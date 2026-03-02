Willpower or Habits: जैसा बनना चाहते हैं अपना लें वैसी आदतें, फिर नहीं होंगे किसी काम में असफल

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Mar 02, 2026, 10:54 AM IST
1.आदत और इच्छाशक्ति
कई शोध बताते हैं कि आदतों का सीधा संबंध हमारी इच्छाशक्ति से है, किसी भी आदत को बदलने के लिए इच्छाशक्ति जरूरी है और यह हमेशा बनी रहनी चाहिए. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप जैसा बनना चाहते हैं, वैसी आदत अपनाएंगे तो इच्छाशक्ति के कमजोर होने पर भी लक्ष्य से नहीं चूकेंगे. (Photo Credit - AI Generated)
2.आदत बदलने के लिए इच्छाशक्ति जरूरी
किसी भी आदत को बदलने के लिए इच्छाशक्ति जरूरी है. इसके साथ इच्छाशक्ति लगातार बनी रहनी चाहिए, वरना आदतों को बदलना मुश्किल हो जाता है. अगर व्यक्ति ऐसा कर पाता है तो वह किसी काम में असफल नहीं होता है. (Photo Credit - AI Generated)
3.कमजोर इच्छाशक्ति के असर
आपने देखा होगा, सालों शराब छोड़ने के बाद भी कई लोग दोबारा शराब पीने लगते हैं. इसका कारण उनकी इच्छाशक्ति का कमजोर होना होता है. आदतें और इच्छाशक्ति हमारे फैसलों को सीधे प्रभावित करती हैं. (Photo Credit - AI Generated)
4.आदतों की ताकत
स्टडी के मुताबिक, अधिकतर अमेरिकी कहते हैं कि उनकी सफलता उनकी मुट्ठी में है. असल में, सफलता में इच्छाशक्ति से ज्यादा आदतों का योगदान होता है. आदतें इंसान का रोजाना व्यवहार बनाती हैं. बचपन में बनी आदतें हमारी सोच और स्वभाव तय करती हैं. (Photo Credit - AI Generated)
5.आदतें जैसी बनना चाहते हैं वैसी बनाएं
कई शोधकर्ताओं का कहना है कि आप जैसा बनना चाहते हैं, वैसी आदतें अपनाएं. इससे इच्छाशक्ति कमजोर होने पर भी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं. अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आदतों को बदलें, जैसा आप बनना चाहते हैं और इसके लिए मजबूत इच्छाशक्ति बनाएं रखें. (Photo Credit - AI Generated)
