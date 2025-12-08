Haldi Gel: पिंपल और दाग-धब्बों से मिलेगा छुटकारा, इस तरह घर पर बना कर लगाएं हल्दी जेल

5 . इन बातों का रखें ध्यान

5

ध्यान रखें कि ज्यादा हल्दी लगाने से स्किन थोड़ी पीली पड़ सकती है, इसलिए हल्का पैच टेस्ट हमेशा पहले करें. हल्दी जेल को आप रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसे 4-5 दिन से ज्यादा स्टोर न करें. इसके नियमित प्रयोग करने पर त्वचा का ग्लो बढ़ता है और स्किन मुलायम और फ्रेश दिखती है. खासकर सर्दियों में यह स्किन को नमी देता है. इनपुट --आईएएनएस

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

