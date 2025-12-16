Green Tea: 30 दिनों तक नियमित ग्रीन टी पीने से क्या होता है, जानिए शरीर पर इसका कैसा पड़ता है प्रभाव

लाइफस्टाइल
नितिन शर्मा | Dec 16, 2025, 02:04 PM IST
1.ग्रीन टी पीने का असर
अगर आप भी जानना चाहते हैं कि नियमित रूप से 30 दिनों तक ग्रीन टी पीने से कैसा प्रभाव पड़ता है तो आइए जानते हैं. ग्रीन टीम में एंटीऑक्सीडेंट से लेकर विटामिन, अमीनो एसिड जैसे पोषक तत्व पाएं जाते हैं, लेकिन इसका लगातार सेवन सही होता है...
2.वजन को करती है कंट्रोल
एक्सपर्ट्स के अनुसार, ग्रीन टी में कैटेचिन और कैफीन मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं. यह वसा जलाने की प्रक्रिया को तेज करते हैं, जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है. इसके साथ ही नियमित रूप से 1 से 2 कप ग्रीन टी पीने से वजन कंट्रोल में रहता है.
3.एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर
ग्रीन टी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं. इससे शरीर अंदर से साफ होता है और बीमारियों से बचाव होता है.
4.हार्ट के लिए हेल्दी
ग्रीन टी में पाए जाने वाले गुण खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने और दिल का दौरा या स्ट्रोक के जोखिम को कम करने में मदद मिलती है.
5.इम्यूनिटी बूस्ट करती है
ग्रीन टी में पॉलीफेनॉल और विटामिन सी जैसे यौगिक पाए जाते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद करते हैं. इसका नियमित सेवन सर्दी-जुकाम और संक्रमण जैसी मौसमी बीमारियों से शरीर की रक्षा करने में फायदेमंद हो सकता है.
6.पाचन तंत्र
ग्रीन टी में मौजूद गुण स्वस्थ पाचन क्रिया को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं. यदि आप पेट में गैस, एसिडिटी और कब्ज से परेशान हैं, तो अपनी दिनचर्या में ग्रीन टी को शामिल करना आपके पेट के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में बेहद सहायक होगा.
डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य स्वास्थ्य और जानकारी के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.
