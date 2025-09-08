Gen Z का Opposites Attract! आखिर क्या है 'Contra Dating' जिसे खूब पसंद कर रही यंग जनरेशन?

3 . Contra Dating के क्या हैं फायदे?

इस नए रिलेशनशिप चॉइस में लोगों को नए अनुभव होते हैं, जिसमें अलग सोच और कल्चर वाले इंसान से मिलना जिंदगी में नए रंग भरता है. इसमें सीखने का मौका मिलता है, जो रिलेशनशिप के जरिए अलग नजरिया अपनाने की आदत पैदा करती है और खुद की खोज हो पाती है. दरअसल कई बार हमारा असली 'टाइप' वही निकलता है, जिसे हम पहले इग्नोर कर देते हैं.