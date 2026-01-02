Guntur Chili Benefits: जोड़ों के दर्द से लेकर सूजन और संक्रमण की छुट्टी कर देगी ये मिर्च, वात दोष भी हो जाएगा कम

लाइफस्टाइल
नितिन शर्मा | Jan 02, 2026, 07:28 AM IST
1.गुंटूर मिर्च के फायदे
अगर आप भी जोड़ों के दर्द से परेशान हैं तो गुंटूर मिर्च आपकी इस समस्या को दूर कर सकती है. यह मिर्च अपने तीखे पन के लिए जानी जाती है. जोड़ों के दर्द में गुंटूर मिर्च एक सहायक उपाय के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है.
2.गर्म होती है तासीर
आयुर्वेद में गुंटूर मिर्च की तासीर को गर्म माना गया है. आयुर्वेद के अनुसार, जब शरीर में वात दोष असंतुलित होता है तो जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है. गुंटूर मिर्च की गर्म तासीर वात दोष को संतुलित करने में मदद कर सकती है. इसमें मौजूद कैपसाइसिन नामक तत्व ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है, जिससे जोड़ों तक पोषक तत्व और ऑक्सीजन बेहतर तरीके से पहुंचते हैं. यह सूजन को कम करने और दर्द की तीव्रता घटाने में असरदार होती है.
3.दर्द को करती है कंट्रोल
गुंटूर मिर्च में मौजूद कैपसाइसिन नामक तत्व शरीर में प्राकृतिक दर्द को नियंत्रित करने वाले पदार्थों एंडोर्फिन और साइटोकाइन को सक्रिय करता है. इसके अलावा, दर्द का संकेत देने वाले न्यूरॉन्स की गतिविधि को भी कंट्रोल करता है, जिससे जोड़ों का दर्द कम महसूस होता है.
4.सूजन और संक्रमण को भी करती है कम
गुंटूर मिर्च न सिर्फ जोड़ों के दर्द से राहत दिलाती है. यह शरीर में सूजन और संक्रमण को कम करने में भी सहायक होती है. आयुर्वेद में यह मिर्च पाचन को मजबूत करने, खून को साफ करने और शरीर में गर्मी बनाए रखने के लिए कारगर मानी जाती है.
5.इन चीजों के लिए होती है लाभकारी
गुंटूर मिर्च का इस्तेमाल कई बीमारियों में राहत देने के लिए किया जा सकता है. यह सर्दी-जुकाम, हल्की खांसी और हृदय स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी हो सकती है. इसकी गर्म तासीर पाचन क्रिया को सुधारती है और बॉडी में एनर्जी बनाए रखती है.
Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.)
