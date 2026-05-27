बैड कोलेस्ट्रॉल का वन टाइम इलाज! Gene Therapy से 62% तक कम होगा LDL Cholesterol, स्टडी में दावा

2 . क्या है ये थेरेपी?

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वैज्ञानिकों ने एक नई जीन थैरेपी वर्व-102 पर रिसर्च की है, जिसमें पाया गया है कि यह थैरेपी शरीर में मौजूद बैड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को 62 प्रतिशत तक कम करने में सफल रही. यह रिसर्च उन मरीजों पर की गई, जिन्हें जन्म से ही हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या थी या कम उम्र में हार्ट की बीमारी का खतरा बढ़ था. इस स्टडी में शुरुआती ट्रायल में कुल 35 मरीज शामिल किए गए थे. स्टडी में पाया गया कि जिन मरीजों को ज्यादा डोज दी गई, उनमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर औसतन 78 एमजी/डीएल तक घट गया और सबसे बड़ी बात कई मरीजों में इसका असर एक साल तक बना रहा. (AI Image)