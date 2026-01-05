Ghee Coffee Benefits: शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करती है घी की कॉफी, स्किन से लेकर पाचन तंत्र को रखती है सही

6 . पाचन तंत्र को करता है दुरुस्त

देसी घी पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है. आमतौर पर कॉफी पीने से कुछ लोगों को पेट में जलन या एसिडिटी हो सकती है. घी इसमें प्राकृतिक रूप से एक 'लुब्रिकेंट' का काम करता है, जो भोजन को आसानी से पचाने में मदद करता है. इसके नियमित सेवन से कब्ज की समस्या भी दूर होती है और आंतों की कार्यप्रणाली बेहतर होती है. पाचन बेहतर होने से शरीर के अन्य अंगों पर भी सकारात्मक असर पड़ता है. हालांकि, इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

