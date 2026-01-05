FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Bank Strike: बैंक कर्माचारियों ने किया हड़ताल का ऐलान, इस तारीख से लगातार 4 दिनों तक बंद रहेंगे बैंक

Bank Strike: बैंक कर्माचारियों ने किया हड़ताल का ऐलान, इस तारीख से लगातार 4 दिनों तक बंद रहेंगे बैंक

तो क्या अब एक दिन 24 घंटे के बजाय 25 घंटे का होगा? क्या पृथ्वी के घूमने की गति धीमी हो गई है?

तो क्या अब एक दिन 24 घंटे के बजाय 25 घंटे का होगा? क्या पृथ्वी के घूमने की गति धीमी हो गई है?

SEBI Grade A Admit Card: इस तारीख तक डाउनलोड कर पाएंगे सेबी ग्रेड ए एग्जाम का एडमिट कार्ड, ये रहा डायरेक्ट लिंक

SEBI Grade A Admit Card: इस तारीख तक डाउनलोड कर पाएंगे सेबी ग्रेड ए एग्जाम का एडमिट कार्ड, ये रहा डायरेक्ट लिंक

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
प्रकृति की खूबसूरत लेकिन कातिल चिड़िया, इसे सिर्फ छूने से मार सकता है लकवा

प्रकृति की खूबसूरत लेकिन कातिल चिड़िया, इसे सिर्फ छूने से मार सकता है लकवा

कभी बैकग्राउंड डांसर थी ये एक्ट्रेस, आज है बॉलीवुड की सबसे महंगी हीरोइन.. 1 ही साल में दीं बैक-टू-बैक 1000 करोड़ी मूवी

कभी बैकग्राउंड डांसर थी ये एक्ट्रेस, आज है बॉलीवुड की सबसे महंगी हीरोइन.. 1 ही साल में दीं बैक-टू-बैक 1000 करोड़ी मूवी

Ikkis Box Office Collection Day 4: पहले हफ्ते में क्या 21 का आंकड़ा छू पाई Ikkis, छुट्टी का मिला फायदा, छापे इतने करोड़

Ikkis Box Office Collection Day 4: पहले हफ्ते में क्या 21 का आंकड़ा छू पाई Ikkis, छुट्टी का मिला फायदा, छापे इतने करोड़

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Ghee Coffee Benefits: शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करती है घी की कॉफी, स्किन से लेकर पाचन तंत्र को रखती है सही

सर्दियों में लोग आम तौर पर कॉफी या चाय से दिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन अगर इस आदत में एक छोटी सी चीज को जोड़ लिया जाए, तो यह सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है. ये छोटी सी चीज है एक चम्मच घी. अगर 1 चम्मच घी मिलाकर कॉफी या चाय में पिया जाए, तो पूरा दिन एनर्जी भरा रहेगा.

नितिन शर्मा | Jan 05, 2026, 09:00 AM IST

1.घी वाली कॉफी के फायदे

घी वाली कॉफी के फायदे
1

घी वाली कॉफी शरीर को अंदर से गर्म रखती है, स्किन को नमी और चमक देती है, पाचन को बेहतर बनाती है और वजन घटाने में भी मदद करती है.

Advertisement

2.घी से होते हैं ये फायदे

घी से होते हैं ये फायदे
2

घी में मौजूद गुड फैट्स और विटामिन शरीर के मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने में मदद करते हैं. इसके साथ ही कॉफी में मौजूद कैफीन मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जो खाने को जल्दी पचाने में मदद करता है.

3.कॉफी या चाय में घी का गुड फैट

कॉफी या चाय में घी का गुड फैट
3

जब इस कॉफी या चाय में घी का गुड फैट जुड़ता है तो शरीर लंबे समय तक ऊर्जा के लिए इसे इस्तेमाल करता है. इससे भूख कम लगती है और आप ओवरईटिंग से बचते हैं. इसके चलते, पेट की जिद्दी चर्बी धीरे-धीरे कम होने लगती है.

4.स्किन पर लाती है ग्लो

स्किन पर लाती है ग्लो
4

घी वाली कॉफी स्किन पर नेचुरल ग्लो लाती है. सर्दियों की ठंडी और शुष्क हवा स्किन की नमी छीन लेती है, जिससे चेहरे पर रूखापन और ड्राईनेस बढ़ जाती है. घी में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड और विटामिन ए त्वचा को अंदर से हाइड्रेट रखते हैं. रोजाना सुबह कॉफी में घी मिलाकर पीने से त्वचा अंदर से मॉइस्चराइज रहती है और आपको एक प्राकृतिक चमक मिलती है. 

