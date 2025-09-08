Gen Z का Opposites Attract! आखिर क्या है 'Contra Dating' जिसे खूब पसंद कर रही यंग जनरेशन?

Blood Boosting Foods: ये फल है खून बनाने की मशीन! हड्डियों से लेकर स्किन तक के लिए है फायदेमंद
Abhay Sharma | Sep 08, 2025, 07:47 PM IST
1.क्या है Contra Dating?
फिक्स्ड 'टाइप' से बाहर जाकर किसी अलग बैकग्राउंड या सोच वाले इंसान को डेट करना Contra Dating कहलाता है. आमतौर पर लोग उन्हीं के साथ रिलेशन बनाते हैं, जिनकी रुचियां या लाइफस्टाइल उनके जैसी हों. लेकिन Contra Dating इस पैटर्न से बाहर निकलने का मौका देता है.
2.Gen Z को क्यों आ रही पसंद?
Gen Z एक्सपेरिमेंटल माइंडसेट हैं और उनके लिए प्यार का मतलब सिर्फ स्टेटस, भाषा या बैकग्राउंड नहीं, बल्कि इमोशनल कनेक्शन और ग्रोथ भी है. Contra Dating उन्हें कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलने और नए विचारों और अनुभवों से जुड़ने का मौका देता है. इसलिए यह युवाओं की नई रिलेशनशिप चॉइस बन गया है.
3.Contra Dating के क्या हैं फायदे?
इस नए रिलेशनशिप चॉइस में लोगों को नए अनुभव होते हैं, जिसमें अलग सोच और कल्चर वाले इंसान से मिलना जिंदगी में नए रंग भरता है. इसमें सीखने का मौका मिलता है, जो रिलेशनशिप के जरिए अलग नजरिया अपनाने की आदत पैदा करती है और खुद की खोज हो पाती है. दरअसल कई बार हमारा असली 'टाइप' वही निकलता है, जिसे हम पहले इग्नोर कर देते हैं.
4.क्या हैं चुनौतियां?
हर नए ट्रेंड के साथ मुश्किलें भी आती ही हैं. इस ट्रेंड में फिक्स्ड 'टाइप' से बाहर जाकर किसी अलग बैकग्राउंड या सोच वाले इंसान को डेट करना है. लेकिन, आमतौर पर अलग सोच वाले इंसान से तालमेल बैठाना हमेशा आसान नहीं होता. ऐसी स्थिति में परिवार और समाज की अपेक्षाएं कई बार दबाव डाल सकती हैं.
5.Contra Dating को अपनाना
आमतौर पर भरोसा और खुलापन न हो तो यह ट्रेंड लंबे समय तक नहीं टिक पाता. हालांकि अगर इसे ईमानदारी और खुलेपन के साथ अपनाया जाए तो Contra Dating रिश्तों को गहराई और मजबूती दोनों दे सकता है. इसके लिए जरूरी है कि आप पहले यह स्वीकार कर लें.
6.कैसे करें Contra Dating की शुरुआत?
इसके लिए पहले आप अपने 'टाइप' को पहचानें और देखें कहां आप लचीलापन ला सकते हैं. डेटिंग ऐप्स पर फिल्टर थोड़ा ओपन रखें और सबसे जरूरी खुद को मौका दें. क्योंकि कई बार वही इंसान सही साबित होता है जिसे आपने पहले नज़रअंदाज कर दिया हो.