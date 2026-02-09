FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो सकता है, विपक्ष के लेटर में गलत तारीख लिखी गई, 2026 की जगह 2025 की तारीख लिखी गई. | संभल हिंसा मामले में अनुज चौधरी को राहत, HC ने FIR दर्ज करने के आदेश पर लगाई रोक | रमज़ान में लाउस्पीकर लगाने की मांग की, मेरठ में मुसलमानों की DM को चिट्ठी, मस्जिदों में लाउडस्पीकर को लेकर अपील

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Vada Pav Girl चंद्रिका दीक्षित ने गुपचुप रचाई दूसरी शादी? लाल जोड़े में मिस्ट्री मैन संग शेयर कीं तस्वीरें

Vada Pav Girl चंद्रिका दीक्षित ने गुपचुप रचाई दूसरी शादी? लाल जोड़े में मिस्ट्री मैन संग शेयर कीं तस्वीरें

अगर हमने नहीं रोका होता तो… रिजिजू ने 4 फरवरी को PM की सीट के पास महिला सांसदों के प्रदर्शन का वीडियो किया शेयर

अगर हमने नहीं रोका होता तो… रिजिजू ने 4 फरवरी को PM की सीट के पास महिला सांसदों के प्रदर्शन का वीडियो किया शेयर

'यह दान नहीं, सम्मान है...' Rajpal Yadav के बुरे वक्त में ढाल बने Sonu Sood, आर्थिक मदद के बजाय किया ये काम

'यह दान नहीं, सम्मान है...' Rajpal Yadav के बुरे वक्त में ढाल बने Sonu Sood, आर्थिक मदद के बजाय किया ये काम

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
बच्चे-बूढ़ों का सबसे चहेता था 90s का ये मास्टरपीस, आज भी यूट्यूब पर करोड़ों में हैं व्यूज; आपने नहीं देखी यह IMDb रेटेड शो?

बच्चे-बूढ़ों का सबसे चहेता था 90s का ये मास्टरपीस, आज भी यूट्यूब पर करोड़ों में हैं व्यूज; आपने नहीं देखी यह IMDb रेटेड शो?

High Value: इन 7 आदतों से बढ़ती है आपकी वैल्यू , इनके एथिक्स और सोच के कारण इनका रुतबा बढ़ता ही जाता है

इन 7 आदतों से बढ़ती है आपकी वैल्यू , इनके एथिक्स और सोच के कारण इनका रुतबा बढ़ता ही जाता है

Mahashivratri Jalabhishek Time: महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सबसे शुभ समय क्या है? भद्र योग का असर और सबसे फलदायी मुहूर्त जान लें

महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सबसे शुभ समय क्या है? भद्र योग का असर और सबसे फलदायी मुहूर्त जान लें

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Numerology: इन 4 तारीखों पर जन्मी लड़कियों के पति होते हैं उनके स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट पिलर, मेंटर-दोस्त और लाइफ पार्टनर का होते हैं बेहतरीन कॉम्बो

अंक ज्योतिष के अनुसार कुछ खास तारीकों पर जन्मी लड़कियों को सबसे बेस्ट हसबैंड मिलते हैं. इनके पति इनके दोस्त ज्यादा होते हैं और इनके करियर से लेकर फैमेली तक को मैनेज करने में मददगार होते हैं. ये पति हमेशा अपनी पत्नी को फाइनेंशियली स्ट्रॉग बनाते हैं और एक सोपोर्ट सिस्टम होते हैं.

ऋतु सिंह | Feb 09, 2026, 06:58 PM IST

1. पूर्व जन्म का कर्मा से मिलता है इनको ऐसा जीवनसाथी

पूर्व जन्म का कर्मा से मिलता है इनको ऐसा जीवनसाथी
1

आपने सुना होगा कि कई पति अपनी पत्नी को पढ़ाने, उसके करियर और फाइनेंशियली मजबूत बनाने के लिए दिन-रात एक कर देते हैं. ये अपनी पत्नी को बेहतर पोजिशन दिलाने के लिए घर-परिवार से लड़कर पत्नी का साथ देते हैं. पत्नी को दोस्त और मेंटर की तरह सपोर्ट करते हैं ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो और एक पावरफुल महिला बने जो किसी के भरोसे न रहे. कुछ खास तारीखों पर जन्मी लड़कियों को इसे सोपोर्ट पिलर वाले पति मिलते हैं. इन लड़कियों के पूर्व जन्म का कर्मा उन्हें इस जन्म में बेहतरीन जीवनसाथी दिलाता है.

