HomePhotos

लाइफस्टाइल

Good Morning Wishes Shayari: 'मेरी हर सुबह का आगाज हो तुम..' अपने पार्टनर को रोमांटिक अंदाज में यूं करें गुड मॉर्निंग विश, देखें लव शायरी

Good Morning Wishes In Hindi: अपने पार्टनर का दिन खास बनाने के लिए, उन्हें ये 10 खूबसूरत गुड मॉर्निंग शायरियां भेजें. इन प्यार भरी विशेज और मैसेज से उनकी सुबह खुशनुमा होगी और आपका रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत बनेगा.

Pragya Bharti | Nov 07, 2025, 07:00 AM IST

1.Good Morning Wishes & Love Shayari In Hindi

Good Morning Wishes & Love Shayari In Hindi
1

हर कोई चाहता है कि उसके पार्टनर के दिन की शुरुआत एक प्यार भरे और पॉजिटिव एहसास के साथ हो. अपने पार्टनर को सुबह-सुबह खूबसूरत गुड मॉर्निंग शायरी भेजकर आप उन्हें यह बता सकते हैं कि वो आपके जीवन के लिए कितना अहम है. ये प्यार जताने का सबसे अच्छा तरीका है. एक रोमांटिक मैसेज गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड या पति-पत्नी के रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत बनाता है. साथ में लव्ड वंस के चेहरे पर मुस्कान भी लेकर आता है. सुबह-सुबह प्यार भरे संदेश से पार्टनर का पूरा दिन खुशनुमा और ऊर्जा से भरा रहता है.

2.Good Morning Wishes Shayari For Girlfriend

Good Morning Wishes Shayari For Girlfriend
2

"तेरी आवाज़ मेरे दिन की सबसे प्यारी धुन है, तू है तो हर लम्हा मेरे लिए सुकून है. तुम्हारा दिन मंगलमय हो."
"ख़्वाबों से निकलकर हक़ीक़त में आओ, देखो, ये सुबह तुम्हारा इंतज़ार कर रही है. गुड मॉर्निंग, मेरी जान!"

3.Good Morning Shayari In Hindi

Good Morning Shayari In Hindi
3

"नया सवेरा, नई किरण, नया एहसास, बस तेरी मोहब्बत रहे हमेशा मेरे पास. ख़ूबसूरत सुबह मुबारक!"
"फूलों की तरह महकता रहे तुम्हारा जीवन, हर पल रहे खुशनुमा तुम्हारा हर पल. गुड मॉर्निंग, मेरे हमसफ़र!"

4.Romantic Shayari For Good Morning Wishes

Romantic Shayari For Good Morning Wishes
4

"आंख खुली तो तेरा दीदार हो, हर पल तेरी मोहब्बत का एहसास हो. यही दुआ है, तेरा दिन शानदार हो."
"रात भर चांद को निहारा है मैंने, अब सुबह तुम्हें देखने की ख़्वाहिश है. उठो, और मेरी ख़्वाहिश पूरी करो!"

5.Good Morning Hindi Wishes And Shayari

Good Morning Hindi Wishes And Shayari
5

अपने प्यार को व्यक्त करने और उनके दिन को ख़ास बनाने के लिए इन 10 शायरियों का उपयोग करें.
"मेरी हर सुबह का आगाज़ हो तुम, मेरे जीने की सबसे बड़ी वजह हो तुम. प्यार भरा सुप्रभात!"
"हर सुबह तेरी यादों के साथ आती है, मेरी हर ख़ुशी तेरी चाहत से सज जाती है. गुड मॉर्निंग, मेरा प्यार!"

6.Good Morning Love Shayari For Partner

Good Morning Love Shayari For Partner
6

"सूरज की पहली किरण भी तुमसे शर्माती है, जब तुम उठती हो तो दुनिया जगमगाती है. जाग जाओ, मेरी ज़िंदगी!"
"आपकी आँखों को मेरी आँखों ने सुबह का दीदार दिया, एक हसीन ख्वाब बनकर मेरी ज़िंदगी को नया आकार दिया. गुड मॉर्निंग, मेरे प्यार!"

7.Good Morning Wishes For Boyfriend

Good Morning Wishes For Boyfriend
7

"जागो मेरे चांद! तुम्हारी एक मुस्कान मेरे पूरे दिन को रोशन कर देती है. उठो और अपने जादू से दुनिया को चमकाओ! गुड मॉर्निंग."
"सुबह का यह पहला ख्याल और पहली दुआ सिर्फ तुम्हारे लिए है. ईश्वर करे तुम्हारा हर सपना आज पूरा हो. ढेर सारा प्यार."

8.Good Morning Wishes For Wife

Good Morning Wishes For Wife
8

"कॉफी तो रोज़ पीते हैं, आज सुबह की शुरुआत तुम्हारी मीठी आवाज़ से करना चाहता हूँ. जल्दी से फ़ोन उठाओ! गुड मॉर्निंग, स्वीटहार्ट!"

 

9.How To Wish Good Morning To Your Partner

How To Wish Good Morning To Your Partner
9

गुड मॉर्निंग विश करने के लिए केवल मैसेज भेजना ही काफी नहीं है. आपके विश करने का तरीका उसे और भी खास बना सकता है. इसके लिए आप शायरी के अंत में अपने पार्टनर के प्यार भरे नाम का इस्तेमाल करें, जैसे 'गुड मॉर्निंग, स्वीटू!' या 'लव यू, जान!'
यदि आप दूर हैं, तो इन शायरियों को अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजें. आपकी आवाज़ उन्हें मैसेज से कहीं ज्यादा खुशी देगी.
शायरी के साथ एक छोटा सा व्यक्तिगत संदेश जोड़ें, जैसे- "मैंने तुम्हारे लिए कॉफी बना दी है" या "कल रात तुम बहुत प्यारे लग रहे थे." ऐसे कहने से आपके पार्टनर को बेहद खुशी होगी. 
संदेश को और अधिक भावनात्मक बनाने के लिए सही इमोजी का इस्तेमाल कर सकते हैं.
इन सरल और प्यारे तरीकों से आप अपने पार्टनर को गुड मॉर्निंग विश करेंगे, तो उन्हें यह महसूस होगा कि आप उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और उनका दिन सचमुच खास बन जाएगा.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

