Hacks for Chain Repairing: बैग या फिर कपड़ों की जिप हो गई खराब, नो टेंशन, इस तरीके से 1 मिनट में कर सकते है ठीक

लाइफस्टाइल
सुमित तिवारी | Nov 13, 2025, 11:29 AM IST
1.नहाने का साबुन
अगर आपके जैकेट या बैग कि चेन फंस गई है, तो आप नहाने वाले साबुन को फंसी हुई चेन पर रगड़ें. इससे चेन स्मूथ हो जाएंगी और फंसने की जगह स्मूथ चलने लगेगी.
2.नारियल का तेल
अगर चेन खुलने बंद होने में दिक्कत आ रही है तो समझ लीजिए कि चेन रूखी होकर फंस रही है. इसको ठीक करने लिए आप नारियल के तेल का इस्तेमाल भी कर सकते है.
3.मोमबत्ती
चेन अगर रूखी होकर फंस रही है तो पूरी चेन पर और रनर पर एक बार मोमबत्ती या मोम को अच्छी तरह घिस लीजिए. ये तरीका भी काफी असरदार साबित हो सकता है.
4.वैसलीन
अटकी और रुक रुक कर चलने वाली चेन को ठीक करने के लिए आप वैसलीन भी यूज कर सकते हैं. चेन पर वैसलीन लगाने से चेन को लुब्रिकेंट मिलता है और वो आसानी से काम करने लगती है.
5.पेंसिल भी होगी फायदेमंद
अगर घर पर चेन को ठीक करने की कोई चीज नहीं है तो आप बच्चों की ग्रेफाइट वाली पेंसिल भी यूज कर सकते हैं. इसे कुछ देर चेन पर रगड़ने से भी चेन मक्खन की तरह चलने लगती है.