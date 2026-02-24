Hair Fall: क्यों झड़ते हैं बाल? कहीं शरीर में इन 5 जरूरी Nutrients की कमी तो नहीं है वजह

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Feb 24, 2026, 05:04 PM IST
1.हेयर फॉल और पोषण की कमी
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, बाल झड़ना सिर्फ शैंपू या नहाने से शुरू नहीं होता, कई बार इसकी असली वजह शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है. सही विटामिन और पोषण बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं और बालों की ग्रोथ में मदद करते हैं. ऐसे में बिना सोचे-समझे सप्लीमेंट लेने के बजाय पहले शरीर में किस पोषक तत्व की कमी है, यह जानना जरूरी है. (Photo: AI Generated)
2.Vitamin D
विटामिन D बालों की जड़ों को मजबूत बनाने और बालों की ग्रोथ में मदद करता है. इसकी रोजाना जरूरत लगभग 600 IU मानी जाती है. विटामिन D के लिए धूप में कुछ समय बिताना, अंडे की जर्दी और सैल्मन या सार्डिन जैसी मछली खाना फायदेमंद हो सकता है. (Photo: AI Generated)
3.Vitamin B12
विटामिन B12 बालों की जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है, जिससे बाल हेल्दी और मजबूत रहते हैं. इसकी रोजाना जरूरत लगभग 2 माइक्रोग्राम होती है. अंडे, दही, पनीर, चिकन, मछली और न्यूट्रिशनल यीस्ट इसके अच्छे स्रोत हैं. (Photo: AI Generated)
4.Selenium
सेलेनियम बालों की सेहत और थायरॉयड को संतुलित रखने में मदद करता है, जिससे बाल झड़ना कम हो सकता है. इसकी रोजाना जरूरत लगभग 30 से 40 माइक्रोग्राम होती है. ब्राजील नट्स, मछली, सूरजमुखी के बीज और रागी-बाजरा जैसे अनाज इसके अच्छे स्रोत हैं. (Photo: AI Generated)
5.Protein
इसके अलावा प्रोटीन बालों का मुख्य हिस्सा होता है और यह बालों को मजबूत बनाता है. शरीर के वजन के अनुसार लगभग 0.83 ग्राम प्रति किलो प्रोटीन की जरूरत होती है. दाल, राजमा, छोले, पनीर, टोफू, अंडे और व्हे प्रोटीन इसके अच्छे स्रोत हैं. (Photo: AI Generated)
6.Omega-3
ओमेगा-3 बालों की जड़ों में सूजन कम करने और बालों को टूटने से बचाने में मदद करता है. इसकी रोजाना जरूरत लगभग 1 से 1.6 ग्राम होती है. अलसी के बीज, चिया सीड्स, अखरोट और फैटी फिश इसके अच्छे स्रोत हैं. (Photo: AI Generated)
7.जरूरी बात
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर बाल ज्यादा झड़ रहे हैं तो केवल घरेलू उपाय या सप्लीमेंट पर निर्भर न रहें. पहले शरीर में पोषक तत्वों की कमी की जांच करवाएं और सही खान-पान अपनाएं. सही पोषण से बालों की ग्रोथ बेहतर हो सकती है. (Photo: AI Generated)
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.
