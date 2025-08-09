एक्सप्रेस वे पर सिर्फ 112 रुपये में मिलेगा 'अपना घर', जानें 5 स्टार सुविधाओं से लैस ये सरकारी प्लान क्या है?

Musical Program Shaurya Dhun: देश के वीरों को श्रद्धांजलि! स्वतंत्रता दिवस से पहले WAVES OTT पर चला म्यूजिकल प्रोग्राम ‘शौर्य धुन’
ऋतु सिंह | Aug 09, 2025, 10:51 AM IST
1.अपना घर किसके लिए होगा
देश भर में दिन-रात सेवाएं देने वाले बस, ट्रक और टैक्सी चालकों के लिए अच्छी खबर है. सरकार ने ट्रक चालकों की सुविधा के लिए एक नई योजना 'अपना घर' शुरू की है. इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा के दौरान चालकों को आराम करने के लिए एक सुरक्षित और किफायती स्थान की सुविधा प्रदान करना है
2.250 पेट्रोल पंपों पर यह सुविधा शुरू की जाएगी
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि यह पहल सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और ट्रक चालकों की कार्य स्थितियों में सुधार लाने की दिशा में एक अच्छा कदम है. इस योजना के तहत, देश भर के 250 पेट्रोल पंपों पर यह सुविधा शुरू की जाएगी.
3. अपना घर में क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी
'अपना घर' में ड्राइवरों के लिए एसी कमरे, सोने के लिए बिस्तर, गाड़ियों के लिए पार्किंग की जगह, शौचालय, गर्म और ठंडे पानी वाले बाथरूम, खाने की सुविधा और खुद खाना बनाने की सुविधा शामिल है.
4.ड्राइवरों के आराम और बेहतर नींद के लिए नई पहल
एक ट्वीट में 'अपना घर' योजना की घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाली ज़्यादातर दुर्घटनाएँ ड्राइवरों को पर्याप्त आराम और नींद न मिलने के कारण होती हैं.
5.किचन, ढाबा सब होगा
राजमार्गों पर तैयार किए गए एसी 'अपना घर' ड्राइवरों की इस बड़ी समस्या का समाधान साबित हो रहे हैं. इन जगहों पर उन्हें खाने की सुविधा, अपना खाना बनाने की जगह, साफ़-सुथरे एसी कमरे, वाई-फ़ाई, किचन, ढाबा और पेट्रोल पंप जैसी तमाम सुविधाएँ मिलेंगी."
6.किराया कितना होगा?
अपना घर का किराया बेहद कम रखा गया है. वाहन चालकों को 8 घंटे के लिए सिर्फ़ 112 रुपये देने होंगे. यह देश का पहला एक्सप्रेसवे है, जहाँ बस-कैब-ट्रक चालकों को कम किराए में साफ़-सुथरे एसी कमरे, वाई-फ़ाई, किचन, ढाबा और पेट्रोल पंप की सुविधा मिल सकेगी.
7.किसके लिए मुफ्त होगा ये सब
वहीं, जो चालक किसी भी तय पेट्रोल पंप पर 50 लीटर या उससे ज़्यादा डीज़ल भरवाता है, तो उसे यह सुविधा बिल्कुल मुफ़्त मिलेगी. चालक मोबाइल ऐप के ज़रिए या सीधे 'अपना घर' पहुँचकर यह सुविधा बुक कर सकता है.
8.लंबी यात्राएं आसान हो जाएंगी.
अब ट्रक चालक मोबाइल ऐप के ज़रिए या लोकेशन पर जाकर 'अपना घर' केंद्र की सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं. लंबी दूरी तय करने वाले ड्राइवरों के लिए यह खास पहल की गई है, ताकि उन्हें यात्रा के दौरान आराम मिल सके. सरकार इस योजना को पूरे देश में लागू कर रही है. इसकी शुरुआत उन जगहों से हो रही है जहां मालवाहक ट्रकों की आवाजाही ज़्यादा होती है, जैसे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे जैसे व्यस्त राजमार्ग.
9.एनएचएआई की इस योजना को आईओसीएल करेगा संचालित
'अपना घर' का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा किया गया है और इसका संचालन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसीएल) द्वारा किया जा रहा है.
