कौन है Sachin Yadav? जिन्होंने जैवलिन के 'बादशाह' नीरज चोपड़ा को दी मात, कभी क्रिकेटर बनने का था सपना
ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने की वजह कौन था- कमलनाथ, दिग्विजय या खुद राहुल गांधी?
Neeraj Chopra के जैवलिन करियर के 5 बेस्ट थ्रो, एक बार 90 मीटर से दूर फेंका था भाला
Azim Premji Scholarship 2025: कैसे करें 30 हजार रुपये की इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई? जानें A to Z सारी डिटेल्स
Tariff पर नरम पड़े Donald Trump के तेवर, इस महीने हट सकता है भारत पर लगा 25% एक्स्ट्रा टैक्स!
H2N3 Alert: बुखार-खांसी और गले में दर्द... ये हो सकते हैं H2N3 Flu के लक्षण, जानें इससे बचाव का तरीका
World Athletics Championships: केशोर्न वाल्कोट ने जीता गोल्ड, नीरज चोपड़ा-सचिन यादव का टूटा सपना
IBPS PO Result 2025: कब जारी होगा ibps.in पर आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट?
India vs Pakistan: एशिया कप 2025 में दूसरी बार इस दिन को होगी भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत, नोट कर लें तारीख
ICC T20I Rankings: आईसीसी रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा, बैटिंग-बॉलिंग और ऑलराउंडर सभी पर जमाया कब्जा
लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Sep 18, 2025, 04:47 PM IST
1.चपेट में 10 में से 7 घर
रिपोर्ट्स की मानें तो दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद में बड़ी संख्या लोग इस वायरल संक्रमण का शिकार पाए जा रहे हैं. एक सर्वेक्षण के मुताबिक दिल्ली-NCR के लगभग 69% घरों में अभी एक या उससे अधिक लोग फ्लू/वायरल बुखार के लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह है कि सभी लोगों को इन दिनों संक्रमण से बचाव को लेकर सावधानी बरतते रहना चाहिए.
2.मौसम में बदलाव के दौरान बढ़ जाता है खतरा
हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक H3N2 भी इन्फ्लूएंजा-ए वायरस का ही एक हिस्सा है, जो फ्लू का कारण बनता है. यह वायरस आमतौर पर ठंड दिनों में ज्यादा फैलता है, हालांकि मौसम में बदलाव के दौरान भी इसका प्रकोप देखा जाता रहा है. बता दें कि यह वायरस समय के साथ थोड़ा बदलता रहता है. एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि इस बार वायरस में कुछ अतिरिक्त म्यूटेशन देखे जा रहे हैं जो इसकी संक्रामकता और गंभीरता को बढ़ा रहे हैं.
3.कोई भी हो सकता है इसका शिकार
हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह वायरस किसी भी उम्र के लोगों को संक्रमित कर सकता है, पर बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए यह ज्यादा खतरनाक होता है. बता दें कि H3N2 वायरस से संक्रमित लोगों में फ्लू की तरह ही लक्षण देखे जाते हैं. इसके लक्षणों को नजरअंदाज करने की भूल न करें और दिखते ही जांच कराएं.
4.क्या हैं इसके लक्षण?
कुछ लोगों में इसके चलते तेज बुखार के साथ गले में खराश, सूखी खांसी और नाक बंद होने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, जैसा कि पहले भी फ्लू में देखा जाता रहा है. इसके अलावा संक्रमितों को शरीर में दर्द, सिर में भारीपन और थकावट भी महसूस होती है. एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि H3N2 वायरस में म्यूटेशन के कारण इस बार ये लक्षण लोगों में सामान्य से अधिक समय तक देखे जा रहे हैं.
5.कैसे करें इससे बचाव?
इस संक्रमण से बचाव के लिए वही उपाय किए जाने चाहिए जो फ्लू और कोविड से बचाव के लिए होते हैं, इस स्थिति में बार-बार अपने हाथ धोएं. इसके लिए साबुन और पानी का उपयोग करें या फिर हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें. बाहर जाते समय मास्क पहनें, खासतौर से वहां जहां भीड़ हो या किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने का डर हो.
6.बरतें ये सावधानी
इससे बचाव के लिए भीड़-भाड़ वाली जगहों से जितना हो सके बचें और सार्वजनिक स्थानों पर जाने से पहले सावधानी बरतें. अपने खान-पान पर ध्यान दें. आहार में ताजे फल और सब्जियों का सेवन बढ़ाएं और पर्याप्त पानी पिएं, पर्याप्त नींद लें. एक्सपर्ट्स के मुताबिक इससे शरीर मजबूत रहता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है.