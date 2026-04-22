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हर साल धरती से विलुप्त हो रहीं हजारों प्रजातियां, 2050 तक समंदर में मछलियों से ज्यादा होगा प्लास्टिक!

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लाइफस्टाइल

हर साल धरती से विलुप्त हो रहीं हजारों प्रजातियां, 2050 तक समंदर में मछलियों से ज्यादा होगा प्लास्टिक!

Earth Day: हर साल 22 अप्रैल को दुनिया भर में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है. इस दिन को मनाने का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है. यह दिन हमें याद दिलाता है कि जिस धरती ने हमें जीवन, हवा और पानी दिया, उसे संभालना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है. लेकिन, क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं?

Abhay Sharma | Apr 22, 2026, 06:00 PM IST

1.भीषण गर्मी कुछ संकेत दे रहा है  

भीषण गर्मी कुछ संकेत दे रहा है  
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इन दिनों देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी देखने को मिल रही है, पिछले 10 साल मानव इतिहास के अब तक के सबसे ज्यादा गर्म साल रहे हैं. इसकी वजह ग्लोबल वार्मिंग है, जिसपर कंट्रोल न किया गया, जो शायद 2050 तक दुनिया के कई हिस्से रहने लायक ही नहीं बचेंगे. बढ़ता प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, जंगलों की कटाई और घटते प्राकृतिक संसाधन, ये सब संकेत हैं कि अब नहीं जागे तो देर हो जाएगी. आज की तेज रफ्तार दुनिया में विकास के नाम पर प्रकृति को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है. (PC- AI Generated)
 

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2.2050 तक मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक

2050 तक मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक
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हाल ही में Ellen MacArthur Foundation की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि दुनिया में अगर प्लास्टिक प्रदूषण ऐसे ही बढ़ता रहा, तो 2050 तक समुद्र में वजन के हिसाब से मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक हो सकता है. यह एक चेतावनी (projection) है, जो आज के बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण को देखते हुए दिया गया है.  अगर कुछ नहीं बदला तो ऐसा हो सकता है. वहीं संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां कह रही हैं कि इस धरती पर खेती लायक मिट्टी अब सिर्फ अगले 80 से 100 फसलों के लिए ही बची है!  (PC- AI Generated)

3.धरती पर हर साल विलुप्त हो रही हैं हजारों प्रजातियां 

धरती पर हर साल विलुप्त हो रही हैं हजारों प्रजातियां 
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हर साल धरती से हजारों प्रजातियां खत्म हो रही है और यह दर प्राकृतिक दर से 1000 गुना तक ज्यादा हो चुकी है. हम पृथ्वी के छठे सामूहिक विनाश (Sixth Mass Extinction) के दौर में हैं. आज धरती पर करीब 10 लाख (1 million) प्रजातियां खतरे में हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह इंसानी गतिविधियां हैं, इनमें जंगल कटाई, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन आदि शामिल है.  (PC- AI Generated)

4.धरती पर बढ़ रहा ई-वेस्ट का अंबार

धरती पर बढ़ रहा ई-वेस्ट का अंबार
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इसके अलावा तमाम ऐसी चीजें हैं, जो धरती पर जीवन कम कर रही हैं. इनमें एक है ई-वेस्ट का अंबार. हम हर साल 500 लाख टन से ज्यादा ई-कचरा पैदा कर रहे हैं. सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इसका सिर्फ 20 फिसदी हिस्सा ही रीसायकल हो पाता है. इसके अलावा बाकी का हिस्सा धरती को जहरीला बना रहा है. दूसरी ओर WHO के मुताबिक दुनिया की 99% लोग ऐसी हवा में सांस ले रही है जो स्वास्थ्य मानकों से कहीं ज्यादा प्रदूषित है और यह हर साल लाखों समय से पहले मौत का कारण बन रहा है.  (PC- AI Generated)

TRENDING NOW

5.मिट्टी की उर्वरता और पीने के पानी का संकट 

मिट्टी की उर्वरता और पीने के पानी का संकट 
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आज के समय में दुनिया की करीब 33 फीसदी मिट्टी पहले ही खराब हो चुकी है और केमिकल फर्टिलाइजर के अंधाधुंध इस्तेमाल से 2050 तक खेती योग्य जमीन में भारी कमी आने की आशंका है. वहीं नीति आयोग की एक रिपोर्ट के बताती है कि भारत के 21 बड़े शहरों में भूजल लगभग खत्म होने की स्थिति में है. दुनियाभर में करीब 2 अरब लोगों के पास सुरक्षित पेयजल की कमी है.   (PC- AI Generated)

6.हम क्या कर सकते हैं? 

हम क्या कर सकते हैं? 
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कुल मिलाकर स्थिति ऐसी है कि अगर हम अभी नहीं संभले, तो आने वाले समय में न सिर्फ प्रकृति, बल्कि हमारा खुद का अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है. यह  केवल पर्यावरण की नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है और इसे जीतने की जिम्मेदारी हम सबकी है. इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें, खासकर सिंगल-यूज़ प्लास्टिक और पानी और बिजली की बचत करें. सबसे जरूरी बात ज्यादा से ज्यादा पेड़-पौधे लगाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें. इसके अलावा जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करें (कम वेस्ट) और पर्यावरण के प्रति दूसरों को भी जागरूक करें.  (PC- AI Generated)

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