Advertisement

2.पत्नी के लिए घर-परिवार में स्टैंड लेते हैं

पत्नी के लिए घर-परिवार में स्टैंड लेते हैं
2

अंक ज्योतिष अनुसार कुछ जन्म तारीखों वाली लड़कियों को सबसे सपोर्टिव, रोमांटिक और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पति मिलते हैं. जो अपनी पत्नी के लिए घर-परिवार में स्टैंड लेते हैं और उनके करियर को बनाने के लिए हर संभव मदद करते हैं. कुछ खास तारीखों पर जन्मी महिलाओं को ऐसे पति मिलते हैं जो दोस्त जैसे होते हैं, सपोर्टिव होते हैं और पत्नी को हर तरह से मजबूत बनाते हैं. ये पति न केवल प्यार और सम्मान देते हैं, बल्कि करियर, परिवार और फाइनेंस जैसे हर मोर्चे पर पत्नी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं. तो चलिए जानें कौन सी तारीखों पर जन्मी लड़कियां पाती हैं अपने पति के रूप में बेहतरीन जीवनसाथी.
 

3.मूलांक 1

मूलांक 1
3

जिन लड़कियों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ हो वह मूलांक 1 की होती हैं.इनका रूलिंग प्लैनेट सूर्य होता है. ये लड़कियां अपने करियर और फाइनेंस को लेकर बहुत सीरियस होती हैं और इनके पति इनकी इस महत्वाकांक्षा का सम्मान करते हैं और इनके हर संभव सपोर्ट करते हैं. ताकि ये अपने गोल को अचीव कर सकें. इनके पति इनको बराबर का सम्मान देते हैं. क्योंकि मूलांक 1 सूर्य से जुड़ा है, जो आत्मविश्वास और स्वतंत्र सोच का प्रतीक है. ऐसी महिलाओं को ऐसे पुरुष मिलते हैं जो उनकी स्वतंत्रता को सम्मान देते हैं.
 

4.मूलांक 2 

मूलांक 2 
4

जिन लड़कियों का जन्म किसी भी महीने की  2, 11, 20 या 29 तारीख को होता है वह मूलांक 2 की होती हैं और इनका रूलिंग प्लैनेट चंद्रमा होता है. ये लड़कियां इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहना पसंद करती हैं और पैसे को लेकर ज्यादा ही सीरियस होती हैं. क्योंकि इनके पति अपने पत्नी को हर संभव खुश देखना चाहते हैं इसलिए उनके सपोर्ट में हमेशा खड़े रहते हैं. इनके पति बेहद रोमांटिक और भावनात्मक रूप से समझदार होते हैं और पत्नी की भावनाओं का ख्याल रखते हैं. ये पत्नी और परिवार को प्राथमिकता देते हैं और पत्नी को दोस्त की तरह ट्रीट करते हैं. क्योंकि मूलांक 2 चंद्रमा से जुड़ा है, जो रिश्तों और भावनाओं का ग्रह है. इसलिए इन महिलाओं को भावनात्मक रूप से मजबूत और समझदार पार्टनर मिलते हैं.
 

TRENDING NOW

5.मूलांक 4

मूलांक 4
5

किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 को जन्मी लड़कियों को पति दोस्त ज्यादा होते हैं. इनका रूलिंग प्लैनेट राहु होता है और राहु इनको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाली होती हैं और इनके पति उनकी सोच के ही कायल होते हैं. ये पत्नी को करियर और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काफी हेल्प करते हैं. ये पत्नी को हमेशा अपने से ऊपर देखना पसंद करते हैं. ये न केवल करियर बल्कि घर के कामकाज में भी सपोर्ट करते हैं.   
 

