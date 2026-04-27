Gen Z और Millennials में कौन ज्यादा स्मार्ट और बुद्धिमान है? इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद नहीं उठा सकेंगे उंगली

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Apr 27, 2026, 08:26 AM IST
1.क्या Gen Z सबसे ज्यादा स्मार्ट है?
क्या आपको भी लगता है कि आज की Gen Z सबसे ज्यादा स्मार्ट है? या फिर मोबाइल और सोशल मीडिया ने उनकी सोचने की ताकत कम कर दी है? हाल ही में सामने आई एक स्टडी ने इस बहस को नया मोड़ दे दिया है. सवाल सिर्फ IQ का नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन और भविष्य से जुड़ा है. (फोटो एआई)
2.फ्लिन प्रभाव का सच और बदलती तस्वीर
कई दशकों तक यह माना जाता रहा कि हर नई पीढ़ी पहले से ज्यादा बुद्धिमान होती है. इसे फ्लिन प्रभाव कहा जाता है, जिसके मुताबिक बेहतर शिक्षा, पोषण और टेक्नोलॉजी के कारण लोगों का औसत IQ बढ़ता है. लेकिन हालिया शोध इस धारणा को चुनौती दे रहे हैं. कुछ देशों में यह ट्रेंड अब रुकता या उलटता नजर आ रहा है. यानी जो ग्राफ ऊपर जा रहा था, वह अब स्थिर या नीचे की ओर झुक रहा है. इसका असर आम लोगों पर भी दिखता है. पहले जहां लंबे समय तक ध्यान लगाकर पढ़ाई या काम करना आसान था, वहीं अब छोटी-छोटी चीजों में ध्यान भटकना आम हो गया है.(फोटो एआई)
3.Millennials बनाम Gen Z: परवरिश का फर्क
मिलेनियल्स, यानी 1981 से 1996 के बीच जन्मी पीढ़ी, एक ट्रांजिशन दौर में बड़ी हुई. उन्होंने किताबों, सीमित इंटरनेट और धीमी टेक्नोलॉजी के बीच संतुलन सीखा.
वहीं Gen Z पूरी तरह डिजिटल दुनिया में पली-बढ़ी है. उनके लिए स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और एआई कोई नई चीज नहीं, बल्कि रोजमर्रा का हिस्सा है. यही फर्क उनकी सोच और काम करने के तरीके में साफ दिखता है. मिलेनियल्स जहां धैर्य और गहराई से सोचने में मजबूत माने जाते हैं, वहीं Gen Z तेज़ फैसले लेने और मल्टीटास्किंग में आगे है. (फोटो एआई)
4.डिजिटल लाइफस्टाइल का दिमाग पर असर
स्टडी में सबसे बड़ा कारण सामने आया है डिजिटल ओवरलोड. लगातार स्क्रीन पर समय बिताने से गहराई से सोचने और लंबे समय तक फोकस करने की क्षमता प्रभावित हो रही है. सोशल मीडिया की आदत दिमाग को जल्दी-जल्दी जानकारी लेने की ओर ढाल देती है, लेकिन इससे गहराई कम हो जाती है. इसका सीधा असर छात्रों, नौकरीपेशा लोगों और यहां तक कि बच्चों पर भी पड़ रहा है. काम के दौरान ध्यान भटकना, जल्दी बोर होना और एकाग्रता की कमी जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं.(फोटो एआई)
5. IQ नहीं, सोचने का तरीका बदल रहा है
यहां एक अहम बात समझना जरूरी है कि यह बहस सिर्फ IQ नंबर की नहीं है. असल बदलाव सोचने के तरीके में हो रहा है. Gen Z की दिमागी क्षमता कम नहीं, बल्कि अलग तरह की है. वे तेजी से जानकारी प्रोसेस करते हैं, टेक्नोलॉजी को बेहतर समझते हैं और नए आइडिया जल्दी अपनाते हैं, लेकिन गहराई, धैर्य और लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करना एक चुनौती बनता जा रहा है. यही बदलाव भविष्य के कामकाज और शिक्षा प्रणाली को भी प्रभावित कर सकता है.(फोटो एआई)
6.आपके लिए क्यों जरूरी है यह खबर
अगर आप छात्र हैं, तो यह समझना जरूरी है कि सिर्फ स्मार्टफोन या इंटरनेट पर निर्भर रहना काफी नहीं है. गहराई से पढ़ना और समझना भी उतना ही जरूरी है.
अगर आप कामकाजी हैं, तो फोकस और डीप वर्क आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है और अगर आप माता-पिता हैं, तो बच्चों की डिजिटल आदतों पर ध्यान देना अब पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है.(फोटो एआई)
7.ये बात समझ लें
Gen Z और Millennials की तुलना में कोई एक पूरी तरह बेहतर या कमजोर नहीं है. फर्क सिर्फ इतना है कि एक पीढ़ी ने गहराई सीखी, जबकि दूसरी ने गति. भविष्य उन्हीं का होगा जो इन दोनों का संतुलन बना पाएंगे.(फोटो एआई)
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