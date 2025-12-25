Good Readers: अच्छे रीडर की पहचान होती हैं ये 5 आदतें, नहीं पढ़ते हैं किताबें तो भी जान लें 

4 . रोजाना पढ़ने की आदत

अच्छा पाठक रोजाना पढ़ने की आदत डालता है, चाहे दिन में 20 मिनट ही क्यों न हो. ऐसे लोग लगातार पढ़ते रहते हैं. बता दें कि रोजाना पढ़ने से दिमाग एक्टिव होता है और सोचने की क्षमता बढ़ती है. इससे आप नई जानकारी जुड़ते हैं. ऐसे लोग यह भली भांति समझते हैं कि बहुत पढ़ने से ज्यादा जरूरी है हर दिन थोड़ा-थोड़ा पढ़ना. इसके लिए समय निकालकर न्यूजपेपर, किताब, आर्टिकल या ब्लॉग पढ़ा जा सकता है. यह आदत सबसे बेहतरीन आदतों में से एक है.