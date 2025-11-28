Hair Regrowth: सरसों का तेल, प्याज का रस और करी पत्ता... गंजे सिर पर फिर से बाल उगा देंगे ये 3 देसी नुस्खे 

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Nov 28, 2025, 07:41 PM IST
1.क्यों बढ़ रही बालों की झड़ने की समस्या?
तनाव, प्रदूषण, गलत खान-पान और आनुवंशिक कारणों की वजह से लोगों में बालों के झड़ने की समस्या तेजी से बढ़ रही है. इसकी वजह से लोग गंजेपन के शिकार हो रहे हैं. इस समस्या को दूर करने में ये 3 देसी नुस्खे आपकी मदद कर सकते हैं.
2.सरसों का तेल और करी पत्ता
इसके लिए सरसों के तेल में करी पत्ता को डालकर गर्म कर लें और फिर इस तेल को बालों की जड़ों पर लगाएं और 30-40 मिनट बाद बालों को धोकर साफ कर लें.
3.करी पत्ता का सेवन भी कर सकते हैं
आयुर्वेद के अनुसार, करी पत्ता में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आपके बालों के लिए बेहद लाभदायी होते हैं. सुबह खाली पेट कुछ करी पत्तों को चबाकर खाने से न केवल बालों को मजबूती मिलती है, बल्कि ओवरऑल हेल्थ के लिए भी फायदेमंद होता है.
4.सरसों का तेल और प्याज का रस
इसके अलावा प्याज भी स्कैल्प के लिए वरदान है. इसमें मौजूद सल्फर कोलेजन बढ़ाकर बालों की जड़ों को फिर एक्टिव करता है. इसके लिए सरसों के तेल के साथ प्याज के रस को बालों में लगाया जा सकता है. यह शानदार हेयर ग्रोथ टॉनिक बन जाता है.
5.गंजे सिर पर उगेंगे बाल
इन आयुर्वेदिक नुस्खों की मदद से आप पतले बालों को घना बना सकते हैं. इन उपायों की मदद से गंजे सिर पर बाल दोबारा उगाने में भी मदद मिल सकती है.
