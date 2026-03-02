Willpower or Habits: जैसा बनना चाहते हैं अपना लें वैसी आदतें, फिर नहीं होंगे किसी काम में असफल

1 . आदत और इच्छाशक्ति

कई शोध बताते हैं कि आदतों का सीधा संबंध हमारी इच्छाशक्ति से है, किसी भी आदत को बदलने के लिए इच्छाशक्ति जरूरी है और यह हमेशा बनी रहनी चाहिए. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप जैसा बनना चाहते हैं, वैसी आदत अपनाएंगे तो इच्छाशक्ति के कमजोर होने पर भी लक्ष्य से नहीं चूकेंगे.