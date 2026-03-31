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लाइफस्टाइल

कभी पैसों के लिए तरसे, आज करोड़ों में खेलते हैं! 25 Cr का फार्महाउस, घर और लग्जरी गाड़ियां सबकुछ है 

Happy Birthday Kapil Sharma - एंटरटेनमेंट की दुनिया में चमक-दमक जितनी बड़ी दिखती है, उसके पीछे संघर्ष की कहानियां भी छिपी होती हैं. कई ऐसे कलाकार हैं जो फर्श से अर्स पर पहुंचे हैं. आज हम आपको ऐसे ही एक कलाकार की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसने हालात से हार मानने के बजाय उन्हें अपनी ताकत बना लिया...

Abhay Sharma | Mar 31, 2026, 02:49 PM IST

1.कभी पैसों के लिए तरसे, आज करोड़ों में खेलते हैं!

कभी पैसों के लिए तरसे, आज करोड़ों में खेलते हैं!
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कभी पैसों के लिए तरसे थे, लेकिन आज अपनी मेहनत, जुनून और लगातार कोशिशों के दम पर किस्मत की दिशा ही बदल दी. आज वह न सिर्फ सफलता की बुलंदियों पर हैं, बल्कि लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हुए करीब 300 करोड़ रुपये की संपत्ति का मालिक भी बन चुके हैं. दरअसल, हम बात कर रहे हैं कपिल शर्मा की. आज उनका जन्मदिन है. PC: Instagram (@kapilsharma)

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2.लग्जरी लाइफस्टाइल 

लग्जरी लाइफस्टाइल 
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अपनी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग के लिए पहचाने जाने वाले कपिल आज एक शानदार और लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं. जमीन से उठकर इस मुकाम तक पहुंचने की उनकी जर्नी लाखों लोगों के लिए इंस्पायरिंग है. कपिल शर्मा ने टीवी, फिल्मों और स्टेज शोज से अपनी पहचान बनाई, आज कपिल के पास आलीशान घर, महंगी गाड़ियां और करोड़ों की संपत्ति है. PC: Instagram (@kapilsharma)

3.Kapil Sharma का लग्जरी फार्महाउस 

Kapil Sharma का लग्जरी फार्महाउस 
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2 अप्रैल 1981 को पंजाब के अमृतसर में जन्मे Kapil Sharma का पंजाब में बना फार्महाउस उनकी सबसे खास प्रॉपर्टी में से एक है. रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी कीमत 25 करोड़ रुपये से ज्यादा है. अक्सर कपिल अपनी पत्नी गिन्नी और परिवार के साथ यहां समय बिताने आते हैं, कई बार सोशल मीडिया पर भी इस फार्महाउस की झलक दिखा चुके हैं.  PC: Instagram (@kapilsharma)

4.कैप्स कैफे 

कैप्स कैफे 
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कपिल शर्मा और उनकी पत्नी गिन्नी ने मिलकर कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में ‘Kap’s Café’ नाम से एक कैफे भी शुरू किया है. 4 जुलाई, 2025 को सॉफ्ट लॉन्च करने के कुछ ही दिनों बाद यहां एक फायरिंग की घटना सामने आई थी. जनवरी 2026 में कपिल ने दुबई (Al Kifaf, Dubai, UAE) में भी अपना एक नया आउटलेट खोला है. PC: Instagram (@kapilsharma)

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5.लग्जरी घर और गाड़ियां

लग्जरी घर और गाड़ियां
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इसके अलावा आज कपिल शर्मा के पास अंधेरी वेस्ट में आलीशान फ्लैट है, जो करीब 15 करोड़ रुपये से ज्यादा की कीमत का है. कपिल का वैनिटी वैन भी इंडस्ट्री के सबसे महंगे और लग्जरी वैनिटी वैन में गिना जाता है, रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी कीमत करीब 5.5 करोड़ रुपये है. कपिल शर्मा को लग्जरी कारों का भी काफी शौक है, उनके कार कलेक्शन में Mercedes-Benz S350, Range Rover Evoque और Volvo XC90 SUV जैसी लग्जरी कारें शामिल हैं. PC: Instagram (@kapilsharma)

6.कितनी है कपिल शर्मा की टोटल नेटवर्थ 

कितनी है कपिल शर्मा की टोटल नेटवर्थ 
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रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ करीब 280 करोड़ रुपये आंकी जाती है. बताया जाता है कि ‘The Great Indian Kapil Show’ के लिए वे एक एपिसोड का करीब 5 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं. फिल्मों, ब्रांड एंडोर्समेंट्स, लाइव शोज और बिजनेस से भी उनकी अच्छी कमाई होती है. मेहनत और टैलेंट के दम पर कपिल शर्मा ने यह मुकाम हासिल किया है, जो काबिले तारीफ है. आज वे भारत के सबसे अमीर कॉमेडियन में से एक बन चुके हैं. PC: Instagram (@kapilsharma)

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