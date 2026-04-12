दुनिया भर में इन 10 जानवर की सबसे ज्यादा होती है तस्करी, चौथे नंबर पर है ये इंडियन एनिमल

1 . दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तस्करी रैकेट जानवरों का है

1

चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने हाल ही में तस्करी के दो प्रयासों को नाकाम करते हुए गिब्बन, कोबरा और अजगर सहित 12 प्रजातियों के 49 सांपों को ज़ब्त किया. इसके साथ ही, विशुद्ध रूप से धन और स्वार्थ के लिए किया जाने वाला अवैध वन्यजीव व्यापार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तस्करी रैकेट बन गया है. चलिए जानें दुनिया के वो10 जानवरों कौन से हैं जिनकी अवैध बाज़ार में सबसे ज़्यादा मांग है और जिनकी सबसे ज़्यादा तस्करी होती है. Photo Credit: AI