बाद जरूर करें ये आरती, तभी पूर्ण होगा निर्जला व्रत

India vs West Indies 2nd Test Playing 11: भारत ने टॉस जीतकर लिया पहले बल्लेबाजी का फैसला, यहां देखें प्लेइंग 11

7.6 तीव्रता के भूकंप से कांपा ये देश, सुनामी का भी मंडराया खतरा

Rekha Inspirational Quotes: रेखा के वो 10 पावरफुल कोट्स, जो हर महिला को दिलाएंगे आत्मविश्वास

Bihar Election 2025: बिहार चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू, पहले चरण में कई प्रमुख विधानसभा क्षेत्र भी शामिल

Happy Karwa Chauth 2025: पार्टनर को ऐसे कहें 'हैप्पी करवा चौथ', दिल छू लेने वाली शायरी के साथ भेजें शुभकामनाएं

IPS वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में बड़ा एक्शन, DGP समेत कई बड़े अफसरों के खिलाफ FIR दर्ज

40 करोड़ की फिल्म, कमाई कर ली 300 करोड़, इस लड़की ने किया वो कारनामा, जिसमें आलिया से सारा तक सब हुई फेल

कौन थे 'सैशे किंग', जिनके ब्रांड को फिर से खड़ा करने में जुटे Mukesh Ambani, कृति शेट्टी को बनाया एंबेसडर

IND-W vs SA-W Highlights: नहीं काम आई ऋचा घोष की ताबड़तोड़ पारी, साउथ अफ्रीका ने भारत की विजयरथ पर लगाई लगाम

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Karwa Chauth Mata Ki Aarti: करवा चौथ व्रत में कथा के बाद जरूर करें ये आरती, तभी पूर्ण होगा निर्जला व्रत

करवा चौथ व्रत में कथा के बाद जरूर करें ये आरती, तभी पूर्ण होगा निर्जला व्रत

India vs West Indies 2nd Test Playing 11: भारत ने टॉस जीतकर लिया पहले बल्लेबाजी का फैसला, यहां देखें प्लेइंग 11

भारत ने टॉस जीतकर लिया पहले बल्लेबाजी का फैसला, यहां देखें प्लेइंग 11

7.6 तीव्रता के भूकंप से कांपा ये देश, सुनामी का भी मंडराया खतरा

7.6 तीव्रता के भूकंप से कांपा ये देश, सुनामी का भी मंडराया खतरा

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Rekha Inspirational Quotes: रेखा के वो 10 पावरफुल कोट्स, जो हर महिला को दिलाएंगे आत्मविश्वास

Rekha Inspirational: रेखा के वो 10 पावरफुल कोट्स, जो हर महिला को दिलाएंगे आत्मविश्वास

Happy Karwa Chauth 2025: पार्टनर को ऐसे कहें 'हैप्पी करवा चौथ', दिल छू लेने वाली शायरी के साथ भेजें शुभकामनाएं

Happy Karwa Chauth 2025: पार्टनर को ऐसे कहें 'हैप्पी करवा चौथ', दिल छू लेने वाली शायरी के साथ भेजें शुभकामनाएं

कौन थे 'सैशे किंग', जिनके ब्रांड को फिर से खड़ा करने में जुटे Mukesh Ambani, कृति शेट्टी को बनाया एंबेसडर

कौन थे 'सैशे किंग', जिनके ब्रांड को फिर से खड़ा करने में जुटे Mukesh Ambani, कृति शेट्टी को बनाया एंबेसडर

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Rekha Inspirational Quotes: रेखा के वो 10 पावरफुल कोट्स, जो हर महिला को दिलाएंगे आत्मविश्वास

Rekha Inspirational Quotes: एवरग्रीन रेखा के 10 शक्तिशाली कोट्स हर महिला को आत्मविश्वास, आत्म-सम्मान और स्वतंत्रता के साथ जीना सिखाते हैं. ये विचार बताते हैं कि खुशी किसी बाहरी व्यक्ति पर नहीं, बल्कि खुद पर निर्भर करती है.

