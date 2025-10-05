FacebookTwitterYoutubeInstagram
लाइफस्टाइल

जीवन में हमेशा खुश रहना है और पानी है सफलता तो छोड़ दें ये 7 चीजें, सफल लोगों की ये आदतें खुद में करें शुमार

अगर आप जीवन में सफलता के साथ खुश रहना भी चाहते हैं तो आपको फेमस अमीर लोगों की कुछ आदतें अपने अंदर शामिल करनी होंगी. जीवन जीने की कला ही आपको असल मायने में खुश रख सकती है और इसके लिए जरूरी है कि आप 7 चीजें छोड़ दें.

ऋतु सिंह | Oct 05, 2025, 10:21 AM IST

1. छोड़ देना एक कला है और इसे खुश रहने के लिए सीखना होगा

छोड़ देना एक कला है और इसे खुश रहने के लिए सीखना होगा
1

हम कब तक अपने हाथों में भारी बैग लिए खड़े रह सकते हैं? कुछ देर बाद, हमारे हाथ दुखने लगते हैं और हमें लगता है कि बैग नीचे रख देना चाहिए. हमारी ज़िंदगी भी ऐसी ही है. हम अनचाहे विचारों, बुरी यादों और पुरानी आदतों का बोझ ढोते रहते हैं. अगर हम इस बोझ को उतार सकें, तो क्या जीना इतना आसान नहीं हो जाएगा? "छोड़ देना" एक कला है. जो लोग इस कला में निपुण होते हैं, वे जीवन में ज़्यादा खुश और सफल होते हैं. तो, सफल लोग अपने मन से कौन सी चीज़ें निकाल देते हैं? आइए देखें.
 

2.पुरानी गलतियों पर विचार करना

पुरानी गलतियों पर विचार करना
2

जब हम गाड़ी चलाते हैं, तो क्या हम बस पीछे के शीशे में देखकर आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं. ज़िंदगी ऐसी ही है. अपनी गलतियों को बार-बार दोहराना, पीछे के शीशे में देखकर गाड़ी चलाने जैसा है. सफल लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते. वे गलती को पीछे छोड़ देते हैं और अगली यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं.
 

3.सबको खुश करने का जुनून

सबको खुश करने का जुनून
3

दुनिया में सिर्फ़ एक ही इंसान है जो सबको खुश कर सकता है, वो है आइसक्रीम बेचने वाला! हम ऐसे नहीं हो सकते. अगर हम सबको खुश करने की कोशिश करेंगे, तो हम अपनी ऊर्जा और समय दोनों बर्बाद करेंगे. हम भूल जाएँगे कि हम असल में क्या चाहते हैं. सफल लोग इस सच्चाई को जानते हैं. वे वही करते हैं जो उनका ज़मीर उन्हें करने के लिए कहता है, और वे सबकी मंज़ूरी का इंतज़ार नहीं करते.
 

4.बदलाव का डर

बदलाव का डर
4

हम सभी जानते हैं कि "परिवर्तन ब्रह्मांड का नियम है." फिर भी, हम नई नौकरी, नई जगह या जीवन में नए मोड़ से डरते हैं. सफल लोग बदलाव को समस्या नहीं, बल्कि एक नए अवसर के रूप में स्वीकार करते हैं. उनका मानना ​​है कि बदलाव हमें आगे बढ़ाएगा.
 

5."मुझे परिपूर्ण होना है" जैसी मानसिकता

"मुझे परिपूर्ण होना है" जैसी मानसिकता
5

किसी भी काम को व्यवस्थित ढंग से करना अच्छी बात है. हालाँकि, हर काम को 100% सही करने की ज़िद बेवजह तनाव पैदा करती है. "पूर्णता" का यह जुनून हमारी रचनात्मकता को खत्म कर देता है. सफल लोग प्रगति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, पूर्णता पर नहीं. उनका लक्ष्य काम को अच्छी तरह से पूरा करना होता है.
 

6.हर चीज़ को अपने नियंत्रण में रखने का पागलपन

हर चीज़ को अपने नियंत्रण में रखने का पागलपन
6

हमारे जीवन की हर घटना हमारे नियंत्रण में नहीं होती. हम जितनी जल्दी यह स्वीकार कर लें, उतना ही बेहतर है. केवल हमारे प्रयास, हमारे विचार ही हमारे नियंत्रण में हैं. सफल लोग केवल उन्हीं चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन पर उनका नियंत्रण होता है. बाकी सब भाग्य पर छोड़ देते हैं.

7.महंगी चीज़ों के प्रति अत्यधिक जुनून

महंगी चीज़ों के प्रति अत्यधिक जुनून
7

बहुत से लोग सोचते हैं कि एक बड़ा घर, एक महंगी कार और ब्रांडेड कपड़े ही सफलता का पैमाना हैं. लेकिन सफल लोग जानते हैं कि भौतिक चीज़ें उनकी कीमत तय नहीं करतीं. उनके लिए मन की शांति, अच्छे अनुभव और अच्छे रिश्ते ही असली दौलत हैं.
 

8.किसी और की प्रशंसा की प्रतीक्षा करना

किसी और की प्रशंसा की प्रतीक्षा करना
8

आजकल यह देखना आम बात है कि हमारी तस्वीरों को कितने 'लाइक' मिलते हैं, कौन हमारे काम की सराहना करता है. लेकिन, सफल लोग अपनी कीमत जानने के लिए दूसरों की स्वीकृति का इंतज़ार नहीं करते. उनका आत्मविश्वास भीतर से आता है, बाहरी प्रशंसा से नहीं.
