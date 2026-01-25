FacebookTwitterYoutubeInstagram
ICC से डरा पाकिस्तान, टी20 वर्ल्ड कप के बहिष्कार के बीच किया टीम का ऐलान, बाबर को मिली जगह; देखें स्क्वाड

CM रेखा गुप्ता ने पेश किया 11 महीनों का रिपोर्ट कार्ड, गणतंत्र दिवस समारोह में किए कई बड़े ऐलान

अविमुक्तेश्वरानंद में अहंकार काफी है और ज्ञान शून्य, माघ मेले में हुए विवाद पर बोलीं ममता कुलकर्णी

'बॉर्डर 2' ही नहीं, 'क्रांति' से 'उरी- द सर्जिकल स्ट्राइक' तक; देशभक्ति का जोश भर देंगी बॉलीवुड की ये फिल्में

Creative People: ये 5 आदतें होती हैं क्रिएटिव लोगों की पहचान, आपको भी लेनी चाहिए इनसे सीख

ABHA Card: कैसे बनाएं अपना आभा कार्ड? स्टेप बाय स्टेप जानें रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया

Creative People: ये 5 आदतें होती हैं क्रिएटिव लोगों की पहचान, आपको भी लेनी चाहिए इनसे सीख

Highly Creative People Habits: आज के समय में क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रिएटिव लोग हर फील्ड में बेहतर और ज्यादा सफल होते हैं. हालांकि, क्रिएटिविटी का मतलब केवल नए विचार सोचना ही नहीं है, बल्कि उन पर काम करके उन्हें हकीकत में बदलना भी है... 

Abhay Sharma | Jan 25, 2026, 02:28 PM IST

1.ये 5 आदतें होती हैं क्रिएटिव लोगों की पहचान

ये 5 आदतें होती हैं क्रिएटिव लोगों की पहचान
1

आज हम इस लेख में जानेंगे क्रिएटिव लोगों की ऐसी 5 आदतों के बारे में, जिसे फॉलो कर आप अपनी फील्ड में भी बेहतर और ढेर सारी सक्सेस हासिल कर सकते हैं. पढ़िए क्रिएटिव लोगों की 5 सबसे बेहतरीन आदतों के बारे में... 

2.ऑब्जर्वेशन

ऑब्जर्वेशन
2

क्रिएटिव लोगों में ऑब्जर्वेशन क्षमता सबसे अच्छी होती है, ऐसे लोग नई सोच के साथ नए आइडिया पर काम करना पसंद करते हैं और हर चीज, हर घटना और सबसे अलग दिखने वाली चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, इससे उन्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने का आइडिया मिलता है.

3.नए अनुभव 

नए अनुभव 
3

क्रिएटिव लोग एक दायरे में रहना पसंद नहीं करते, ऐसे लोगों को काम के प्रति नए-नए एक्सपीरियंस लेना पसंद होता है, जिसकी बदौलत वे क्रिएटिव आइडिया पर काम करते हैं. क्रिएटिव होने के लिए एक्सप्लोर करना जरूरी है. इसके लिए नई जगह घूमें, नए कल्चर को समझें, नए लोगों से मिलने की कोशिश करें. 

4.जिज्ञासु 

जिज्ञासु 
4

क्रिएटिव लोग जिज्ञासु होते हैं और उनके पास खूब सवाल होते हैं, जिनके जवाब अगर नहीं मिलते तो वे उनकी तलाश में घूमने निकल जाते हैं. इस पूरे प्रोसेस में उनका माइंड क्रिएटिव बनता है. इसलिए अक्सर कहा जाता है कि क्रिएटिव बनने से पहले जिज्ञासु बनना चाहिए.  

5.रिस्क लेना का गुण

रिस्क लेना का गुण
5

ऐसे लोग रिस्क लेने से पीछे नहीं हटते हैं, रिस्क लेने से ही अंदर से कुछ नया बाहर आ पाता है. कुछ नया सोचना और उसे अप्लाई करना फिर सफल बनना क्रिएटिव लोगों के लिए बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है. वे इससे बिल्कुल भी नहीं घबराते हैं. क्योंकि उन्हें काम नया और पहले से ज्यादा बेहतर करना होता है.  

6.जुनूनी होते हैं

जुनूनी होते हैं
6

क्रिएटिव लोग अपने काम के प्रति जुनूनी होते हैं, हरेक टास्क समय से पहले पूरा करना और सफल होना उनके लिए कोई प्रेशर नहीं होता. क्योंकि वे अपने काम के प्रति जुनूनी होते हैं. आमतौर पर इन लोगों को बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वे अंदर से इंस्पायर होते हैं. 