6.मूलांक 6

मूलांक 6
6

जिन लड़कियों का जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को होता है वह मूलांक 6 के होती हैं. इनका रूलिंग प्लैनेट शुक्र होता है और ये अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हैं. ये जितने रोमांटिक और केयरिंग होते हैं उतना ही पत्नी को कंफर्ट और लग्जरी लाइफ देते हैं. ये पत्नी कोफाइनेंशियली मजबूत बनाने में सहयोग करते हैं. इनके पति काफी मॉडर्न सोच रखते हैं और कंट्रोलिंग नहीं होते है. क्योंकि मूलांक 6 शुक्र ग्रह से जुड़ा है, जो प्रेम, धन और सुख-सुविधा का कारक माना जाता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
बच्चे-बूढ़ों का सबसे चहेता था 90s का ये मास्टरपीस, आज भी यूट्यूब पर करोड़ों में हैं व्यूज; आपने नहीं देखी यह IMDb रेटेड शो?
बच्चे-बूढ़ों का सबसे चहेता था 90s का ये मास्टरपीस, आज भी यूट्यूब पर करोड़ों में हैं व्यूज; आपने नहीं देखी यह IMDb रेटेड शो?
High Value: इन 7 आदतों से बढ़ती है आपकी वैल्यू , इनके एथिक्स और सोच के कारण इनका रुतबा बढ़ता ही जाता है
इन 7 आदतों से बढ़ती है आपकी वैल्यू , इनके एथिक्स और सोच के कारण इनका रुतबा बढ़ता ही जाता है
Mahashivratri Jalabhishek Time: महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सबसे शुभ समय क्या है? भद्र योग का असर और सबसे फलदायी मुहूर्त जान लें
महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सबसे शुभ समय क्या है? भद्र योग का असर और सबसे फलदायी मुहूर्त जान लें
CM Yuva Yojana क्या है, कौन उठा सकता है इस स्कीम का लाभ? जानें पात्रता, जरूरी दस्तावेज और आवेदन की पूरी प्रक्रिया
CM Yuva Yojana क्या है, कौन उठा सकता है इस स्कीम का लाभ? जानें पात्रता, जरूरी दस्तावेज और आवेदन की पूरी प्रक्रिया
'धुरंधर' ने तोड़े ओटीटी के सारे रिकॉर्ड, पहले पाकिस्तान में बनी नंबर-1; अब इन 22 देशों में भी कर रही ट्रेंड
'धुरंधर' ने तोड़े ओटीटी के सारे रिकॉर्ड, पहले पाकिस्तान में बनी नंबर-1; अब इन 22 देशों में भी कर रही ट्रेंड
MORE
Advertisement
धर्म
Vijaya Ekadashi: 13 या 14 फरवरी किस दिन है विजया एकादशी? शत्रु विजय के लिए ऐसे करें पूजा और जान लें पारण का सही समय 
13 या 14 फरवरी किस दिन है विजया एकादशी? शत्रु विजय के लिए ऐसे करें पूजा और जान लें पारण का सही समय
Numerology: नौकरी और बिजनेस हर जगह टॉप पर होते इन तारीखों पर जन्मे लोग, लीक से हटकर काम कर बनाते हैं अपना अरबों का साम्राज्य
नौकरी और बिजनेस हर जगह टॉप पर होते इन तारीखों पर जन्मे लोग, लीक से हटकर काम कर बनाते हैं अपना अरबों का साम्राज्य
Mangal Gochar: मंगल के गोचर से 3 राशियों के अप्रैल तक रहेंगे बुरे दिन, राहु संग युति हर कदम पर देगी चुनौती और बिगड़ेंगे काम
मंगल के गोचर से 3 राशियों के अप्रैल तक रहेंगे बुरे दिन, राहु संग युति हर कदम पर देगी चुनौती और बिगड़ेंगे काम
Horoscope 9 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज धन, व्यापार और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल
Horoscope 9 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज धन, व्यापार और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल
Kalashtami Puja Time: भैरव अष्टमी कल, जानें कालाष्टमी पर किस समय करें पूजा, नोट कर लें शुभ-अशुभ समय
Kalashtami Puja Time: भैरव अष्टमी कल, जानें कालाष्टमी पर किस समय करें पूजा, नोट कर लें शुभ-अशुभ समय
MORE
Advertisement