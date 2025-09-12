Hair Dye Side Effects: डाई लगाने से बाकी बाल भी हो जाते हैं सफेद? हेयर कलर करते समय जरूर बरतें ये 5 सावधानी

3 . डाई से बाल होने लगते हैं सफेद?

अब सवाल पर आते हैं कि क्या वाकई हेयर कलर या डाई लगाने से बाकी के बाल भी सफेद हो जाते हैं, जवाब है नहीं. ये एक मिथ है. दरअसल, बाल जड़ से सफेद होते हैं और डाई सिर्फ बालों पर अप्लाई की जाती है. लेकिन, हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि हेयर कलर में मौजूद कई तरह के केमिकल बालों को रूखा-सूखा और बेजान बना सकते हैं. इस कारण लोगों को लगता है कि आपके बाल खराब हो रहे हैं और पहले से ज्यादा सफेद हो रहे हैं.