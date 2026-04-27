Gen Z और Millennials में कौन ज्यादा स्मार्ट और बुद्धिमान है? इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद नहीं उठा सकेंगे उंगली

2 . फ्लिन प्रभाव का सच और बदलती तस्वीर

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कई दशकों तक यह माना जाता रहा कि हर नई पीढ़ी पहले से ज्यादा बुद्धिमान होती है. इसे फ्लिन प्रभाव कहा जाता है, जिसके मुताबिक बेहतर शिक्षा, पोषण और टेक्नोलॉजी के कारण लोगों का औसत IQ बढ़ता है. लेकिन हालिया शोध इस धारणा को चुनौती दे रहे हैं. कुछ देशों में यह ट्रेंड अब रुकता या उलटता नजर आ रहा है. यानी जो ग्राफ ऊपर जा रहा था, वह अब स्थिर या नीचे की ओर झुक रहा है. इसका असर आम लोगों पर भी दिखता है. पहले जहां लंबे समय तक ध्यान लगाकर पढ़ाई या काम करना आसान था, वहीं अब छोटी-छोटी चीजों में ध्यान भटकना आम हो गया है.(फोटो एआई)

