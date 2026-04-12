दुनिया भर में इन 10 जानवर की सबसे ज्यादा होती है तस्करी, चौथे नंबर पर है ये इंडियन एनिमल

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ऋतु सिंह | Apr 12, 2026, 08:06 PM IST
1.दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तस्करी रैकेट जानवरों का है
चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने हाल ही में तस्करी के दो प्रयासों को नाकाम करते हुए गिब्बन, कोबरा और अजगर सहित 12 प्रजातियों के 49 सांपों को ज़ब्त किया. इसके साथ ही, विशुद्ध रूप से धन और स्वार्थ के लिए किया जाने वाला अवैध वन्यजीव व्यापार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तस्करी रैकेट बन गया है. चलिए जानें दुनिया के वो10 जानवरों कौन से हैं जिनकी अवैध बाज़ार में सबसे ज़्यादा मांग है और जिनकी सबसे ज़्यादा तस्करी होती है. Photo Credit: AI
2.पैंगोलिन
सबसे ऊपर है पैंगोलिन, जिसे दुनिया का सबसे ज्यादा तस्करी किया जाने वाला जानवर माना जाता है. इसके शल्क की भारी डिमांड है. Photo Credit: AI
3.हाथी
दूसरे नंबर पर हाथी आते हैं, जिनके दांत यानी आइवरी के लिए बड़े स्तर पर शिकार होता है. Photo Credit: AI
4.अफ्रीकी गैंडा
तीसरे स्थान पर अफ्रीकी गैंडा है, जिसके सींग को बेहद कीमती माना जाता है.
5.बाघ
चौथे नंबर पर भारतीय बाघ आता है, जिसकी खाल और शरीर के अंगों की अवैध बाजार में मांग रहती है.
6.हॉक्सबिल कछुआ
पांचवें स्थान पर हॉक्सबिल कछुआ है, जिसके खूबसूरत खोल से ज्वेलरी बनाई जाती है.
7.हेलमेटेड हॉर्नबिल
छठे नंबर पर हेलमेटेड हॉर्नबिल आता है, जिसकी चोंच के हिस्से का इस्तेमाल सजावटी काम में होता है. Photo Credit: AI
8. मैकाऊ तोता
सातवें स्थान पर मैकाऊ तोता है, जिसे विदेशी पालतू के रूप में बेचा जाता है. Photo Credit: AI
9. सन बेयर
आठवें नंबर पर सन बेयर आता है, जिसका उपयोग पारंपरिक दवाओं में किया जाता है. Photo Credit: AI
10.समुद्री खीरा
नौवें स्थान पर समुद्री खीरा है, जिसे औषधीय गुणों के कारण बड़े पैमाने पर पकड़ा जाता है. Photo Credit: AI