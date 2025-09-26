Habits Of Sycophant: चापलूस लोगों की निशानी होती हैं ये 5 आदतें, इनसे दूर रहने में ही है भलाई 

क्या रिटायर होने के बाद आम आदमी खरीद सकता है मिग-21, आखिर कहां जाते हैं ये जंगी जहाज
लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Sep 26, 2025, 09:28 PM IST
1.नहीं करते दूसरों के काम और वक्त की कद्र
चापलूस टाइप के लोग काम करने का बस दिखावा करते हैं, इस तरह के लोग दूसरों को भी ऐसा ही समझते हैं. ऐसे लोगों का काम होता है दूसरों की गलतियां निकलाना, उनका टाइम बर्बाद करना, उसकी कद्र न करना.
2.नहीं होता कोई टैलेंट
ज्यादातर वही लोग चापलूसी करते हैं, जिनमें किसी तरह का टैलेंट नहीं होता है. ऐसे लोग बस जुगाड़ से नौकरी कर पाते हैं. ये फंडा वो अच्छी तरह से समझ चुके हैं. इसलिए वो किसी तरह का टैलेंट सीखने में न अपना टाइम बर्बाद करते हैं न पैसा.
3.खुद को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाना
इनमें वैसे तो किसी तरह का कोई टैलेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी ये अपने आपको मौका मिलने पर ऐसा पेश करते हैं जैसे कि इन्हें दुनियाभर का ज्ञान हो. इसी गलतफहमी में वो कई बार बेवकूफी भरी बातें भी कर देते हैं.
4.'हां' में 'हां' मिलाना
चापलूसों का एक बिहेवियर जो बड़ी ही आसानी से नोटिस किया जा सकता है वो है हर सही-गलत बात में हां में हां मिलाना. बॉस को खुश करने में वो उन कामों के लिए भी हामी भर देते हैं, जो उनके बस की नहीं होती है. बॉस का फेवरेट बनने के लिए ऐसे लोग अपनी टीम से भी दुश्मनी कर लेते हैं.
5.अपने फायदे की बात
आमतौर पर चापलूस लोग हमेशा अपने हित के लिए किसी न किसी को प्रभावित करने की कोशिश में लगे रहते हैं, ऐसा करके वे वास्तव में अपने लिए ही सब कुछ जटिल बना लेते हैं. आपको ऐसे लोग दिखें तो इनसे दूरी बना लें. ये आपका काम भी बिगाड़ सकते हैं.
6.ऐसे लोगों से कैसे निपटें?
जहां तक चापलूसों से निपटने की बात है तो इस तरह की चीजो पर फैसले लेने में ज़्यादा सक्रियता न दिखाएं. इस स्थिति में बस उनकी हरकतों पर ध्यान दें और अगर आपको कुछ बुरा या सही न लग रहा हो तो उसे किसी न किसी तरीके से टाल दें. इस स्थिति में जो भी तरीका आपके लिए सही लगे आप वो अपना सकते हैं.
