Good Readers: अच्छे रीडर की पहचान होती हैं ये 5 आदतें, नहीं पढ़ते हैं किताबें तो भी जान लें 

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Dec 25, 2025, 05:17 PM IST
1.ज्ञान और विकास में मददगार
आज हम आपको किताबों के शौकीनों की ऐसी 5 सबसे बेहतरीन आदतों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके ज्ञान और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. आप किताबें पढ़ने के शौकीन नहीं भी हैं तो भी इन आदतों के बारे में जान लें, ये आदतें आपके लिए बड़े काम की साबित होंगी..
2.मन हल्का होगा, रचनात्मकता बढ़ेगी
साइकोलॉजी के मुताबिक, किताबें पढ़ने से न केवल मन हल्का होता है, बल्कि इससे व्यक्ति के अंदर रचनात्मकता भी बढ़ती है. ये 5 आदतें अपनाकर आप अपने ज्ञान और भरपूर्ण शब्दकोश को बढ़ा सकते हैं. आइए जानें...
3.ध्यान से पढ़ें
अच्छे रीडर की पहचान होती है कि वे पढ़ते समय मोबाइल, टीवी या अन्य ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहते हैं. क्योंकि एकाग्र होकर पढ़ने से विषय को गहराई से समझा जा सकता है. ऐसे लोग मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देते हैं और जरूरी बातों को याद रखने की कोशिश करते हैं. इसके अलावा हर शब्द को समझने का प्रयास करते हैं, केवल पन्ने नहीं पलटते.
4.रोजाना पढ़ने की आदत
अच्छा पाठक रोजाना पढ़ने की आदत डालता है, चाहे दिन में 20 मिनट ही क्यों न हो. ऐसे लोग लगातार पढ़ते रहते हैं. बता दें कि रोजाना पढ़ने से दिमाग एक्टिव होता है और सोचने की क्षमता बढ़ती है. इससे आप नई जानकारी जुड़ते हैं. ऐसे लोग यह भली भांति समझते हैं कि बहुत पढ़ने से ज्यादा जरूरी है हर दिन थोड़ा-थोड़ा पढ़ना. इसके लिए समय निकालकर न्यूजपेपर, किताब, आर्टिकल या ब्लॉग पढ़ा जा सकता है. यह आदत सबसे बेहतरीन आदतों में से एक है.
5.नोट्स बनाने के साथ पढ़ना
अच्छे पाठक पढ़ते समय कुछ अहम बिंदुओं को नोट करते हैं और कठिन शब्द, लाइन या विचार को हाइलाइट करते हैं. ऐसा करने सेपढ़ा हुआ उन्हें ज्यादा समय तक याद रह जाता है और टॉपिक को दोबारा समझना आसान हो जाता है. क्योंकि सिर्फ पढ़ लेना काफी नहीं है, उसे याद रखना और समझना जरूरी है. इसलिए ऐसे लोग अपनी भाषा में बातें लिखते हैं.
6.सवाल करने और सोचना
ऐसे लोग पढ़ते समय सवाल पूछते हैं और उस पर गहराई से सोचते हैं. बता दें कि अच्छे रीडर किसी भी टॉपिक को गहराई से समझने के लिए अलग-अलग दृष्टिकोण से सोचते हैं और वे लेखक की बात से सहमत या असहमत हो सकते हैं पर कारण जरूर ढूंढते हैं. यही आदत उन्हें तार्किक और समझदार बनाती है. इसी आदत की वजह से वे ज्ञान जल्दी हासिल करने के लिए जाने जाते हैं.
7.अलग-अलग विषयों को पढ़ने की आदत
एक ही विषय के बजाए ऐसे लोग अलग-अलग विषयों की किताबें और लेख पढ़ते हैं, जैसे सामान्य ज्ञान, इतिहास, विज्ञान, आत्म-विकास, कहानियां आदि. इससे सोच का दायरा बढ़ता है. विविध विषय पढ़ने से नए विचार मिलते हैं और दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है. हर विषय कुछ न कुछ सिखाता है. यह आदत उन्हें ज्यादा समझदार, रचनात्मक और आत्मविश्वासी बनाने में मदद करता है.
