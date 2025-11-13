FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली पुलिस ने जीएस मेडिकल कॉलेज, हापुड़ के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ फारूक को हिरासत में लिया, आतंकी संगठनों से जुड़े होने का शक | अल फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर गलत जानकारी, इंजीनियरिंग और एजुकेशन कोर्सेज की NAAC मान्यता को लेकर झूठा दावा

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
KVS NVS Vacancy 2025: केंद्रीय और नवोदय विद्यालय में शिक्षकों की बंपर भर्तियां, 14 नवंबर से भर सकेंगे फॉर्म

केंद्रीय और नवोदय विद्यालय में शिक्षकों की बंपर भर्तियां, 14 नवंबर से भर सकेंगे फॉर्म

IND vs SA 1st T20 Pitch Report: गेंदबाज या बल्लेबाज पिच से किसका होगा बोलबाला? 6 साल बाद कोलकाता में खेला जाएगा टेस्ट

IND vs SA 1st T20 Pitch Report: गेंदबाज या बल्लेबाज पिच से किसका होगा बोलबाला? 6 साल बाद कोलकाता में खेला जाएगा टेस्ट

Dharmendra Health Update: वायरल हुआ अस्पताल में बिलखते देओल परिवार का वीडियो, सनी भड़के-आपके घर में माता-पिता...

वायरल हुआ अस्पताल में बिलखते देओल परिवार का वीडियो, सनी भड़के-आपके घर में माता-पिता...

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
IND vs SA 1st Test Live Streaming: फ्री में कब और कहां देखें भारत-साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

IND vs SA 1st Test Live Streaming: फ्री में कब और कहां देखें भारत-साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

केवल दिल्ली ही नहीं उत्तर प्रदेश के इस जिले में भी है 'लालकिला', राजधानी से ज्यादा लोग पहुंचते हैं देखने

केवल दिल्ली ही नहीं उत्तर प्रदेश के इस जिले में भी है 'लालकिला', राजधानी से ज्यादा लोग पहुंचते हैं देखने

दुनिया के टॉप 5 देश जो सबसे ज्यादा करते हैं कैश का इस्तेमाल, जानें इस लिस्ट में किस नंबर पर आता है भारत

दुनिया के टॉप 5 देश जो सबसे ज्यादा करते हैं कैश का इस्तेमाल, जानें इस लिस्ट में किस नंबर पर आता है भारत

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Hacks for Chain Repairing: बैग या फिर कपड़ों की जिप हो गई खराब, नो टेंशन, इस तरीके से 1 मिनट में कर सकते है ठीक

अक्सर हम देखते है कि कुछ समय बाद कपड़ों, पर्स या फिर बैग की जिप खराब हो जाती है, इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे है जिनसे आप तुरंत जिप सही कर सकते हैं.

सुमित तिवारी | Nov 13, 2025, 11:29 AM IST

1.नहाने का साबुन

नहाने का साबुन
1

अगर आपके जैकेट या बैग कि चेन फंस गई है, तो आप नहाने वाले साबुन को फंसी हुई चेन पर रगड़ें. इससे चेन स्मूथ हो जाएंगी और फंसने की जगह स्मूथ चलने लगेगी. 

Advertisement

2.नारियल का तेल

नारियल का तेल
2

अगर चेन खुलने बंद होने में दिक्कत आ रही है तो समझ लीजिए कि चेन रूखी होकर फंस रही है. इसको ठीक करने लिए आप नारियल के तेल का इस्तेमाल भी कर सकते है. 

3.मोमबत्ती

मोमबत्ती
3

चेन अगर रूखी होकर फंस रही है तो पूरी चेन पर और रनर पर एक बार मोमबत्ती या मोम को अच्छी तरह घिस लीजिए. ये तरीका भी काफी असरदार साबित हो सकता है. 

4.वैसलीन

वैसलीन
4

अटकी और रुक रुक कर चलने वाली चेन को ठीक करने के लिए आप वैसलीन भी यूज कर सकते हैं. चेन पर वैसलीन लगाने से चेन को लुब्रिकेंट मिलता है और वो आसानी से काम करने लगती है.
 

