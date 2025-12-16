Green Tea: 30 दिनों तक नियमित ग्रीन टी पीने से क्या होता है, जानिए शरीर पर इसका कैसा पड़ता है प्रभाव

6 . पाचन तंत्र

ग्रीन टी में मौजूद गुण स्वस्थ पाचन क्रिया को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं. यदि आप पेट में गैस, एसिडिटी और कब्ज से परेशान हैं, तो अपनी दिनचर्या में ग्रीन टी को शामिल करना आपके पेट के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में बेहद सहायक होगा.

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य स्वास्थ्य और जानकारी के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

