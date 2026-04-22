हर साल धरती से विलुप्त हो रहीं हजारों प्रजातियां, 2050 तक समंदर में मछलियों से ज्यादा होगा प्लास्टिक!

6 . हम क्या कर सकते हैं?

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कुल मिलाकर स्थिति ऐसी है कि अगर हम अभी नहीं संभले, तो आने वाले समय में न सिर्फ प्रकृति, बल्कि हमारा खुद का अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है. यह केवल पर्यावरण की नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है और इसे जीतने की जिम्मेदारी हम सबकी है. इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें, खासकर सिंगल-यूज़ प्लास्टिक और पानी और बिजली की बचत करें. सबसे जरूरी बात ज्यादा से ज्यादा पेड़-पौधे लगाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें. इसके अलावा जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करें (कम वेस्ट) और पर्यावरण के प्रति दूसरों को भी जागरूक करें. (PC- AI Generated)

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