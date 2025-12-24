Genius Person: ये 5 आदतें होती हैं जीनियस लोगों की पहचान, मिनटों में निकाल लेते हैं हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन

4 . दूसरों को सुनना

जीनियस लोगों को एक अच्छी आदत होती है कि वह लोगों को सुनते हैं. ऐसे लोग सुनने की तुलना में कम बोलते हैं, इसी वजह से वे अच्छे श्रोता भी कहलाते हैं. ऐसे लोग किसी भी प्रतिक्रिया को देने से पहले जानकारी हासिल करते हैं और आस-पास के माहौल को समझने और इसके पीछे छिपे अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं.