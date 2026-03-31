कभी पैसों के लिए तरसे, आज करोड़ों में खेलते हैं! 25 Cr का फार्महाउस, घर और लग्जरी गाड़ियां सबकुछ है 

6 . कितनी है कपिल शर्मा की टोटल नेटवर्थ

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रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ करीब 280 करोड़ रुपये आंकी जाती है. बताया जाता है कि ‘The Great Indian Kapil Show’ के लिए वे एक एपिसोड का करीब 5 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं. फिल्मों, ब्रांड एंडोर्समेंट्स, लाइव शोज और बिजनेस से भी उनकी अच्छी कमाई होती है. मेहनत और टैलेंट के दम पर कपिल शर्मा ने यह मुकाम हासिल किया है, जो काबिले तारीफ है. आज वे भारत के सबसे अमीर कॉमेडियन में से एक बन चुके हैं. PC: Instagram (@kapilsharma)