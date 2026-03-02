FacebookTwitterYoutubeInstagram
आईसीएआई सीए फाइनल में करनाल की दीक्षा गोयल ने किया टॉप, यहां चेक करें टॉपर्स की पूरी लिस्ट

US-Iran War: तेहरान ने फहराया इंतकाम का झंडा, ट्रंप बोले- ईरान का नेवी हेडक्वार्टर किया तबाह

गाजियाबाद: यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर हमला करने वाले आरोपी का एनकाउंटर, अस्पताल में तोड़ा दम

Willpower or Habits: जैसा बनना चाहते हैं अपना लें वैसी आदतें, फिर नहीं होंगे किसी काम में असफल

भारत का एकमात्र राज्य जहां होली 40 दिन की होती है, रंग-गुलाल के साथ निकलती है शाही सवारी

Holi Colour Remover: चेहरे-बालों से कैसे हटाएं होली के रंग, ये 10 आसान तरीके आएंगे काम

Willpower or Habits: जैसा बनना चाहते हैं अपना लें वैसी आदतें, फिर नहीं होंगे किसी काम में असफल

Behavioral Science - Willpower or Habits: आदत और इच्छाशक्ति हमारे जीवन की सफलता और असफलता में सीधे भूमिका निभाते हैं, जो आदतें हम रोज़ अपनाते हैं, वही हमारी सोच, स्वभाव और फैसलों को प्रभावित करती हैं. आइए जानें इसके बारे में...

Abhay Sharma | Mar 02, 2026, 10:54 AM IST

1.आदत और इच्छाशक्ति  

आदत और इच्छाशक्ति  
1

कई शोध बताते हैं कि आदतों का सीधा संबंध हमारी इच्छाशक्ति से है, किसी भी आदत को बदलने के लिए इच्छाशक्ति जरूरी है और यह हमेशा बनी रहनी चाहिए. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप जैसा बनना चाहते हैं, वैसी आदत अपनाएंगे तो इच्छाशक्ति के कमजोर होने पर भी लक्ष्य से नहीं चूकेंगे. (Photo Credit - AI Generated)

 

2.आदत बदलने के लिए इच्छाशक्ति जरूरी

आदत बदलने के लिए इच्छाशक्ति जरूरी
2

किसी भी आदत को बदलने के लिए इच्छाशक्ति जरूरी है. इसके साथ इच्छाशक्ति लगातार बनी रहनी चाहिए, वरना आदतों को बदलना मुश्किल हो जाता है. अगर व्यक्ति ऐसा कर पाता है तो वह किसी काम में असफल नहीं होता है. (Photo Credit - AI Generated)

3.कमजोर इच्छाशक्ति के असर

कमजोर इच्छाशक्ति के असर
3

आपने देखा होगा, सालों शराब छोड़ने के बाद भी कई लोग दोबारा शराब पीने लगते हैं. इसका कारण उनकी इच्छाशक्ति का कमजोर होना होता है. आदतें और इच्छाशक्ति हमारे फैसलों को सीधे प्रभावित करती हैं. (Photo Credit - AI Generated)

4.आदतों की ताकत

आदतों की ताकत
4

स्टडी के मुताबिक, अधिकतर अमेरिकी कहते हैं कि उनकी सफलता उनकी मुट्ठी में है. असल में, सफलता में इच्छाशक्ति से ज्यादा आदतों का योगदान होता है. आदतें इंसान का रोजाना व्यवहार बनाती हैं. बचपन में बनी आदतें हमारी सोच और स्वभाव तय करती हैं. (Photo Credit - AI Generated)

 

5.आदतें जैसी बनना चाहते हैं वैसी बनाएं

आदतें जैसी बनना चाहते हैं वैसी बनाएं
5

कई शोधकर्ताओं का कहना है कि आप जैसा बनना चाहते हैं, वैसी आदतें अपनाएं. इससे इच्छाशक्ति कमजोर होने पर भी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं. अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आदतों को बदलें, जैसा आप बनना चाहते हैं और इसके लिए मजबूत इच्छाशक्ति बनाएं रखें. (Photo Credit - AI Generated)

Willpower or Habits: जैसा बनना चाहते हैं अपना लें वैसी आदतें, फिर नहीं होंगे किसी काम में असफल
भारत का एकमात्र राज्य जहां होली 40 दिन की होती है, रंग-गुलाल के साथ निकलती है शाही सवारी
Holi Colour Remover: चेहरे-बालों से कैसे हटाएं होली के रंग, ये 10 आसान तरीके आएंगे काम
इन तारीखों पर जन्मी बेटियां पिता के लिए यूनिवर्स का आशीर्वाद होती हैं? कार्मिक बंधन का हक अदा करने आती हैं
दुनिया के टॉप 10 सबसे पढ़े-लिखे देश कौन से हैं? जानें भारत कहां करता है इसमें स्टैंड और कैसे तय होती है ये रैंकिंग
Horoscope 1 March: राशि के अनुसार जानें कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन, यहां पढ़ें रविवार का राशिफल
Numerology: 4, 13, 22 या 31 को जन्मे हैं आपके पार्टनर? पहले जान लें ये 3 सच, वरना खतरे में पड़ जाएगा रिश्ता
इन 10 तारीखों पर क्यों नहीं करना चाहिए गृह प्रवेश? वरना घर की रुकेगी तरक्की और बढ़ेंगी दुर्घटनाएं
इज़रायल और ईरान में किस धर्म के लोग हैं सबसे अधिक? कितनी है वहां हिंदुओं की आबादी?
आज करियर, पैसा और रिश्तों में किस राशि का चमकेगा भाग्य? पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
