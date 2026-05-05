थाईलैंड जाने से पहले बनवा लें ये हेल्थ डॉक्यूमेंट्स वरना नहीं मिलेगी ये सर्विस, पर्यटकों के लिए जानें क्यों लागू हुआ ये नया नियम  

2 . क्यों बदला जा रहा है नियम?

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थाईलैंड सरकार की नजर अब एक ऐसी समस्या पर गई है, जो आमतौर पर यात्रियों को दिखती नहीं है. बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक इलाज कराते हैं, लेकिन कई बार अस्पताल का बिल चुकाए बिना ही चले जाते हैं. इससे सरकारी अस्पतालों पर आर्थिक दबाव लगातार बढ़ रहा है. खासकर पर्यटन इलाकों में यह समस्या ज्यादा देखने को मिल रही है. ऐसे में सरकार अब चाहती है कि हर यात्री पहले से ही आर्थिक रूप से तैयार होकर आए. (फोटो एआई)



