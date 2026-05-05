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थाईलैंड जाने से पहले बनवा लें ये हेल्थ डॉक्यूमेंट्स वरना नहीं मिलेगी ये सर्विस, पर्यटकों के लिए जानें क्यों लागू हुआ ये नया नियम  

Thailand New Rule: अगर आप थाईलैंड घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके बजट और तैयारी दोनों को बदल सकती है. अब सिर्फ टिकट और होटल काफी नहीं होंगे. सरकार एक ऐसा नियम लाने पर विचार कर रही है, जो आपकी एंट्री तक रोक सकता है. सवाल ये है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि पर्यटकों पर सख्ती बढ़ानी पड़ी?

ऋतु सिंह | May 05, 2026, 07:54 AM IST

1.थाइलैंड सरकार टूरिस्टों की एक खास आदत से काफी परेशान

थाइलैंड सरकार टूरिस्टों की एक खास आदत से काफी परेशान
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अगर आप थाइलैंड जाने का प्लान कर रहे तो आपके लिए एक खास हेल्थ डॉक्यूमेंट होना जरूरी होने वाला है. असल में थाइलैंड सरकार टूरिस्टों की एक खास आदत से काफी परेशान हो चुकी है. क्योंकि टूरिस्ट की लापरवाही से थाइलैंड सरकरा को काफी चूना लगने लगा है. इसके कारण अब थाइलैंड में एंट्री के लिए पासपोर्ट-वीजा के साथ एक हेल्थ इंश्योरेंस भी जरूरी होगा. (फोटो एआई)

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2.क्यों बदला जा रहा है नियम?

क्यों बदला जा रहा है नियम?
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थाईलैंड सरकार की नजर अब एक ऐसी समस्या पर गई है, जो आमतौर पर यात्रियों को दिखती नहीं है. बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक इलाज कराते हैं, लेकिन कई बार अस्पताल का बिल चुकाए बिना ही चले जाते हैं. इससे सरकारी अस्पतालों पर आर्थिक दबाव लगातार बढ़ रहा है. खासकर पर्यटन इलाकों में यह समस्या ज्यादा देखने को मिल रही है. ऐसे में सरकार अब चाहती है कि हर यात्री पहले से ही आर्थिक रूप से तैयार होकर आए.  (फोटो एआई)


 

3.आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा?

आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा?
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अगर यह नियम लागू होता है, तो थाईलैंड जाने से पहले हेल्थ इंश्योरेंस लेना अनिवार्य हो सकता है. इसका मतलब है कि यात्रा का कुल खर्च बढ़ेगा. हालांकि, दूसरी तरफ यह आपके लिए सुरक्षा कवच भी बनेगा. किसी दुर्घटना या अचानक बीमारी की स्थिति में आपको भारी बिल से बचा सकता है. यानी शुरुआत में खर्च ज्यादा लगेगा, लेकिन जोखिम कम हो जाएगा. (फोटो एआई)

4.क्या सच में एंट्री रुक सकती है

क्या सच में एंट्री रुक सकती है
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सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि बिना वैध हेल्थ इंश्योरेंस के किसी भी विदेशी को देश में प्रवेश न दिया जाए. फिलहाल यह अंतिम फैसला नहीं है, लेकिन संकेत साफ हैं कि आने वाले समय में नियम सख्त हो सकते हैं. कोविड के दौरान कुछ वीजा कैटेगरी में ऐसा नियम पहले भी देखा गया था, अब इसे सभी पर लागू करने की तैयारी है.  (फोटो एआई)
 

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5.इसके पीछे छुपा फायदा जो लोग नहीं देख रहे

इसके पीछे छुपा फायदा जो लोग नहीं देख रहे
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इस फैसले का एक सकारात्मक पहलू भी है, जिस पर ज्यादा चर्चा नहीं हो रही. हेल्थ इंश्योरेंस अनिवार्य होने से स्थानीय स्वास्थ्य व्यवस्था पर दबाव कम होगा, जिससे वहां रहने वाले लोगों को बेहतर इलाज मिल सकेगा. साथ ही, यह कदम जिम्मेदार और सुरक्षित पर्यटन को बढ़ावा देगा, जहां यात्री भी अपनी जिम्मेदारी समझें.  (फोटो एआई)
 

6.भारतीय यात्रियों के लिए क्या बदलेगा?

भारतीय यात्रियों के लिए क्या बदलेगा?
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भारत से बड़ी संख्या में लोग थाईलैंड घूमने जाते हैं. बजट ट्रिप के लिए यह सबसे पसंदीदा देशों में से एक है. अब इस नए नियम के बाद यात्रा की प्लानिंग थोड़ी बदल सकती है. आपको टिकट बुक करते समय ही इंश्योरेंस को भी शामिल करना होगा. ट्रैवल एजेंसियां भी अपने पैकेज में इसे जोड़ सकती हैं.  (फोटो एआई)
 

7. ये सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि...

 ये सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि...
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थाईलैंड का यह संभावित कदम सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि यात्रा के तरीके में बदलाव का संकेत है. अब यात्रा सिर्फ घूमने का नाम नहीं, बल्कि सुरक्षा और जिम्मेदारी का भी हिस्सा बनती जा रही है. अगर आप पहले से तैयारी करते हैं, तो यह बदलाव आपके लिए परेशानी नहीं बल्कि राहत बन सकता है.  (फोटो एआई)

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