TRENDING NOW

5.पेंसिल भी होगी फायदेमंद

पेंसिल भी होगी फायदेमंद
5

अगर घर पर चेन को ठीक करने की कोई चीज नहीं है तो आप बच्चों की ग्रेफाइट वाली पेंसिल भी यूज कर सकते हैं. इसे कुछ देर चेन पर रगड़ने से भी चेन मक्खन की तरह चलने लगती है.
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
KVS NVS Vacancy 2025: केंद्रीय और नवोदय विद्यालय में शिक्षकों की बंपर भर्तियां, 14 नवंबर से भर सकेंगे फॉर्म
केंद्रीय और नवोदय विद्यालय में शिक्षकों की बंपर भर्तियां, 14 नवंबर से भर सकेंगे फॉर्म
IND vs SA 1st T20 Pitch Report: गेंदबाज या बल्लेबाज पिच से किसका होगा बोलबाला? 6 साल बाद कोलकाता में खेला जाएगा टेस्ट
IND vs SA 1st T20 Pitch Report: गेंदबाज या बल्लेबाज पिच से किसका होगा बोलबाला? 6 साल बाद कोलकाता में खेला जाएगा टेस्ट
Dharmendra Health Update: वायरल हुआ अस्पताल में बिलखते देओल परिवार का वीडियो, सनी भड़के-आपके घर में माता-पिता...
वायरल हुआ अस्पताल में बिलखते देओल परिवार का वीडियो, सनी भड़के-आपके घर में माता-पिता...
Bihar Election 2025: विधायक बन गए तब भी नहीं निकाल पाएंगे विजय जुलूस, जानिए कब तक लागू रहेगा ये नियम
Bihar Election 2025: विधायक बन गए तब भी नहीं निकाल पाएंगे विजय जुलूस, जानिए कब तक लागू रहेगा ये नियम
Delhi-NCR Weather: हल्की धुंध के साथ सुबह और रात में रहेगी ठंड, जानें दिल्ली एनसीआर से लेकर हरियाणा के मौसम का हाल
हल्की धुंध के साथ सुबह और रात में रहेगी ठंड, जानें दिल्ली एनसीआर से लेकर हरियाणा के मौसम का हाल
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IND vs SA 1st Test Live Streaming: फ्री में कब और कहां देखें भारत-साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
IND vs SA 1st Test Live Streaming: फ्री में कब और कहां देखें भारत-साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
केवल दिल्ली ही नहीं उत्तर प्रदेश के इस जिले में भी है 'लालकिला', राजधानी से ज्यादा लोग पहुंचते हैं देखने
केवल दिल्ली ही नहीं उत्तर प्रदेश के इस जिले में भी है 'लालकिला', राजधानी से ज्यादा लोग पहुंचते हैं देखने
दुनिया के टॉप 5 देश जो सबसे ज्यादा करते हैं कैश का इस्तेमाल, जानें इस लिस्ट में किस नंबर पर आता है भारत
दुनिया के टॉप 5 देश जो सबसे ज्यादा करते हैं कैश का इस्तेमाल, जानें इस लिस्ट में किस नंबर पर आता है भारत
Hacks for Chain Repairing: बैग या फिर कपड़ों की जिप हो गई खराब, नो टेंशन, इस तरीके से 1 मिनट में कर सकते हैं ठीक
Hacks for Chain Repairing: बैग या फिर कपड़ों की जिप हो गई खराब, नो टेंशन, इस तरीके से 1 मिनट में कर सकते हैं ठीक
कौन है हरियाणा के अल-फलाह यूनिवर्सिटी का मालिक? आतंकी डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद चर्चा में है ये मेडिकल कॉलेज
कौन है हरियाणा के अल-फलाह यूनिवर्सिटी का मालिक? आतंकी डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद चर्चा में है ये मेडिकल कॉलेज
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE