नौकरी के लिए देने जा रहे हैं इंटरव्यू तो किस रंग का पहने कपड़ा? हाई एनर्जी और गुड इंप्रेशन से सलेक्शन होगा पक्का

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Sep 02, 2025, 02:24 PM IST
1.किस रंग के कपड़े आपको इंटरव्यू में सफल होने में मदद करेंगे?
अगर आप चाहते हैं कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन लोगों के सामने अच्छा हो तो आपको कुछ खास रंग के कपड़े पहनने चाहिए. ये रंग आपकी पर्नालिटी को और इनहैंस कर देंगे. जब भी आप किसी नौकरी पर जाएं तो कुछ खास कलर के कपड़े ही पहनें. चलिए जानें कौन सा रंग आपकी सफलता की गारंटी देगा और क्यों? लेकिन उससे पहले ये जान लें कि कौन से रंग इंटरव्यू में परहेज करें.
2.किन रंगों से बचें
किसी भी जॉब के इंटरव्यू में जा रहे तो सुर्ख लाल, नारंगी और किसी भी चटकीले रंग को पहनने से बचें. क्योंकि ये रंग नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, खासकर लाल रंग को आक्रामक माना जाता है. इसलिए इस रंग को तो बिलकुल भी न पहनें. साथ ही रंगों का चयन हमेशा लाइट रखें और सितारे-गोटेदार या फंकी टाइप के भी कपड़ने न पहनें.
3.इंटरव्यू में पहनने के लिए सबसे अच्छा रंग ये है
इंटरव्यू में पहनने के लिए सबसे अच्छा रंग होता है काला. ब्लैक कलर आत्मविश्वास और व्यावसायिकता का प्रतीक है.
4.व्हाइट कलर
इंटरव्यू में आपके लिए एक बेहतरीन तटस्थ रंग होता है व्हाइट. ये रंग पारदर्शिता के साथ कूलनेस और काम के प्रति डेडिकेशन को बताता है. सामने वाला भी आपकी खूबियों से वाकिफ होता है.
5.ग्रे कलर
एक कलर ऐसा है जिसे अमूमन लोग पनहते कम है लेकिन ये रंग इंटरव्यू के लिए बेस्ट माना जाता है. ये हैं ग्रे कलर. ग्रे कलर आपको हाईली प्रोफेशनल लुक देने के साथ बहुमुखी भी बनाता है.
6.नेवी ब्लू कलर
ये कलर आपके लिए बेस्ट साबित होगा और सफलता के दरवाजे खोलने वाला होगा. ये रंग है नेवी ब्लू. हालांकि ब्लू का कोई भी शेड आप पहन सकते हैं. नीला रंग विश्वास, निष्ठा और ईमानदारी को दर्शाता है.
