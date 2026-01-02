FacebookTwitterYoutubeInstagram
Paush Purnima 2026: कल है साल की पहली पूर्णिमा, जानें इसका शुभ मुहूर्त से लेकर स्नान दान का समय और महत्व

Cricket News: 2026 के शुरू होते ही इस क्रिकेटर ने लिया सन्यास, बोले- भाग्यशाली हूं कि मैंने इतने मैच खेले

'मुझे वोट नहीं दिया तो काम क्यों करूं', मुस्लिम समुदाय को लेकर बिगड़े नीतीश के MP के बोल, VIDEO वायरल

Guntur Chili Benefits: जोड़ों के दर्द से लेकर सूजन और संक्रमण की छुट्टी कर देगी ये मिर्च, वात दोष भी हो जाएगा कम

इंदिरा से लेकर अनसूया तक कितनी पढ़ी-लिखी हैं गांधी परिवार की बेटियां? किसके पास हैं सबसे ज्यादा डिग्रियां

Eye Makeup: आई मेकअप करते वक्त जरूर रखें इन बातों का ध्यान, जरा सी गड़बड़ी पड़ सकती है भारी

लाइफस्टाइल

Guntur Chili Benefits: जोड़ों के दर्द से लेकर सूजन और संक्रमण की छुट्टी कर देगी ये मिर्च, वात दोष भी हो जाएगा कम

आज के समय में जोड़ों का दर्द एक आम समस्या बन गई है. सर्दी के समय में यह और भी तेजी से ट्रिगर करती है. जोड़ों के दर्द की वजह से व्यक्ति का उठना बैठना तक मुश्किल हो जाता है. इसकी वजह बढ़ती उम्र, खराब लाइफस्टाइल, तनाव और उल्टा सीधा खानपान है, जो शरीर में यूरिक एसिड को बढ़ा देता है...

नितिन शर्मा | Jan 02, 2026, 07:28 AM IST

1.गुंटूर मिर्च के फायदे

गुंटूर मिर्च के फायदे
1

अगर आप भी जोड़ों के दर्द से परेशान हैं तो गुंटूर मिर्च आपकी इस समस्या को दूर कर सकती है. यह मिर्च अपने तीखे पन के लिए जानी जाती है. जोड़ों के दर्द में गुंटूर मिर्च एक सहायक उपाय के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है.

2.गर्म होती है तासीर

गर्म होती है तासीर
2

आयुर्वेद में गुंटूर मिर्च की तासीर को गर्म माना गया है. आयुर्वेद के अनुसार, जब शरीर में वात दोष असंतुलित होता है तो जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है. गुंटूर मिर्च की गर्म तासीर वात दोष को संतुलित करने में मदद कर सकती है. इसमें मौजूद कैपसाइसिन नामक तत्व ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है, जिससे जोड़ों तक पोषक तत्व और ऑक्सीजन बेहतर तरीके से पहुंचते हैं. यह सूजन को कम करने और दर्द की तीव्रता घटाने में असरदार होती है.

3.दर्द को करती है कंट्रोल

दर्द को करती है कंट्रोल
3

गुंटूर मिर्च में मौजूद कैपसाइसिन नामक तत्व शरीर में प्राकृतिक दर्द को नियंत्रित करने वाले पदार्थों एंडोर्फिन और साइटोकाइन को सक्रिय करता है. इसके अलावा, दर्द का संकेत देने वाले न्यूरॉन्स की गतिविधि को भी कंट्रोल करता है, जिससे जोड़ों का दर्द कम महसूस होता है.

4.सूजन और संक्रमण को भी करती है कम

सूजन और संक्रमण को भी करती है कम
4

गुंटूर मिर्च न सिर्फ जोड़ों के दर्द से राहत दिलाती है. यह शरीर में सूजन और संक्रमण को कम करने में भी सहायक होती है. आयुर्वेद में यह मिर्च पाचन को मजबूत करने, खून को साफ करने और शरीर में गर्मी बनाए रखने के लिए कारगर मानी जाती है. 

5.इन चीजों के लिए होती है लाभकारी

इन चीजों के लिए होती है लाभकारी
5

गुंटूर मिर्च का इस्तेमाल कई बीमारियों में राहत देने के लिए किया जा सकता है. यह सर्दी-जुकाम, हल्की खांसी और हृदय स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी हो सकती है. इसकी गर्म तासीर पाचन क्रिया को सुधारती है और बॉडी में एनर्जी बनाए रखती है.

Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.)

 

Guntur Chili Benefits: जोड़ों के दर्द से लेकर सूजन और संक्रमण की छुट्टी कर देगी ये मिर्च, वात दोष भी हो जाएगा कम
इंदिरा से लेकर अनसूया तक कितनी पढ़ी-लिखी हैं गांधी परिवार की बेटियां? किसके पास हैं सबसे ज्यादा डिग्रियां
Eye Makeup: आई मेकअप करते वक्त जरूर रखें इन बातों का ध्यान, जरा सी गड़बड़ी पड़ सकती है भारी
Malaika Arora: 52 की उम्र में 25 वाली फिटनेस, गट हेल्थ के लिए सुबह ये खास ड्रिंक पीती हैं मलाइका अरोड़ा
कितनी पढ़ी-लिखी हैं गांधी परिवार की बहुएं? जानें सोनिया से लेकर यामिनी रॉय चौधरी तक किसके पास कितनी डिग्री
Festival List 2026: 2026 में कब होगी होली से लेकर रक्षाबंधन और दिवाली, तारीखों के साथ देखें त्योहारों की पूरी लिस्ट
Rashifal 31 December 2025: आज मेष और कन्या राशि के जातक पैसों के लेनदने में रहे सावधान, जानें सभी 12 राशियों का भाग्यफल
2026 में इन राशि के लोगों को व्यापार में होगा डबल मुनाफा, जानें किन्हें पैसों की बचत पर देना होगा ध्यान
Numerology: प्रियंका गांधी के बेटे रेहान की तरह इन तारीखों में जन्मे लोग होते हैं क्रिएटिव व धैर्यवान, लीक से हटकर बनाते हैं अपनी पहचान
Shani Dhaiya 2026: इन राशियों पर चल रही शनि की ढैय्या, जानें कब मिलेगी इससे मुक्ति और शुरू होगा गोल्डन टाइम
