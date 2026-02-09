Numerology: इन 4 तारीखों पर जन्मी लड़कियों के पति होते हैं उनके स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट पिलर, मेंटर-दोस्त और लाइफ पार्टनर का होते हैं बेहतरीन कॉम्बो

4 . मूलांक 2

जिन लड़कियों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को होता है वह मूलांक 2 की होती हैं और इनका रूलिंग प्लैनेट चंद्रमा होता है. ये लड़कियां इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहना पसंद करती हैं और पैसे को लेकर ज्यादा ही सीरियस होती हैं. क्योंकि इनके पति अपने पत्नी को हर संभव खुश देखना चाहते हैं इसलिए उनके सपोर्ट में हमेशा खड़े रहते हैं. इनके पति बेहद रोमांटिक और भावनात्मक रूप से समझदार होते हैं और पत्नी की भावनाओं का ख्याल रखते हैं. ये पत्नी और परिवार को प्राथमिकता देते हैं और पत्नी को दोस्त की तरह ट्रीट करते हैं. क्योंकि मूलांक 2 चंद्रमा से जुड़ा है, जो रिश्तों और भावनाओं का ग्रह है. इसलिए इन महिलाओं को भावनात्मक रूप से मजबूत और समझदार पार्टनर मिलते हैं.