TRENDING NOW

5.शरीर को देती है गर्माहट

शरीर को देती है गर्माहट
5

देसी घी की तासीर गर्म होती है, जब इसे ब्लैक कॉफी के साथ मिलाया जाता है, तो यह शरीर के तापमान को संतुलित रखने में मदद करता है. कड़ाके की ठंड में यह आपको बार-बार बीमार पड़ने से बचाता है और ठंड से होने वाली थकान को कम करता है. वैज्ञानिक रूप से, घी शरीर के अंदरूनी तापमान को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे ऊर्जा स्तर स्थिर रहता है.

6.पाचन तंत्र को करता है दुरुस्त

पाचन तंत्र को करता है दुरुस्त
6

देसी घी पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है. आमतौर पर कॉफी पीने से कुछ लोगों को पेट में जलन या एसिडिटी हो सकती है. घी इसमें प्राकृतिक रूप से एक 'लुब्रिकेंट' का काम करता है, जो भोजन को आसानी से पचाने में मदद करता है. इसके नियमित सेवन से कब्ज की समस्या भी दूर होती है और आंतों की कार्यप्रणाली बेहतर होती है. पाचन बेहतर होने से शरीर के अन्य अंगों पर भी सकारात्मक असर पड़ता है. हालांकि, इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
प्रकृति की खूबसूरत लेकिन कातिल चिड़िया, इसे सिर्फ छूने से मार सकता है लकवा
प्रकृति की खूबसूरत लेकिन कातिल चिड़िया, इसे सिर्फ छूने से मार सकता है लकवा
कभी बैकग्राउंड डांसर थी ये एक्ट्रेस, आज है बॉलीवुड की सबसे महंगी हीरोइन.. 1 ही साल में दीं बैक-टू-बैक 1000 करोड़ी मूवी
कभी बैकग्राउंड डांसर थी ये एक्ट्रेस, आज है बॉलीवुड की सबसे महंगी हीरोइन.. 1 ही साल में दीं बैक-टू-बैक 1000 करोड़ी मूवी
Ikkis Box Office Collection Day 4: पहले हफ्ते में क्या 21 का आंकड़ा छू पाई Ikkis, छुट्टी का मिला फायदा, छापे इतने करोड़
Ikkis Box Office Collection Day 4: पहले हफ्ते में क्या 21 का आंकड़ा छू पाई Ikkis, छुट्टी का मिला फायदा, छापे इतने करोड़
Premanand Ji Maharaj: क्या नाम में बदलने से चमक सकती हैं आपकी किस्मत, जानें इसको लेकर क्या बोले प्रेमानंद महाराज
क्या नाम में बदलने से चमक सकती हैं आपकी किस्मत, जानें इसको लेकर क्या बोले प्रेमानंद महाराज
अगस्त्य नंदा से लेकर धर्मेंद्र तक, कितनी पढ़ी-लिखी है Ikkis की स्टारकास्ट? जानें किसके पास कितनी डिग्रियां
अगस्त्य नंदा से लेकर धर्मेंद्र तक, कितनी पढ़ी-लिखी है Ikkis की स्टारकास्ट? जानें किसके पास कितनी डिग्रियां
MORE
Advertisement
धर्म
Basant Panchami: बसंत पंचमी पर क्यों नहीं होंगे विवाह-गृह प्रवेश जैसे कोई भी शुभ काम? सरस्वती पूजा के दिन क्यों लगी ये रोक?  
इस बार बसंत पंचमी पर क्यों नहीं होंगे विवाह-गृह प्रवेश जैसे कोई भी शुभ काम? सरस्वती पूजा के दिन क्यों लगी ये रोक?
Surya Dev Horses: सूर्य देव के रथ में सिर्फ़ 7 घोड़े क्यों होते हैं? कौन है उनका सारथी और क्या हैं उन सातों के नाम?
सूर्य देव के रथ में सिर्फ़ 7 घोड़े क्यों होते हैं? कौन है उनका सारथी और क्या हैं उन सातों के नाम?
Rashifal 4 January 2026: आज किन राशि वालों को मिलेगा लाभ, किसे बरतनी है सावधानी? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
Aaj Ka Rashifal: आज किन राशि वालों को मिलेगा लाभ, किसे बरतनी है सावधानी? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
Numerology: जन्मतिथि से जानिए क्या है आपका Money Mindset, जानें बचत करने वाले या खर्चीले हैं आप
Numerology: जन्मतिथि से जानिए क्या है आपका Money Mindset, जानें बचत करने वाले या खर्चीले हैं आप
Virar Dwarkadhish: विरार और कृष्ण की द्वारका के बीच क्या संबंध है, विरार का नाम बदलकर द्वारकाधीश करने की मांग क्यों?
विरार और कृष्ण की द्वारका के बीच क्या संबंध है, विरार का नाम बदलकर द्वारकाधीश करने की मांग क्यों?
MORE
Advertisement