Coffee Raves Trend क्या है? Gen-Z के बीच क्यों पॉपुलर है ये नया पार्टी ट्रेंड? 

4 . बिना अल्कोहल के दिन की पार्टी

कॉफी रेव्स नाइटक्लब की एनर्जी को कैफे के कम्फर्ट के साथ मिलाते हैं और ये बिना अल्कोहल वाले ईवेंट अमूमन सुबह जल्दी शुरू होते हैं लाइव डीजे ऑफर करते हैं और कई तरह के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं. आज की युवा पीढ़ी पार्टी तो करना चाहती है, पर शराब और हैंगओवर से दूरी बनाकर. कॉफी, माचा, हल्दी-अदरक शॉट्स जैसे ऑप्शन से वे खुद को हेल्दी और फ्रेश महसूस कराते हैं.