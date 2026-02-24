FacebookTwitterYoutubeInstagram
आरबीआई ने जारी किया ऑफिस अटेंडेंट का एडमिट कार्ड, इस लिंक से डाउनलोड करें कॉल लेटर

भारत कोई कसर नहीं छोड़ेगा लेकिन हम... जिम्बाब्वे के कोच ने टीम इंडिया को लेकर दिया बयान, मैच से पहले कह दी बड़ी बात

PAK vs ENG: टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा पाकिस्तान? जानिए इंग्लैंड के खिलाफ क्यों जरूरी है जीत

Hair Fall: क्यों झड़ते हैं बाल? कहीं शरीर में इन 5 जरूरी Nutrients की कमी तो नहीं है वजह

मुगल दरबार के नवरत्न जिन्होंने अकबर के शासन को बनाया महान, जानें इतिहास के सबसे शक्तिशाली ड्रीम टीम की कहानी

मां के लिए भाग्यशाली होती हैं इन तारीखों में जन्मी बेटियां, ससुराल में भी होती हैं सबकी चहेती

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Hair Fall: क्यों झड़ते हैं बाल? कहीं शरीर में इन 5 जरूरी Nutrients की कमी तो नहीं है वजह

Nutrient Deficiency Hair Fall: युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक में इन दिनों बाल झड़ने की समस्या तेजी से बढ़ रही है. बालों के लगातार झड़ने के पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं, इनमें खराब जीवनशैली, पोषण की कमी, प्रदूषण और खराब पानी, हार्मोनल असंतुलन, केमिकल प्रोडक्ट्स का अत्यधिक इस्तेमाल आदि शामिल है..

Abhay Sharma | Feb 24, 2026, 05:04 PM IST

1.हेयर फॉल और पोषण की कमी

हेयर फॉल और पोषण की कमी
1

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, बाल झड़ना सिर्फ शैंपू या नहाने से शुरू नहीं होता, कई बार इसकी असली वजह शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है. सही विटामिन और पोषण बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं और बालों की ग्रोथ में मदद करते हैं. ऐसे में बिना सोचे-समझे सप्लीमेंट लेने के बजाय पहले शरीर में किस पोषक तत्व की कमी है, यह जानना जरूरी है.  (Photo: AI Generated)

2.Vitamin D

Vitamin D
2

विटामिन D बालों की जड़ों को मजबूत बनाने और बालों की ग्रोथ में मदद करता है. इसकी रोजाना जरूरत लगभग 600 IU मानी जाती है. विटामिन D के लिए धूप में कुछ समय बिताना, अंडे की जर्दी और सैल्मन या सार्डिन जैसी मछली खाना फायदेमंद हो सकता है. (Photo: AI Generated)

3.Vitamin B12

Vitamin B12
3

विटामिन B12 बालों की जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है, जिससे बाल हेल्दी और मजबूत रहते हैं. इसकी रोजाना जरूरत लगभग 2 माइक्रोग्राम होती है. अंडे, दही, पनीर, चिकन, मछली और न्यूट्रिशनल यीस्ट इसके अच्छे स्रोत हैं. (Photo: AI Generated)

4.Selenium

Selenium
4

सेलेनियम बालों की सेहत और थायरॉयड को संतुलित रखने में मदद करता है, जिससे बाल झड़ना कम हो सकता है. इसकी रोजाना जरूरत लगभग 30 से 40 माइक्रोग्राम होती है. ब्राजील नट्स, मछली, सूरजमुखी के बीज और रागी-बाजरा जैसे अनाज इसके अच्छे स्रोत हैं. (Photo: AI Generated)

5.Protein

Protein
5

इसके अलावा प्रोटीन बालों का मुख्य हिस्सा होता है और यह बालों को मजबूत बनाता है. शरीर के वजन के अनुसार लगभग 0.83 ग्राम प्रति किलो प्रोटीन की जरूरत होती है. दाल, राजमा, छोले, पनीर, टोफू, अंडे और व्हे प्रोटीन इसके अच्छे स्रोत हैं. (Photo: AI Generated)

6.Omega-3

Omega-3
6

ओमेगा-3 बालों की जड़ों में सूजन कम करने और बालों को टूटने से बचाने में मदद करता है. इसकी रोजाना जरूरत लगभग 1 से 1.6 ग्राम होती है. अलसी के बीज, चिया सीड्स, अखरोट और फैटी फिश इसके अच्छे स्रोत हैं. (Photo: AI Generated)

 

7.जरूरी बात 

जरूरी बात 
7

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर बाल ज्यादा झड़ रहे हैं तो केवल घरेलू उपाय या सप्लीमेंट पर निर्भर न रहें. पहले शरीर में पोषक तत्वों की कमी की जांच करवाएं और सही खान-पान अपनाएं. सही पोषण से बालों की ग्रोथ बेहतर हो सकती है. (Photo: AI Generated)

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

