FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

दाऊद इब्राहिम के करीबी गैंगस्टर सुभाष सिंह ठाकुर को 27 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया, समय चव्हाण मर्डर केस में हुआ था गिरफ्तार | बंगाल में SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, 58.20 लाख वोटरों के नाम कटे, इनमें 24 लाख 16 हजार 852 मृत वोटर्स और 19 लाख 88 हजार वोटर दूसरी जगह शिफ्ट

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
यूपी होमगार्ड के 45,000 पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक, 10वीं पास तुरंत भरें फॉर्म

यूपी होमगार्ड के 45,000 पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक, 10वीं पास तुरंत भरें फॉर्म

कैमरन ग्रीन बने IPL 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी, 25.20 करोड़ में KKR पहुंचे लेकिन मिलेंगे बस 18, जानें क्यों

कैमरन ग्रीन बने IPL 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी, 25.20 करोड़ में KKR पहुंचे लेकिन मिलेंगे बस 18, जानें क्यों

वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज से मिलने पहुंचे अनुष्का शर्मा और विराट, हाथ जोड़कर सामने रखी अपने मन की बात

वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज से मिलने पहुंचे अनुष्का शर्मा और विराट, हाथ जोड़कर सामने रखी अपने मन की बात

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
IPL मिनी ऑक्शन में बिकने वाले 6 सबसे महंगे खिलाड़ी, ग्रीन के सिर सजा नंबर-1 का ताज

IPL मिनी ऑक्शन में बिकने वाले 6 सबसे महंगे खिलाड़ी, ग्रीन के सिर सजा नंबर-1 का ताज

Green Tea: 30 दिनों तक नियमित ग्रीन टी पीने से क्या होता है, जानिए शरीर पर इसका कैसा पड़ता है प्रभाव

30 दिनों तक नियमित ग्रीन टी पीने से क्या होता है, जानिए शरीर पर इसका कैसा पड़ता है प्रभाव

चंदन नहीं, यह है दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी, सोने से भी ज्यादा है 1 किलो की कीमत

चंदन नहीं, यह है दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी, सोने से भी ज्यादा है 1 किलो की कीमत

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Green Tea: 30 दिनों तक नियमित ग्रीन टी पीने से क्या होता है, जानिए शरीर पर इसका कैसा पड़ता है प्रभाव

ज्यादातर भारतीयों की सुबह चाय के साथ ही होती है, जो लोग सेहतमंद रहना चाहते हैं वो दूध की चाय की जगह पर ग्रीन टी पीना पसंद करते हैं. शरीर के लिए इसके कई सारे फायदें बताये गये हैं, लेकिन अगर लगातार 30 दिनों तक ही ग्रीन टी को पी लें तो इसका शरीर पर कैसा प्रभाव पड़ता है.

नितिन शर्मा | Dec 16, 2025, 02:04 PM IST

1.ग्रीन टी पीने का असर

ग्रीन टी पीने का असर
1

अगर आप भी जानना चाहते हैं कि नियमित रूप से 30 दिनों तक ग्रीन टी पीने से कैसा प्रभाव पड़ता है तो आइए जानते हैं. ग्रीन टीम में एंटीऑक्सीडेंट से लेकर विटामिन, अमीनो एसिड जैसे पोषक तत्व पाएं जाते हैं, लेकिन इसका लगातार सेवन सही होता है...

Advertisement

2.वजन को करती है कंट्रोल

वजन को करती है कंट्रोल
2

एक्सपर्ट्स के अनुसार, ग्रीन टी में कैटेचिन और कैफीन मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं. यह वसा जलाने की प्रक्रिया को तेज करते हैं, जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है. इसके साथ ही नियमित रूप से 1 से 2 कप ग्रीन टी पीने से वजन कंट्रोल में रहता है.

3.एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर 

एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर 
3

ग्रीन टी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं. इससे शरीर अंदर से साफ होता है और बीमारियों से बचाव होता है.

4.हार्ट के लिए हेल्दी

हार्ट के लिए हेल्दी
4

ग्रीन टी में पाए जाने वाले गुण खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने और दिल का दौरा या स्ट्रोक के जोखिम को कम करने में मदद मिलती है.

TRENDING NOW

5.इम्यूनिटी बूस्ट करती है

इम्यूनिटी बूस्ट करती है
5

ग्रीन टी में पॉलीफेनॉल और विटामिन सी जैसे यौगिक पाए जाते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद करते हैं. इसका नियमित सेवन सर्दी-जुकाम और संक्रमण जैसी मौसमी बीमारियों से शरीर की रक्षा करने में फायदेमंद हो सकता है.

6.पाचन तंत्र

पाचन तंत्र
6

ग्रीन टी में मौजूद गुण स्वस्थ पाचन क्रिया को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं. यदि आप पेट में गैस, एसिडिटी और कब्ज से परेशान हैं, तो अपनी दिनचर्या में ग्रीन टी को शामिल करना आपके पेट के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में बेहद सहायक होगा.

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य स्वास्थ्य और जानकारी के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IPL मिनी ऑक्शन में बिकने वाले 6 सबसे महंगे खिलाड़ी, ग्रीन के सिर सजा नंबर-1 का ताज
IPL मिनी ऑक्शन में बिकने वाले 6 सबसे महंगे खिलाड़ी, ग्रीन के सिर सजा नंबर-1 का ताज
Green Tea: 30 दिनों तक नियमित ग्रीन टी पीने से क्या होता है, जानिए शरीर पर इसका कैसा पड़ता है प्रभाव
30 दिनों तक नियमित ग्रीन टी पीने से क्या होता है, जानिए शरीर पर इसका कैसा पड़ता है प्रभाव
चंदन नहीं, यह है दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी, सोने से भी ज्यादा है 1 किलो की कीमत
चंदन नहीं, यह है दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी, सोने से भी ज्यादा है 1 किलो की कीमत
ऑफिस से लेकर पर्सनल यूज तक के लिए बेस्ट, 500 से कम के ये Gadgets और Accessories हैं बड़े काम की चीज
ऑफिस से लेकर पर्सनल यूज तक के लिए बेस्ट, 500 से कम के ये Gadgets और Accessories हैं बड़े काम की चीज
Paush Amavasya 2025: 18 या 19 किस तारीख में है आमवस्या, जानें पौष अमावस्या का महत्व से लेकर पूजा विधि और उपाय
18 या 19 किस तारीख में है आमवस्या, जानें पौष अमावस्या का महत्व से लेकर पूजा विधि और उपाय
MORE
Advertisement
धर्म
2026 में ग्रहों के राजा सूर्य के गोचर से इन राशियों के जातकों का शुरू होगा गोल्डन टाइम, हर काम में मिलेगी सफलता
2026 में ग्रहों के राजा सूर्य के गोचर से इन राशियों के जातकों का शुरू होगा गोल्डन टाइम, हर काम में मिलेगी सफलता
Numerology: समझ से परे, मूडी होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दोस्त बनाने और घूमने-फिरने में होते हैं माहिर 
Numerology: समझ से परे, मूडी होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दोस्त बनाने और घूमने-फिरने में होते हैं माहिर
Mulank 7 Horoscope 2026: मूलांक 7 के लिए कैसा होगा 2026? नए साल में पैसा-हेल्थ से लेकर करियर-नौकरी और प्यार तक का हाल यहां पढ़ें
मूलांक 7 के लिए कैसा होगा 2026? नए साल में पैसा-हेल्थ से लेकर करियर-नौकरी और प्यार तक का हाल यहां पढ़ें
Bad Habits Effects: 2026 से पहले ही बदल लें अपनी ये बुरी आदतें, नहीं तो कर्ज और गरीबी का करना पड़ सकता है सामना
2026 से पहले ही बदल लें अपनी ये बुरी आदतें, नहीं तो कर्ज और गरीबी का करना पड़ सकता है सामना
Ekadashi Tulsi Puja: एकादशी और द्वादशी पर क्यों नहीं तोड़ना चाहिए तुलसी का पत्ता, जल देने पर भी लगता है पाप, जानें वजह
एकादशी और द्वादशी पर क्यों नहीं तोड़ना चाहिए तुलसी का पत्ता, जल देने पर भी लगता है पाप, जानें वजह
MORE
Advertisement