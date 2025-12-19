Business Minded: बिजनेस माइंडेड लोगों की पहचान होती हैं ये 5 आदतें, खूब बढ़ाते हैं अपना कारोबार 

5 . 6 नैतिकता और ईमानदारी

कई लोग बिजनेस में जल्द सफलता पाने के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं, इससे नैतिकता और ईमानदारी पीछे छूट जाती है. लेकिन, एक असली बिजनेस मैन अपनी ईमानदारी से कभी समझौता नहीं करते हैं. उनकी साख ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है.

इसको लेकर मशहूर निवेशक वॉरेन बफे कहते हैं It takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it. जिसका अर्थ है एक अच्छी साख बनाने में 20 साल लगते हैं और उसे खराब करने में सिर्फ 5 मिनट काफी हैं.