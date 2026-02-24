Hair Fall: क्यों झड़ते हैं बाल? कहीं शरीर में इन 5 जरूरी Nutrients की कमी तो नहीं है वजह

1 . हेयर फॉल और पोषण की कमी

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, बाल झड़ना सिर्फ शैंपू या नहाने से शुरू नहीं होता, कई बार इसकी असली वजह शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है. सही विटामिन और पोषण बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं और बालों की ग्रोथ में मदद करते हैं. ऐसे में बिना सोचे-समझे सप्लीमेंट लेने के बजाय पहले शरीर में किस पोषक तत्व की कमी है, यह जानना जरूरी है. (Photo: AI Generated)