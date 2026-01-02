Guntur Chili Benefits: जोड़ों के दर्द से लेकर सूजन और संक्रमण की छुट्टी कर देगी ये मिर्च, वात दोष भी हो जाएगा कम

2 . गर्म होती है तासीर

2

आयुर्वेद में गुंटूर मिर्च की तासीर को गर्म माना गया है. आयुर्वेद के अनुसार, जब शरीर में वात दोष असंतुलित होता है तो जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है. गुंटूर मिर्च की गर्म तासीर वात दोष को संतुलित करने में मदद कर सकती है. इसमें मौजूद कैपसाइसिन नामक तत्व ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है, जिससे जोड़ों तक पोषक तत्व और ऑक्सीजन बेहतर तरीके से पहुंचते हैं. यह सूजन को कम करने और दर्द की तीव्रता घटाने में असरदार होती है.