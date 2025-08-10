Baby Boy Names: हनुमान जी से प्रेरित इन नामों में से चुनें बेटे के लिए नाम, सदा रहेगा बजरंगबली का आशीर्वाद
Aman Maheshwari | Aug 10, 2025, 02:10 PM IST
1.मारुति
हनुमान जी पवन देव मारुति के पुत्र हैं. उनका एक नाम मारुति है. आप यह नाम बेटे का रख सकते हैं.
2.गदाधर
बेटे का नाम आप गदाधर रख सकते हैं. यह नाम बेटे के लिए अच्छा है.
3.वीर
हनुमान जी बहुत बड़े वीर थे. आप उनके नाम पर बेटे का नाम वीर रख सकते हैं.
4.हनुमंत
बेटे का नाम हनुमंत रख सकते हैं. यह हनुमान जी का ही एक नाम है.
5.तेजस्वी
बेटे का नाम तेजस्वी रख सकते हैं. यह नाम बहुत ही अच्छा है. तेजस्वी का अर्थ प्रतापी होता है.
6.बजरंगी
हनुमान जी का एक नाम बजरंगबली है. उनके नाम पर आप बेटे का नाम बजरंगी रख सकते हैं.
7.कपीश
कपीश का अर्थ बंदरों के भगवान से है. आप इस नाम से अपने बेटे को पहचान दे सकते हैं.
8.रुद्रांश
हनुमान जी भगवान शिव का ही अंश है. आप बेटे का नाम रुद्रांश रख सकते हैं. इसका अर्थ शिव का अंश होता है.
9.शौर्य
शौर्य का अर्थ, पराक्रमी, निडर और बहादुर होता है. यह नाम बेटे के लिए अच्छा है.