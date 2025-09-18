H2N3 Alert: बुखार-खांसी और गले में दर्द... ये हो सकते हैं H2N3 Flu के लक्षण, जानें इससे बचाव का तरीका

2 . मौसम में बदलाव के दौरान बढ़ जाता है खतरा

2

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक H3N2 भी इन्फ्लूएंजा-ए वायरस का ही एक हिस्सा है, जो फ्लू का कारण बनता है. यह वायरस आमतौर पर ठंड दिनों में ज्यादा फैलता है, हालांकि मौसम में बदलाव के दौरान भी इसका प्रकोप देखा जाता रहा है. बता दें कि यह वायरस समय के साथ थोड़ा बदलता रहता है. एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि इस बार वायरस में कुछ अतिरिक्त म्यूटेशन देखे जा रहे हैं जो इसकी संक्रामकता और गंभीरता को बढ़ा रहे हैं.