दुनिया की वो 4 जगहें जहां मुफ्त में मिलता है सोना, दो जगहें तो भारत में भी हैं

1 . भारतीयों के लिए सोने की वेल्यू क्या है?

1

सोने की कीमत लगातार रिकॉर्ड ऊंचाई छू रही है, लेकिन इसके बावजूद इसकी मांग कम नहीं हो रही है. भारत में सोना केवल आभूषण नहीं, बल्कि सुरक्षा, निवेश और परंपरा का से जुड़ा है. शादी, त्योहार, संकट या निवेश हर स्थिति में सोना भारतीयों के लिए सबसे भरोसेमंद संपत्ति रहा है. सोना प्रेस्टिजियस माना जाता है और महंगा होने के बाद भी लोग इसे खरीदने के पीछे नहीं हटते लेकिन क्या आपको पता है कि सोना कहां पर फ्री में मिलता है? आज जब सोने का भाव आसमान छू रहा है, तब यह जानना और भी दिलचस्प हो जाता है कि दुनिया में कुछ जगहें ऐसी हैं, जहां सोना प्राकृतिक रूप से मुफ्त में पाया जाता है.

