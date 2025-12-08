Haldi Gel: पिंपल और दाग-धब्बों से मिलेगा छुटकारा, इस तरह घर पर बना कर लगाएं हल्दी जेल

लाइफस्टाइल
1.एंटीसेप्टिक और सूजन-रोधी गुण
आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक, हल्दी में एंटीसेप्टिक और सूजन-रोधी गुण होते हैं, जो त्वचा को शांत करते हैं और स्किन बैरियर को मजबूत बनाते हैं. इसे घर पर बनाना बेहद आसान होता है. किसी भी महंगे प्रोडक्ट की तरह ये जेल काफी ज्यादा असरदार माना जाता है.
2.कैसे बनाएं हल्दी जेल?
हल्दी जेल बनाने के लिए सबसे पहले 1 चम्मच हल्दी लें और फिर इसमें 2 चम्मच एलोवेरा जेल मिलाएं. इसके बाद 2 चम्मच गुलाब जल मिलाएं, जो स्किन को फ्रेश रखता है और स्किन के पीएच बैलेंस को सुधारता है. फिर इन सभी सामग्रियों को अच्छे से मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करें और इसे 10 मिनट के लिए सेट होने दें.
3.हल्दी, एलोवेरा के फायदे
बता दें कि हल्दी पिंपल के बाद के दाग को हल्का करने में मदद करती है, वहीं एलोवेरा त्वचा को ठंडक देता है, जलन कम करता है और स्किन को मुलायम बनाता है. इस जेल को फ्रिज में रखकर ठंडा भी कर सकते हैं. ठंडा जेल रैशेज और जलन पर तुरंत राहत देता है और गर्मियों में स्किन को ठंडक भी पहुंचाता है.
4.चेहरे पर इस तरह लगाएं हल्दी जेल
साफ चेहरे पर हल्के हाथ से यह जेल लगाएं. इसे लगभग 20 मिनट तक रहने दें और फिर गुनगुने पानी से धो दें. रात में लगाने से इसका असर और भी बढ़ जाता है. हल्दी और एलोवेरा मिलकर स्किन की प्राकृतिक रंगत सुधारते हैं, दाग-धब्बों को कम करते हैं और धीरे-धीरे टैन भी हल्का करते हैं. यह नेचुरल एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है और स्किन को नमी देने में भी मदद करता है.
5.इन बातों का रखें ध्यान
ध्यान रखें कि ज्यादा हल्दी लगाने से स्किन थोड़ी पीली पड़ सकती है, इसलिए हल्का पैच टेस्ट हमेशा पहले करें. हल्दी जेल को आप रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसे 4-5 दिन से ज्यादा स्टोर न करें. इसके नियमित प्रयोग करने पर त्वचा का ग्लो बढ़ता है और स्किन मुलायम और फ्रेश दिखती है. खासकर सर्दियों में यह स्किन को नमी देता है. इनपुट --आईएएनएस
