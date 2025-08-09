एक्सप्रेस वे पर सिर्फ 112 रुपये में मिलेगा 'अपना घर', जानें 5 स्टार सुविधाओं से लैस ये सरकारी प्लान क्या है?

8 . लंबी यात्राएं आसान हो जाएंगी.

अब ट्रक चालक मोबाइल ऐप के ज़रिए या लोकेशन पर जाकर 'अपना घर' केंद्र की सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं. लंबी दूरी तय करने वाले ड्राइवरों के लिए यह खास पहल की गई है, ताकि उन्हें यात्रा के दौरान आराम मिल सके. सरकार इस योजना को पूरे देश में लागू कर रही है. इसकी शुरुआत उन जगहों से हो रही है जहां मालवाहक ट्रकों की आवाजाही ज़्यादा होती है, जैसे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे जैसे व्यस्त राजमार्ग.

