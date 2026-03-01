Self Control: इन आदतों से खुद पर काबू कर पाना हो जाता है मुश्किल! तरक्की चाहिए तो तुरंत कर लें सुधार

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Mar 01, 2026, 03:43 PM IST
1.Self Control को फिर से कैसे करें मजबूत
आप अपने लक्ष्य से भटकाव महसूस कर रहे हैं और चाहकर भी अनुशासन नहीं बना पा रहे हैं, तो समझ लें कि यह Self Control की कमी की वजह से हो रहा है. लेकिन, थोड़ी कोशिश और सही आदतों से Self Control को फिर से मजबूत बनाया जा सकता है. आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ आदतों के बारे में... . (Image: AI Generated)
2.अपने लक्ष्य को साफ तय करें
किसी भी स्थिति में अगर लक्ष्य साफ नहीं होता, तो मन बार-बार भटकता रहता है और काम पूरा करना मुश्किल हो जाता है. इसलिए अपने लक्ष्य को छोटे-छोटे हिस्सों में बांट लें और हर काम के लिए समय तय करें. (Image: AI Generated)
3.तुरंत मिलने वाली खुशी से बनाएं दूरी
जब भी मन करे कि तुरंत कुछ करें जैसे सोशल मीडिया देखना या कुछ खाने का मन हो, तो खुद को थोड़ा रुकना सिखाएं. पहले 10 मिनट इंतजार करें, फिर फैसला लें. ऐसा करने से आप अपनी इच्छाओं पर काबू करना सीखते हैं और धीरे-धीरे Self Control मजबूत होता है. (Image: AI Generated)
4.अनुशासन के लिए बनाएं सही माहौल
आपका माहौल आपके व्यवहार को प्रभावित करता है, अगर आसपास ध्यान भटकाने वाली चीजें होंगी, तो काम पर ध्यान लगाना मुश्किल होगा. इस स्थिति में काम करते समय फोन साइलेंट रखें, अपनी जगह साफ रखें और आसपास प्रेरित करने वाली चीजें रखें. जब ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहते हैं, तो काम पर फोकस करना आसान हो जाता है. (Image: AI Generated)
5.खुद को याद दिलाते रहें कि आपने शुरुआत क्यों की थी
इसके अलावा जब मन भटकने लगे या थकान महसूस हो, तो खुद को याद दिलाएं कि आप यह काम क्यों कर रहे हैं और अपने लक्ष्य के बारे में सोचें. इससे आपका मन मजबूत होता है और आप फिर से काम पर ध्यान लगा पाते हैं. अच्छी और पॉजिटिव बातें लिखकर अपने पास रखें, ताकि बार-बार देखकर आपको प्रेरणा मिलती रहे. (Image: AI Generated)
6.रोज थोड़ा समय ध्यान या मेडिटेशन करें
इस हर दिन 5 से 10 मिनट शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान दें. इससे मन शांत होता है और सोच साफ होती है. मेडिटेशन से आप अपनी भावनाओं पर काबू रखना सीखते हैं और कोई भी काम करने से पहले सोचने की आदत बनती है. (Image: AI Generated)
