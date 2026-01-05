Ghee Coffee Benefits: शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करती है घी की कॉफी, स्किन से लेकर पाचन तंत्र को रखती है सही

लाइफस्टाइल
नितिन शर्मा | Jan 05, 2026, 09:00 AM IST
1.घी वाली कॉफी के फायदे
घी वाली कॉफी शरीर को अंदर से गर्म रखती है, स्किन को नमी और चमक देती है, पाचन को बेहतर बनाती है और वजन घटाने में भी मदद करती है.
2.घी से होते हैं ये फायदे
घी में मौजूद गुड फैट्स और विटामिन शरीर के मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने में मदद करते हैं. इसके साथ ही कॉफी में मौजूद कैफीन मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जो खाने को जल्दी पचाने में मदद करता है.
3.कॉफी या चाय में घी का गुड फैट
जब इस कॉफी या चाय में घी का गुड फैट जुड़ता है तो शरीर लंबे समय तक ऊर्जा के लिए इसे इस्तेमाल करता है. इससे भूख कम लगती है और आप ओवरईटिंग से बचते हैं. इसके चलते, पेट की जिद्दी चर्बी धीरे-धीरे कम होने लगती है.
4.स्किन पर लाती है ग्लो
घी वाली कॉफी स्किन पर नेचुरल ग्लो लाती है. सर्दियों की ठंडी और शुष्क हवा स्किन की नमी छीन लेती है, जिससे चेहरे पर रूखापन और ड्राईनेस बढ़ जाती है. घी में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड और विटामिन ए त्वचा को अंदर से हाइड्रेट रखते हैं. रोजाना सुबह कॉफी में घी मिलाकर पीने से त्वचा अंदर से मॉइस्चराइज रहती है और आपको एक प्राकृतिक चमक मिलती है.
5.शरीर को देती है गर्माहट
देसी घी की तासीर गर्म होती है, जब इसे ब्लैक कॉफी के साथ मिलाया जाता है, तो यह शरीर के तापमान को संतुलित रखने में मदद करता है. कड़ाके की ठंड में यह आपको बार-बार बीमार पड़ने से बचाता है और ठंड से होने वाली थकान को कम करता है. वैज्ञानिक रूप से, घी शरीर के अंदरूनी तापमान को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे ऊर्जा स्तर स्थिर रहता है.
6.पाचन तंत्र को करता है दुरुस्त
देसी घी पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है. आमतौर पर कॉफी पीने से कुछ लोगों को पेट में जलन या एसिडिटी हो सकती है. घी इसमें प्राकृतिक रूप से एक 'लुब्रिकेंट' का काम करता है, जो भोजन को आसानी से पचाने में मदद करता है. इसके नियमित सेवन से कब्ज की समस्या भी दूर होती है और आंतों की कार्यप्रणाली बेहतर होती है. पाचन बेहतर होने से शरीर के अन्य अंगों पर भी सकारात्मक असर पड़ता है. हालांकि, इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.
