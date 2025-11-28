FacebookTwitterYoutubeInstagram
Lunch के बाद छा जाती है सुस्ती? इन 3 आसान उपायों से दोपहर में खाने के बाद भी रहेंगे एक्टिव

कौन हैं खालिदा जिया? बांग्लादेश की सियासत में शेख हसीना की रही हैं चीर प्रतिद्वंद्वी, तबीयत बेहद नाजुक

इस पौधे में है कई बीमारियों से लड़ने की ताकत, जड़ से फूल तक, हर हिस्सा है रामबाण!

क्या फोन स्विच ऑफ होने पर भी चोरी हो सकता है डेटा? जानें शटडाउन स्कैम के बारे में

Hair Regrowth: सरसों का तेल, प्याज का रस और करी पत्ता... गंजे सिर पर फिर से बाल उगा देंगे ये 3 देसी नुस्खे

अब घर बैठे अपडेट करें आधार का मोबाइल नंबर, OTP और फेस ऑथेंटिकेशन से प्रक्रिया होगी आसान, जानें पूरी प्रक्रिया

Photos

लाइफस्टाइल

Hair Regrowth: सरसों का तेल, प्याज का रस और करी पत्ता... गंजे सिर पर फिर से बाल उगा देंगे ये 3 देसी नुस्खे 

Ganjapan Ka Desi Ilaj: इन दिनों बालों के झड़ने की समस्या आ हो चुकी है, केवल पुरुष ही नहीं, बल्कि महिलाएं भी इस समस्या से जूझ रही हैं. आपको बता दें कि इन 3 घरेलू नुस्खों की मदद से आप गंजे सिर पर भी नए बाल उगा सकते हैं... आइए जानें इसके बारे में...

Abhay Sharma | Nov 28, 2025, 07:41 PM IST

1.क्यों बढ़ रही बालों की झड़ने की समस्या?

क्यों बढ़ रही बालों की झड़ने की समस्या?
1

तनाव, प्रदूषण, गलत खान-पान और आनुवंशिक कारणों की वजह से लोगों में बालों के झड़ने की समस्या तेजी से बढ़ रही है. इसकी वजह से लोग गंजेपन के शिकार हो रहे हैं. इस समस्या को दूर करने में ये 3 देसी नुस्खे आपकी मदद कर सकते हैं. 

 

2.सरसों का तेल और करी पत्ता

सरसों का तेल और करी पत्ता
2

इसके लिए सरसों के तेल में करी पत्ता को डालकर गर्म कर लें और फिर इस तेल को बालों की जड़ों पर लगाएं और 30-40 मिनट बाद बालों को धोकर साफ कर लें.

3.करी पत्ता का सेवन भी कर सकते हैं 

करी पत्ता का सेवन भी कर सकते हैं 
3

आयुर्वेद के अनुसार, करी पत्ता में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आपके बालों के लिए बेहद लाभदायी होते हैं. सुबह खाली पेट कुछ करी पत्तों को चबाकर खाने से न केवल बालों को मजबूती मिलती है, बल्कि ओवरऑल हेल्थ के लिए भी फायदेमंद होता है.

4.सरसों का तेल और प्याज का रस

सरसों का तेल और प्याज का रस
4

इसके अलावा प्याज भी स्कैल्प के लिए वरदान है. इसमें मौजूद सल्फर कोलेजन बढ़ाकर बालों की जड़ों को फिर एक्टिव करता है. इसके लिए सरसों के तेल के साथ प्याज के रस को बालों में लगाया जा सकता है. यह शानदार हेयर ग्रोथ टॉनिक बन जाता है.

5.गंजे सिर पर उगेंगे बाल 

गंजे सिर पर उगेंगे बाल 
5

इन आयुर्वेदिक नुस्खों की मदद से आप पतले बालों को घना बना सकते हैं. इन उपायों की मदद से गंजे सिर पर बाल दोबारा उगाने में भी मदद मिल सकती है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

क्या फोन स्विच ऑफ होने पर भी चोरी हो सकता है डेटा? जानें शटडाउन स्कैम के बारे में
Hair Regrowth: सरसों का तेल, प्याज का रस और करी पत्ता... गंजे सिर पर फिर से बाल उगा देंगे ये 3 देसी नुस्खे
अब घर बैठे अपडेट करें आधार का मोबाइल नंबर, OTP और फेस ऑथेंटिकेशन से प्रक्रिया होगी आसान, जानें पूरी प्रक्रिया
कहां स्थापित की गई भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा, हाथ में धनुष-बाण और चेहरे पर दिखा सौम्यता का भाव?
दुनिया का सबसे नमकीन समुद्र कौन सा है? जहां 1 सेकेंड भी जिंदा नहीं रह सकते जलीय जीव
आज से शुरू हो जाएंगे पंचक, अगले 5 दिनों तक भूलकर भी न करें ये काम
राम ध्वज फहराते ही पीएम नरेंद्र मोदी के हाथ क्यों कांपने लगे? इसके पीछे क्या थी वजह
पांडवों में सबसे पहले किसका विवाह हुआ था? आपकी सोच से तय है विपरीत होगा ये जवाब
क्या रात में नाखून काटना अशुभ होता है? जानें इस मान्यता के पीछे क्या थी असल वजह
Numerology: अध्यात्म की दुनिया में अलग चमकते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, खूब कमाते हैं नाम और पैसा
