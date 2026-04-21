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Distinctive Behavior: पर्सनैलिटी को चमका देंगी ये 6 आदतें, हर किसी के बन जाएंगे फेवरेट  

Distinctive Habits: हम सभी के बीच कई लोग ऐसे होते हैं, जो हर महफिल में जान फूंक देते हैं. हर कोई इन्हें पसंद करता है और खुद आगे बढ़कर बात करना चाहता है. दरअसल, कुछ आदतें होती हैं, जो उन्हें खास बनाती हैं. आज हम आपको ऐसी ही कुछ आदतोंं के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपको भी सबकी फेवरेट बना देंगी. 

Abhay Sharma | Apr 21, 2026, 04:08 PM IST

1.खुले मन से हर किसी से बात करने की आदत

खुले मन से हर किसी से बात करने की आदत
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आप जब भी किसी से बात करें, तो खुले मन से बोलें. क्योंकि लोग ऐसे लोगों को पसंद करते हैं, जो उनसे खुले मन से बात करते हैं. इससे लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं, आपसे बात करके उन्हें अच्छा लगेगा. इतना ही नहीं कई बार फ्रेंडली नेचर रखने वाले शख्स से लोग अपनी परेशानियां भी शेयर कर देते हैं. (AI Image) 

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2.खुद में बढ़ाएं लीडरशिप क्वालिटी

खुद में बढ़ाएं लीडरशिप क्वालिटी
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जिनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है, वो खुद ब खुद लोगों के फेवरेट बन जाते हैं. ये बात ध्यान रहे लीडरशिप क्वालिटी का ये मतलब नहीं कि आप लोगों पर हुकुम चलाएं. अच्छा लीडर वही है, जिसके साथ लोग खुशी से काम करें या बात कर पाएं. अच्छे लीडर के साथ टीम के सदस्य परेशानियां और इच्छा भी शेयर कर लेते हैं. (AI Image) 

3.दूसरों का सम्मान करना 

दूसरों का सम्मान करना 
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इसके अलावा जब आप किसी से बात करें तो हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि बातचीत के वक्त दूसरों का सम्मान जरूर करें, चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो बातचीत के दौरान उनकी बातों पर ध्यान दें. बिना किसी जजमेंट के उनकी बातें सुनें, बातें सुनकर कुछ भी ऐसा न कहें, जिससे उनका अपमान हो. (AI Image) 

4.सपोर्ट करने की आदत

सपोर्ट करने की आदत
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इसका अलावा जब भी आपके पास मौका हो या दूसरों के आपके सपोर्ट की जरूरत हो. अपने दोस्त, परिवारवालों और ऑफिस के लोगों को अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं. खुले मन से ऐसा व्यवहार रखें, जहां लोगों को लगे कि वो भी आपके लिए उतने ही महत्वपूर्ण या जरूरी हैं. (AI Image) 

 

TRENDING NOW

5.इधर-उधर की चुगली न करें

इधर-उधर की चुगली न करें
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चुगली करने की आदत से बचें. जब आप दूसरों के साथ मिलकर किसी की बुराई या चुगली करेंगे करते हैं, तो कोई भी आप पर कभी भरोसा नहीं जता पाएगा. इस आदत की वजह से लोगों के मन में ये डर रह सकता है कि अगर वो आपसे कुछ बात बताएं तो कहीं आप दूसरों के साथ शेयर ना कर दें. (AI Image) 

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