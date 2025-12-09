रातभर बेड पर बदलते हैं करवट तो अपना लें ये आदतें, इन उपायों को आजमानें से भी आएगी चैन की नींद

केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने लोकसभा में कहा- इंडिगो मामले में नियमों के तहत कार्रवाई होगी, यात्रियों की सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध | लंदन में पाकिस्तान की बड़ी बेइज्जती, पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी को गाड़ी से उतारकर ली गई तलाशी, पुलिस ने शक के आधार पर की जांच | लूथरा ब्रदर्स के विदेश भागने पर कांग्रेस का आरोप, सरकार की मिलीभगत के बिना संभव नहीं
लाइफस्टाइल
नितिन शर्मा | Dec 09, 2025, 12:16 PM IST
1.इन वजहों से नहीं आती नींद
अगर आप भी बेड पर लेटने के बाद करवटें बदलते रहते हैं. इसकी वजह वात दोष, कमजोर पाचन अग्नि और मानसिक तनाव है. वहीं मोबाइल की नीली रोशनी, खराब लाइफस्टाइल और तनाव मिलकर मेलाटोनिन हॉर्मोन को कम कर देते हैं, जो अनिद्रा की वजह बनते हैं. ऐसे में आयुर्वेद के इन उपायों को आजमकर आप चैन की नींद पा सकते हैं.
2.ये छोटे छोटे उपाय हैं कारगर
आयुर्वेद में बताया गया है कि सोने से पहले सिर्फ छोटे-छोटे काम करके गहरी और सुकून भरी नींद ली जा सकती है. आइए जानते हैं ये उपाय...
3.एक 1 घंटे पहले दूर रख दें फोन
सोने से कम से कम 1 घंटे पहले मन को पूरी तरह शांत करें. फोन, टीवी, लैपटॉप दूर रख दें. 4-5 मिनट गहरी और धीमी सांस लें. अगर दिनभर की चिंताएं दिमाग में घूम रही हैं तो एक कागज पर लिखकर उसे साइड कर दें. इससे मन हल्का होता है और नींद जल्दी आती है. आयुर्वेद कहता है शांत मन ही अच्छी नींद का पहला द्वार है.
4.पैरों की हल्की मालिश कर लें
पैरों की हल्की मालिश कर लें. रात को सोने से पहले देसी घी, तिल के तेल या नारियल तेल से पैरों के तलुओं की 5 से 7 मिनट मालिश करें. इससे नसें शांत होती हैं.
5.एक गिलास गुनगुना पानी पी लें
अगर मालिश नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ एक गिलास हल्का गुनगुना पानी पी लें. यह पाचन को शांत कर शरीर को रिलैक्स मोड में लाता है.
6.सोने से पहले लें कुछ गर्म पदार्थ या आयुर्वेदिक औषधी
रात में सोने से पहले कुछ गर्म पेय लेना फायदेमंद होता है. सोने से 30 से 40 मिनट पहले हल्का गर्म हल्दी वाला दूध, अश्वगंधा या ब्राह्मी वाला दूध, तुलसी-अदरक की हर्बल टी लें. यह पेय तनाव कम करते हैं और शरीर को गहरी नींद के लिए तैयार करते हैं.
7.हल्की रोशनी और अच्छी खुशबू
जिस भी कमरे में सोने जा रहे हैं. उसमें हल्की रोशनी रखें. तापमान मौसम के हिसाब से नियंत्रित रखें. सोने से पहले लैवेंडर या चंदन की हल्की खुशबू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. आयुर्वेद के सुझाए इन उपायों को नियमित रूप से अपनाने से नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.
