तेंलगाना: पूर्व CM केसीआर का बेटी के. कविता के खिलाफ बड़ा एक्शन, BRS से किया निलंबित, जानिए वजह

Mitchell Starc Retirement: ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज मिचेल स्टार्क ने किया संन्यास का ऐलान, इस वजह से नहीं खेलेंगे T20I

मां के अपमान पर RJD-कांग्रेस पर जमकर बरसे मोदी, बोले मेरी नहीं, देश की हर मां का अपमान, जनता देगी जवाब

बॉक्स ऑफिस पर ब्लास्ट! कम बजट में 'Lokah Chapter 1: Chandra' ने पहले 5 दिनों में ही कर ली रिकॉर्ड तोड़ कमाई

कौन हैं कनाडा के पहले 'भारतीय' पुलिस चीफ Del Manak? 35 साल की सर्विस के बाद हुए रिटायर

नौकरी के लिए देने जा रहे हैं इंटरव्यू तो किस रंग का पहने कपड़ा? हाई एनर्जी और गुड इंप्रेशन से सलेक्शन होगा पक्का

Indore News: लापरवाही की हद: सरकारी अस्पताल में चूहों ने नोच डाले दो नवजात बच्चों के शरीर, जांच का आदेश जारी

Fat Cutter Foods for Cholesterol: इन 5 फैट कटर फूड्स नसों में जमा कोलेस्ट्रॉल नेचुरली बर्न करेंगे, बढ़ जाएगा ब्लड सर्कुलेशन 

BSF HCM Result 2025 जारी, rectt.bsf.gov.in पर चेक करें सरकारी पदों के लिए कौन हुआ सिलेक्ट

सड़कों पर उतरे मराठा आंदोलनकारियों को मुंबई पुलिस ने सौंपा नोटिस, कोर्ट ने आजाद मैदान खाली करने का दिया आदेश

नौकरी के लिए देने जा रहे हैं इंटरव्यू तो किस रंग का पहने कपड़ा? हाई एनर्जी और गुड इंप्रेशन से सलेक्शन होगा पक्का

Best Color Dress for interview: नौकरी का इंटरव्यू देने जाना है तो आपको किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए इसका पता होना जरूरी है क्योंकि कुछ रंग आपको हाई एनर्जी देते हैं और इंटरव्यूअर के सामने आपका इंप्रेशन भी अच्छा बनता है.

ऋतु सिंह | Sep 02, 2025, 02:24 PM IST

1.किस रंग के कपड़े आपको इंटरव्यू में सफल होने में मदद करेंगे?

किस रंग के कपड़े आपको इंटरव्यू में सफल होने में मदद करेंगे?
1

अगर आप चाहते हैं कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन लोगों के सामने अच्छा हो तो आपको कुछ खास रंग के कपड़े पहनने चाहिए. ये रंग आपकी पर्नालिटी को और इनहैंस कर देंगे. जब भी आप किसी नौकरी पर जाएं तो कुछ खास कलर के कपड़े ही पहनें. चलिए जानें कौन सा रंग आपकी सफलता की गारंटी देगा और क्यों? लेकिन उससे पहले ये जान लें कि कौन से रंग इंटरव्यू में परहेज करें.

2.किन रंगों से बचें 

किन रंगों से बचें 
2

किसी भी जॉब के इंटरव्यू में जा रहे तो सुर्ख लाल, नारंगी और किसी भी चटकीले रंग को पहनने से बचें. क्योंकि ये रंग नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, खासकर लाल रंग को आक्रामक माना जाता है. इसलिए इस रंग को तो बिलकुल भी न पहनें. साथ ही रंगों का चयन हमेशा लाइट रखें और सितारे-गोटेदार या फंकी टाइप के भी कपड़ने न पहनें.
 

3.इंटरव्यू में पहनने के लिए सबसे अच्छा रंग ये है

इंटरव्यू में पहनने के लिए सबसे अच्छा रंग ये है
3

इंटरव्यू में पहनने के लिए सबसे अच्छा रंग होता है काला. ब्लैक कलर आत्मविश्वास और व्यावसायिकता का प्रतीक है.
 

4.व्हाइट कलर

व्हाइट कलर
4

इंटरव्यू में आपके लिए एक बेहतरीन तटस्थ रंग होता है व्हाइट. ये रंग पारदर्शिता के साथ कूलनेस और काम के प्रति डेडिकेशन को बताता है. सामने वाला भी आपकी खूबियों से वाकिफ होता है.

5.ग्रे कलर

ग्रे कलर
5

एक कलर ऐसा है जिसे अमूमन लोग पनहते कम है लेकिन ये रंग इंटरव्यू के लिए बेस्ट माना जाता है. ये हैं ग्रे कलर. ग्रे कलर आपको हाईली प्रोफेशनल लुक देने के साथ  बहुमुखी भी बनाता है.

6.नेवी ब्लू कलर

नेवी ब्लू कलर
6

ये कलर आपके लिए बेस्ट साबित होगा और सफलता के दरवाजे खोलने वाला होगा. ये रंग है नेवी ब्लू. हालांकि ब्लू का कोई भी शेड आप पहन सकते हैं. नीला रंग विश्वास, निष्ठा और ईमानदारी को दर्शाता है.

