ब्रेकिंग न्यूज़

लश्कर के 3 आतंकी घुसपैठ की फिराक में हैं, पंजाब के पठानकोट या जम्मू के कठुआ में कर सकते हैं हमला, सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले की आशंका | J&K: नए वर्ष से पहले सुरक्षा एजेंसियों को बड़े आतंकी हमले का अलर्ट, रावी दरिया के रास्ते नाव के ज़रिए घुसपैठ की फिराक में आतंकी | पटना हिजाब विवाद से जुड़ी बड़ी खबर, नुसरत परवीन जल्द ज्वाइन करेंगी नौकरी, पटना सदर के CHC में मिली है पोस्टिंग

Crime News: दो पतियों के छोड़कर तीसरे के साथ लिव इन में रही पत्नी, 8 दिन बाद अब बोरे में मिली लाश, जानें पूरा मामला

Akshay Kumar करेंगे Wheel of Fortune को होस्ट, Sony TV पर धमाल मचाने लौट रहें 'खतरों के खिलाड़ी'

Netflix पर मर्डर मिस्ट्री का मास्टरक्लास है ‘रात अकेली है-द बंसल मर्डर्स', हर राज़ के पीछे है एक नया सस्पेंस

ब्रह्मांड में दो 'मरे हुए' तारों की टक्कर से हुआ सबसे बड़ा धमाका, सोना और यूरेनियम का खुला भंडार!

बेरोजगारी और प्रमोशन न मिलने से हैं परेशान है तो आजमा लें ये उपाय, जल्द होगी तरक्की

Business Minded: बिजनेस माइंडेड लोगों की पहचान होती हैं ये 5 आदतें, खूब बढ़ाते हैं अपना कारोबार

Business Minded: बिजनेस माइंडेड लोगों की पहचान होती हैं ये 5 आदतें, खूब बढ़ाते हैं अपना कारोबार 

Habits Of Business Minded: जन्म से ही कोई सफल बिजनेस लीडर नहीं बनता है, उन्हें बिजनेस में सफल बनाती हैं उनकी आदतें और उनकी सोच. ऐसा कहा जाता है कि कारोबार की दुनिया में सफलता पाने के लिए सिर्फ बड़ा विजन या आइडिया ही काफी नहीं होता है, बल्कि आपकी रोजाना की आदतें आपको बाकी लोगों से अलग बनाती हैं...

Abhay Sharma | Dec 19, 2025, 01:32 PM IST

1.रोजाना कुछ नया सीखने की आदत 

रोजाना कुछ नया सीखने की आदत 
1

सफल लीडर या बिजनेस मैन कभी खुद को ‘सब कुछ जानने वाला’ नहीं समझते हैं, ऐसे लोग हर दिन किताबों से, लोगों से या अपने अनुभवों से नया सीखने की कोशिश करते हैं. माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स हर हफ्ते 5-6 किताबें पढ़ते हैं और नए आइडिया तलाशते रहते हैं. 

2.समय का सही इस्तेमाल करने की आदत

समय का सही इस्तेमाल करने की आदत
2

कहते हैं समय धन से भी अधिक मूल्यवान है और ये बात बिजनेस माइंडेड लोग बखूबी जानते हैं. इसलिए बिजनेस माइंडेड लोग हर अपना पूरा समय सोच-समझकर इस्तेमाल करते हैं. ऐसे लोग फिजूल के कामों में अपना वक्त नहीं गंवाते, इनका फोकस उन कामों पर होता है जो सीधे बिजनेस ग्रोथ में योगदान दें.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर

 

3.स्पष्ट लक्ष्य तय करने की आदत

स्पष्ट लक्ष्य तय करने की आदत
3

इसके अलावा बिजनेस माइंडेड लोगों में अपने कारोबार के लिए साफ विजन और मापने योग्य लक्ष्य होते हैं. ऐसे लोगों को पता होता है कि अगले 6 महीने या 2 साल में क्या हासिल करना है. यह स्पष्टता उन्हें सफलता दिलाने में मदद करती हैं.

4.बदलाव के लिए तैयार रहने की आदत

बदलाव के लिए तैयार रहने की आदत
4

आज के समय में दुनिया तेजी से बदल रही है, एक सफल बिजनेस मैन इन बदलावों को चुनौती नहीं बल्कि अवसर मानते हैं. इस स्थिति में नई टेक्नोलॉजी अपनाते हैं और अपनी रणनीतियों में फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं. 

5.6 नैतिकता और ईमानदारी

6 नैतिकता और ईमानदारी
5

कई लोग बिजनेस में जल्द सफलता पाने के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं, इससे नैतिकता और ईमानदारी पीछे छूट जाती है. लेकिन, एक असली बिजनेस मैन अपनी ईमानदारी से कभी समझौता नहीं करते हैं. उनकी साख ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है.

इसको लेकर मशहूर निवेशक वॉरेन बफे कहते हैं It takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it. जिसका अर्थ है एक अच्छी साख बनाने में 20 साल लगते हैं और उसे खराब करने में सिर्फ 5 मिनट काफी हैं. Make prompt for all slide to genrate image 

