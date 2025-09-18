FacebookTwitterYoutubeInstagram
Coffee Raves Trend क्या है? Gen-Z के बीच क्यों पॉपुलर है ये नया पार्टी ट्रेंड? 

Gen Z New Party Trend Coffee Raves: पार्टी का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है डीजे पर बजता गाना, रात भर म्युजिक पर थिरकते लोग और तरह-तरह की शराब. हालांकि Gen Z के लिए पार्टी के मायने थोड़ा बदल गए हैं. जेन-जी अब पार्टी के पुराने तरीके को छोड़कर नया Party Trend अपना रहे हैं...

Abhay Sharma | Sep 18, 2025, 07:19 PM IST

1.Gen Z का नया Party Trend  

Gen Z का नया Party Trend  
1

दरअसल, जेन-जी अब पार्टी करने के पुराने फॉर्मेट को नया ट्विस्ट (Gen Z Party Trend) दे रही है. अब जेन जी के लिए पार्टी का मतलब अब सिर्फ रात और अल्कोहल नहीं, बल्कि कॉफी, दिन का उजाला है. अब वह Coffee Raves Trend को फाॅलो करते हैं.

2.कॉफी रेव्स  (Coffee Raves)

कॉफी रेव्स  (Coffee Raves)
2

कॉफी रेव्स Gen Z की पसंद बन चुका है. देश के बड़े शहरों में ये ट्रेंड जमकर वायरल हो रहा है और कई सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर भी इस ट्रेंड को फॉलो करते नजर आ रहे हैं. आइए जानें क्या है कॉफी रेव्स का नया चलन और क्यों ये बन रहा है Gen Z की पसंद.

3.क्या है कॉफी रेव्स  (Coffee Raves)?

क्या है कॉफी रेव्स  (Coffee Raves)?
3

आप इसके नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां लोग अल्कोहल-शराब की जगह कॉफी की चुस्कियों के साथ डीजे की धुन पर नाचते और गाते हैं. यह ट्रेंड पहले यूरोप और अमेरिका जैसे शहरों से सामने आया, जहां लोग दिन के समय कैफे में डीजे सेट्स और लाइव म्यूजिक के साथ लोग इकट्ठा होते, बातचीत करते और बिना अल्कोहल के एनर्जी का मजा लेते थे. 

4.बिना अल्कोहल के दिन की पार्टी 

बिना अल्कोहल के दिन की पार्टी 
4

कॉफी रेव्स नाइटक्लब की एनर्जी को कैफे के कम्फर्ट के साथ मिलाते हैं और ये बिना अल्कोहल वाले ईवेंट अमूमन सुबह जल्दी शुरू होते हैं लाइव डीजे ऑफर करते हैं और कई तरह के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं. आज की युवा पीढ़ी पार्टी तो करना चाहती है, पर शराब और हैंगओवर से दूरी बनाकर. कॉफी, माचा, हल्दी-अदरक शॉट्स जैसे ऑप्शन से वे खुद को हेल्दी और फ्रेश महसूस कराते हैं. 

5.बदलती पीढ़ी की नई सोच

बदलती पीढ़ी की नई सोच
5

ऐसा माना जा रहा है कि मिलेनियल्स और जेन-जी अल्कोहल और नाइटलाइफ से दूर हटकर ऐसे ऑप्शन तलाश रहे हैं, जहां कनेक्शन और क्रिएटिविटी को प्राथमिकता मिले और यही वजह है कि कैफे रेव्स उन्हें अपनी ओर खींच रहे हैं और इस तरह के ट्रेंड तेजी से जेन-जी के बीच पॉपुलर हो रहे हैं. 

6.ट्रेंड को आगे बढ़ाना 

ट्रेंड को आगे बढ़ाना 
6

मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक, खासतौर से इस ट्रेंड को आगे बढ़ाने में मुख्य नाम डीजे तनिष्क का है. तनिष्क ने इंदौर और गुरुग्राम में मोर कॉफी मोर रेव टूर को होस्ट किया है. ऐसे ही एक ईवेंट में लिखा था, “पिछली रात बहुत ही क्रेजी थी! हाउस बाय दाउद रन क्लब में कॉफी रेव सफल रही, आप क्या एक और के लिए तैयार हैं?!”

