Hair Dye Side Effects: डाई लगाने से बाकी बाल भी हो जाते हैं सफेद? हेयर कलर करते समय जरूर बरतें ये 5 सावधानी

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Sep 12, 2025, 04:34 PM IST
1.हेयर कलर का ट्रेंड
आजकल बालों को कलर करना एक ट्रेंड बन गया है और कई लोग स्टाइलिश लुक के लिए अलग-अलग हेयर कलर ट्राई करते हैं. इसके अलावा कुछ लोग अपने सफेद बालों को छिपाने के लिए डाई लगाते हैं. क्या बालों में बार-बार डाई या हेयर कलर करने से बाकी बाल सफेद हो जाते हैं? आइए जानें क्यों सफेद होते हैं बाल, क्या डाई लगाने से हो सकती है ये समस्या?
2.पहले जान लें क्यों सफेद होते हैं बाल?
सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर बाल सफेद क्यों होते हैं. दरअसल, हमारे बालों के रंग के लिए मेलेनिन नामक पिगमेंट जिम्मेदार होता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये कम होता जाता है और बाल सफेद होने लगते हैं. वहीं कई बार गलत खानपान, अधिक तनाव, ज्यादा धूप में रहने और बीमारियों या जेनेटिक कारणों की वजह से भी बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं.
3.डाई से बाल होने लगते हैं सफेद?
अब सवाल पर आते हैं कि क्या वाकई हेयर कलर या डाई लगाने से बाकी के बाल भी सफेद हो जाते हैं, जवाब है नहीं. ये एक मिथ है. दरअसल, बाल जड़ से सफेद होते हैं और डाई सिर्फ बालों पर अप्लाई की जाती है. लेकिन, हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि हेयर कलर में मौजूद कई तरह के केमिकल बालों को रूखा-सूखा और बेजान बना सकते हैं. इस कारण लोगों को लगता है कि आपके बाल खराब हो रहे हैं और पहले से ज्यादा सफेद हो रहे हैं.
4.तो क्या न कराएं हेयर डाई?
आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि हेयर कलर से बाल रूखे-सूखे और बेजान हो जाते हैं, तो क्या बाल कलर ही ना कराएं? ऐसा बिल्कुल नहीं है. ये पूरी तरह आपकी चॉइस पर निर्भर है. अगर आप बालों को कलर करना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें, ताकि आपको रूखे-सूखे और बेजान बालों की समस्या का सामना न करना पड़े.
5.इन बातों का रखें ध्यान
बालों को कलर करने के लिए आपको नेचुरल विकल्प जैसे हीना और इंडिगो का इस्तेमाल करना चाहिए, जितना हो सके केमिकल वाले हेयर कलर का इस्तेमाल करने से बचें. हेयर डाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बार-बार कलर कराने से बचें. साथ ही अच्छी क्वालिटी की डाई ही इस्तेमाल करें. हेयर कलर वाले बालों को खास देखभाल की जरूरत होती है, इसलिए उसी हिसाब से हेयर केयर रूटीन सेट करें. इसके अलावा अच्छी डाइट लेना ना भूलें.
6.बालों को काला करने के नेचुरल उपाय
पहला है नींबू, इसमें विटामिन-सी होता है जो बालों को स्वस्थ रखने में मदद करता है. आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक नींबू के रस को शहद के साथ मिलाकर बालों पर लगाने से बालों का रंग गहरा हो सकता है. इसके अलावा कॉफी का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें मौजूद तत्व बालों को काला करने में मदद करते हैं. इसके लिए कॉफी को पानी में उबालकर उससे बालों को धोने से बालों का रंग गहरा हो सकता है.
7.बादाम का तेल, प्याज का रस और हल्दी
इसके अलावा बादाम बादाम के तेल में मेहंदी मिलाकर बालों में लगाने से बालों का रंग गहरा हो सकता है. वहीं प्याज में सल्फर होता है, जो बालों के विकास को बढ़ावा देता है और बालों को काला करने में मदद करता है. इसके लिए प्याज का रस बालों में लगाएं. इसके अलावा हल्दी को दही के साथ मिलाकर बालों में लगाने से बालों का रंग गहरा हो सकता है.