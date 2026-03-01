Self Control: इन आदतों से खुद पर काबू कर पाना हो जाता है मुश्किल! तरक्की चाहिए तो तुरंत कर लें सुधार

5 . खुद को याद दिलाते रहें कि आपने शुरुआत क्यों की थी

इसके अलावा जब मन भटकने लगे या थकान महसूस हो, तो खुद को याद दिलाएं कि आप यह काम क्यों कर रहे हैं और अपने लक्ष्य के बारे में सोचें. इससे आपका मन मजबूत होता है और आप फिर से काम पर ध्यान लगा पाते हैं. अच्छी और पॉजिटिव बातें लिखकर अपने पास रखें, ताकि बार-बार देखकर आपको प्रेरणा मिलती रहे. (Image: AI Generated)