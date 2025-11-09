20+ Good Night Shayari: गर्लफ्रेंड या बीवी को इस रोमांटिक अंदाज में कहें गुड नाइट! भेजें ये शुभ रात्रि शायरी, मैसेज व कोट्स

5 . Heart Touching Good Night Quotes in Hindi

5

8. "यादों को तेरी हम अपने दिल से सजाएंगे, अब तुम सो जाओ तुम वरना यूं ही सताएंगे.

तुम्हें बहुत नींद आ रही होगी, कल फिर तुम्हें फ़ोन कर जगाएंगे."

9. "रात की तन्हाई में ख़ुद को आजमाते हैं,

तन्हाई में भी तुम्हें ही गुनगुनाते हैं.

तुमसे प्यार करना तो एक खुशनसीबी है मेरी,

तुम्हें देखते ही हर ग़म भूल जाते हैं."

10. "चमकते चांद को नींद आने लगी, पत्तों की छांव में भी अब रात छाने लगी.

अब तेरी यादों का सफर शुरू करूं, इसलिए आंखों में अब नींद आने लगी."