Pragya Bharti | Oct 10, 2025, 07:43 AM IST

1.Rekha Quotes for women in hindi

Rekha Quotes for women in hindi
1

"प्रोफेशन और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं है, लेकिन एक मजबूत महिला के लिए यह असंभव भी नहीं है."

Advertisement

2.Rekha Latest Quotes in Hindi

Rekha Latest Quotes in Hindi
2

"डर को अपने ऊपर हावी न होने दें. जब आप निडर होती हैं, तो आप दुनिया को बदल सकती हैं."

3.bollywood actress Rekha Quotes for women

bollywood actress Rekha Quotes for women
3

"लोग हमेशा आपको जज करेंगे. उन्हें यह करने दें. आपकी ज़िन्दगी आपकी है और आपको वही करना चाहिए जो आपको सही लगता है."

4.Inspirational quotes for Women

Inspirational quotes for Women
4

"खुश रहने के लिए आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है. अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल अपने ही हाथों में रखें."

TRENDING NOW

5.Happy Birthday Rekha

Happy Birthday Rekha
5

"अगर आप खुद में विश्वास नहीं करेंगी, तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आप पर विश्वास नहीं करेगा."

6.best motivational quotes by rekha

best motivational quotes by rekha
6

"गलतियाँ होना जीवन का हिस्सा है. ज़रूरी यह है कि आप उनसे सीखें और आगे बढ़ें, न कि खुद को कोसें."

7.Rekha inspirational Quotes in Hindi

Rekha inspirational Quotes in Hindi
7

"जो महिलाएं किसी पुरुष पर निर्भर नहीं होतीं, वे ही दुनिया में सबसे स्वतंत्र होती हैं."

 

8.Motivational quotes for women

Motivational quotes for women
8

"आप अपने आप में ही इतनी पूर्ण हैं कि आपको किसी बाहरी समर्थन की ज़रूरत नहीं है."
 

9.Motivational quotes for women by Rekha

Motivational quotes for women by Rekha
9

"आप जैसी हैं, वैसी ही बेहतरीन हैं. किसी और की उम्मीदों को पूरा करने के लिए खुद को बदलना बंद कर दें."

10.Motivational quotes for women

Motivational quotes for women
10

"पहले खुद से प्यार करना सीखें. जब आप खुद को स्वीकार कर लेती हैं, तभी आप दूसरों से सच्चा प्यार पा सकती हैं."

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Rekha Inspirational Quotes: रेखा के वो 10 पावरफुल कोट्स, जो हर महिला को दिलाएंगे आत्मविश्वास
Rekha Inspirational: रेखा के वो 10 पावरफुल कोट्स, जो हर महिला को दिलाएंगे आत्मविश्वास
Happy Karwa Chauth 2025: पार्टनर को ऐसे कहें 'हैप्पी करवा चौथ', दिल छू लेने वाली शायरी के साथ भेजें शुभकामनाएं
Happy Karwa Chauth 2025: पार्टनर को ऐसे कहें 'हैप्पी करवा चौथ', दिल छू लेने वाली शायरी के साथ भेजें शुभकामनाएं
कौन थे 'सैशे किंग', जिनके ब्रांड को फिर से खड़ा करने में जुटे Mukesh Ambani, कृति शेट्टी को बनाया एंबेसडर
कौन थे 'सैशे किंग', जिनके ब्रांड को फिर से खड़ा करने में जुटे Mukesh Ambani, कृति शेट्टी को बनाया एंबेसडर
बिना इंटरनेट इन 7 तरीकों से भेज सकते हैं फाइल और फोटोज, एक क्लिक में पाएं पूरी जानकारी
बिना इंटरनेट इन 7 तरीकों से भेज सकते हैं फाइल और फोटोज, एक क्लिक में पाएं पूरी जानकारी
2,00,000 से शुरू किया बिजनेस, फिर खड़ी की एक करोड़ रुपये की कंपनी; आदिवासी महिलाओं को दिया 60 प्रतिशत हिस्सा
2,00,000 से शुरू किया बिजनेस, फिर खड़ी की एक करोड़ रुपये की कंपनी; आदिवासी महिलाओं को दिया 60 प्रतिशत हिस्सा
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE