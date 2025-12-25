FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
भारतीय सेना ने सोशल मीडिया को लेकर जारी की नई गाइडलाइन, अधिकारियों और जवानों के लिए बदले नियम

भारतीय सेना ने सोशल मीडिया को लेकर जारी की नई गाइडलाइन, अधिकारियों और जवानों के लिए बदले नियम

कलयुगी बेटे की शर्मनाक हरकत, आरी से मां-बाप के किए 6 टुकड़े, अब नदी में बॉडी पार्ट्स खोज रही पुलिस

कलयुगी बेटे की शर्मनाक हरकत, आरी से मां-बाप के किए 6 टुकड़े, अब नदी में बॉडी पार्ट्स खोज रही पुलिस

क्या बच्चों को हर दिन दूध देना होता है सही, जानें इसका सही समय और कितनी होनी चाहिए इसकी मात्रा

क्या बच्चों को हर दिन दूध देना होता है सही, जानें इसका सही समय और कितनी होनी चाहिए इसकी मात्रा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: बहुत ज्यादा पजेसिव होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मुश्किल में पड़ जाती है लव लाइफ! 

Numerology: बहुत ज्यादा पजेसिव होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मुश्किल में पड़ जाती है लव लाइफ!

नए साल में EPFO खाताधारकों को राहत, पैसा निकालना होगा और आसान

नए साल में EPFO खाताधारकों को राहत, पैसा निकालना होगा और आसान

Good Readers: अच्छे रीडर की पहचान होती हैं ये 5 आदतें, नहीं पढ़ते हैं किताबें तो भी जान लें 

Good Readers: अच्छे रीडर की पहचान होती हैं ये 5 आदतें, नहीं पढ़ते हैं किताबें तो भी जान लें

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Good Readers: अच्छे रीडर की पहचान होती हैं ये 5 आदतें, नहीं पढ़ते हैं किताबें तो भी जान लें 

5 Habits Of Good Readers: आज के समय में उन लोगों के लिए जो पढ़ना छोड़ चुके हैं, उनके लिए किताब खोलकर भी देखना मुश्किल टास्क बन चुका है. अपना फोकस स्क्रीन से हटाकर किताबों पर लाना एक बड़ी चुनौती है. लेकिन, किताबें पढ़ने से मन शांत और चिंतामुक्त होता है. इसलिए किताबें पढ़ना जरूरी भी है... 

Abhay Sharma | Dec 25, 2025, 05:17 PM IST

1.ज्ञान और विकास में मददगार

ज्ञान और विकास में मददगार
1

आज हम आपको किताबों के शौकीनों की ऐसी 5 सबसे बेहतरीन आदतों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके ज्ञान और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. आप किताबें पढ़ने के शौकीन नहीं भी हैं तो भी इन आदतों के बारे में जान लें, ये आदतें आपके लिए बड़े काम की साबित होंगी..

Advertisement

2.मन हल्का होगा, रचनात्मकता बढ़ेगी

मन हल्का होगा, रचनात्मकता बढ़ेगी
2

साइकोलॉजी के मुताबिक, किताबें पढ़ने से न केवल मन हल्का होता है, बल्कि इससे व्यक्ति के अंदर रचनात्मकता भी बढ़ती है. ये 5 आदतें अपनाकर आप अपने ज्ञान और भरपूर्ण शब्दकोश को बढ़ा सकते हैं. आइए जानें...

3.ध्यान से पढ़ें

ध्यान से पढ़ें
3

अच्छे रीडर की पहचान होती है कि वे पढ़ते समय मोबाइल, टीवी या अन्य ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहते हैं. क्योंकि एकाग्र होकर पढ़ने से विषय को गहराई से समझा जा सकता है. ऐसे लोग मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देते हैं और जरूरी बातों को याद रखने की कोशिश करते हैं. इसके अलावा हर शब्द को समझने का प्रयास करते हैं, केवल पन्ने नहीं पलटते. 

4.रोजाना पढ़ने की आदत

रोजाना पढ़ने की आदत
4

अच्छा पाठक रोजाना पढ़ने की आदत डालता है, चाहे दिन में 20 मिनट ही क्यों न हो. ऐसे लोग लगातार पढ़ते रहते हैं. बता दें कि रोजाना पढ़ने से दिमाग एक्टिव होता है और सोचने की क्षमता बढ़ती है. इससे आप नई जानकारी जुड़ते हैं. ऐसे लोग यह भली भांति समझते हैं कि बहुत पढ़ने से ज्यादा जरूरी है हर दिन थोड़ा-थोड़ा पढ़ना. इसके लिए समय निकालकर न्यूजपेपर, किताब, आर्टिकल या ब्लॉग पढ़ा जा सकता है. यह आदत सबसे बेहतरीन आदतों में से एक है.  

TRENDING NOW

5.नोट्स बनाने के साथ पढ़ना

नोट्स बनाने के साथ पढ़ना
5

अच्छे पाठक पढ़ते समय कुछ अहम बिंदुओं को नोट करते हैं और कठिन शब्द, लाइन या विचार को हाइलाइट करते हैं. ऐसा करने सेपढ़ा हुआ उन्हें ज्यादा समय तक याद रह जाता है और टॉपिक को दोबारा समझना आसान हो जाता है. क्योंकि सिर्फ पढ़ लेना काफी नहीं है, उसे याद रखना और समझना जरूरी है. इसलिए ऐसे लोग अपनी भाषा में बातें लिखते हैं. 

6.सवाल करने और सोचना

सवाल करने और सोचना
6

ऐसे लोग पढ़ते समय सवाल पूछते हैं और उस पर गहराई से सोचते हैं. बता दें कि अच्छे रीडर किसी भी टॉपिक को गहराई से समझने के लिए अलग-अलग दृष्टिकोण से सोचते हैं और वे लेखक की बात से सहमत या असहमत हो सकते हैं पर कारण जरूर ढूंढते हैं. यही आदत उन्हें तार्किक और समझदार बनाती है.  इसी आदत की वजह से वे ज्ञान जल्दी हासिल करने के लिए जाने जाते हैं. 

7.अलग-अलग विषयों को पढ़ने की आदत

अलग-अलग विषयों को पढ़ने की आदत
7

एक ही विषय के बजाए ऐसे लोग अलग-अलग विषयों की किताबें और लेख पढ़ते हैं, जैसे सामान्य ज्ञान, इतिहास, विज्ञान, आत्म-विकास, कहानियां आदि. इससे सोच का दायरा बढ़ता है. विविध विषय पढ़ने से नए विचार मिलते हैं और दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है. हर विषय कुछ न कुछ सिखाता है. यह आदत उन्हें ज्यादा समझदार, रचनात्मक और आत्मविश्वासी बनाने में मदद करता है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: बहुत ज्यादा पजेसिव होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मुश्किल में पड़ जाती है लव लाइफ! 
Numerology: बहुत ज्यादा पजेसिव होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मुश्किल में पड़ जाती है लव लाइफ!
नए साल में EPFO खाताधारकों को राहत, पैसा निकालना होगा और आसान
नए साल में EPFO खाताधारकों को राहत, पैसा निकालना होगा और आसान
Good Readers: अच्छे रीडर की पहचान होती हैं ये 5 आदतें, नहीं पढ़ते हैं किताबें तो भी जान लें 
Good Readers: अच्छे रीडर की पहचान होती हैं ये 5 आदतें, नहीं पढ़ते हैं किताबें तो भी जान लें
क्रिसमस के लिए नहीं गाया गया था 'Jingle Bell Song', फिर क्यों हुआ इतना फेमस, यहां जानिए जिंगल बेल का मतलब
क्रिसमस के लिए नहीं गाया गया था 'Jingle Bell Song', फिर क्यों हुआ इतना फेमस, यहां जानिए जिंगल बेल का मतलब
Surya Remedies: 2026 में इन चीजों को घर लाने से प्रसन्न होंगे सूर्यदेव, धन संपत्ति में बरकत के साथ खुलेंगे इनकम के रास्ते
2026 में इन चीजों को घर लाने से प्रसन्न होंगे सूर्यदेव, धन संपत्ति में बरकत के साथ खुलेंगे इनकम के रास्ते
MORE
Advertisement
धर्म
Vastu Effects On Travel: सप्ताह के 7 दिनों में किस किस दिशा में यात्रा करना होता है अशुभ, मुश्किलों से भर जाता है रास्ता
सप्ताह के 7 दिनों में किस किस दिशा में यात्रा करना होता है अशुभ, मुश्किलों से भर जाता है रास्ता
Vastu tips: इस दिशा में वास्तुदोष प्रकट होने पर पति पत्नी में होता है झगड़ा, वास्तु की ये 4 गलतियां करा देती हैं Divorce
इस दिशा में वास्तुदोष प्रकट होने पर पति पत्नी में होता है झगड़ा, वास्तु की ये 4 गलतियां करा देती हैं Divorce
Vinayak Chaturthi 2025: आज विनायक चतुर्थी पर ऐसे करें गणपति बप्पा का प्रसन्न, जानें व्रत से लेकर पूजा विधि और गणेश जी के मंत्र
आज विनायक चतुर्थी पर ऐसे करें गणपति बप्पा का प्रसन्न, जानें व्रत से लेकर पूजा विधि और गणेश जी के मंत्र
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों का 2026 आत्मविश्वास हिला देगा तो कुछ को चुनौतियां और सफलताएं दोनों मिलेंगी
इन तारीखों पर जन्मे लोगों का 2026 आत्मविश्वास हिला देगा तो कुछ को चुनौतियां और सफलताएं दोनों मिलेंगी
2026 में एक बड़े राजनीतिक नेता का अंत होगा, नोस्ट्राडेमस ने की बाबा वेंगा से भी अधिक खतरनाक भविष्यवाणी 
2026 में एक बड़े राजनीतिक नेता का अंत होगा, नोस्ट्राडेमस ने की बाबा वेंगा से भी अधिक खतरनाक भविष्यवाणी
MORE
Advertisement