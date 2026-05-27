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बैड कोलेस्ट्रॉल का वन टाइम इलाज! Gene Therapy से 62% तक कम होगा LDL Cholesterol, स्टडी में दावा

Gene Therapy Eliminate Bad Cholesterol: कोलेस्ट्रॉल आज के समय में एक आम समस्या बनता जा रहा है, इसके पीछे खराब खानपान, जीवनशैली की गलत आदतें, कम फिजिकल एक्टिविटी जैसे कई कारण जिम्मेदार हैं. इसपर अगर ध्यान न दिया जाए तो हार्ट की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. मेडिकल साइंस ने इसका तोड़ निकाल लिया है..

Abhay Sharma | May 27, 2026, 06:11 PM IST

1.जीन थेरेपी से बैड कोलेस्ट्रॉल होगा कम! 

जीन थेरेपी से बैड कोलेस्ट्रॉल होगा कम! 
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वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि सिर्फ एक बार दी जाने वाली जीन थेरेपी से 'बैड कोलेस्ट्रॉल' यानी LDL को लंबे समय कंट्रोल में रखा जा सकता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आने वाले बड़े ट्रायल्स में भी इसके नतीजे सफल रहे, तो भविष्य में कई मरीजों को जिंदगीभर कोलेस्ट्रॉल की दवाएं खाने की जरूरत शायद न पड़े. आइए जानें इसके बारे में... (AI Image)

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2.क्या है ये थेरेपी? 

क्या है ये थेरेपी? 
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वैज्ञानिकों ने एक नई जीन थैरेपी वर्व-102 पर रिसर्च की है, जिसमें पाया गया है कि यह थैरेपी शरीर में मौजूद बैड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को 62 प्रतिशत तक कम करने में सफल रही. यह रिसर्च उन मरीजों पर की गई, जिन्हें जन्म से ही हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या थी या कम उम्र में हार्ट की बीमारी का खतरा बढ़ था. इस स्टडी में शुरुआती ट्रायल में कुल 35 मरीज शामिल किए गए थे. स्टडी में पाया गया कि जिन मरीजों को ज्यादा डोज दी गई, उनमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर औसतन 78 एमजी/डीएल तक घट गया और सबसे बड़ी बात कई मरीजों में इसका असर एक साल तक बना रहा.  (AI Image)

3.कैसे काम करती है ये थेरेपी? 

कैसे काम करती है ये थेरेपी? 
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हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह थैरेपी लिवर में मौजूद पीसीएसके9 नाम के जीन को स्थायी रूप से बंद कर देती है, यह वही जीन है, जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कंट्रोल करने में अहम भूमिका निभाता है, इसके लिए एडवांस बेस एडिटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसे जीन एडिटिंग का ज्यादा सटीक और आधुनिक तरीका मानते हैं.  (AI Image) 

4.कोलेस्ट्रॉल कितना खतरनाक

कोलेस्ट्रॉल कितना खतरनाक
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LDL कोलेस्ट्रॉल को हार्ट अटैक, स्ट्रोक और ब्लॉकेज की सबसे बड़ी वजहों में गिना जाता है. कई मरीज इसे कंट्रोल में रखने की दवाइयां लेने के बावजूद पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो पाते. इस स्टडी से उम्मीद जगी है कि नई थैरेपी भविष्य में वन टाइम ट्रीटमेंट का रास्ता खोल सकती है. शुरुआती ट्रायल में कोई बड़ा सुरक्षा खतरा सामने नहीं आया. इस साल वर्व-102 के दूसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो सकता है.  (AI Image)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

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