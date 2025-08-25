Twitter
Advertisement
Headlines

गोविंदा की इस चाहत के लिए जान देने तक को तैयार थीं सुनीता, कहा- 12 साल से अकेलेे ही... 

Unlucky Signs Before Journey: यात्रा की तैयारी के बीच इन चीजों को न करें नजरअंदाज, देती हैं अनहोनी और दुर्घटना का संकेत

कितने पढ़े-लिखे हैं नए डिप्टी NSA अनीश दयाल सिंह? जानें अबतक किन बड़े पदों पर किया है काम

Grahan In September 2025: 15 दिन के अंदर लगेंगे 2 ग्रहण, जानें सूर्य और चंद्र ग्रहण का क्या होगा असर?

Hair Loss Problem: झेल रहे हैं बालों के झड़ने की समस्या, यहां जानें कारण और आधुनिक समाधान

Cholesterol Remedy: खून में बढ़ा गंदा कोलेस्ट्रॉल मक्खन की तरह गला देगा ये हर्ब्स, सिकुड़ी नसें फैलने से बीपी भी होगा कंट्रोल

UP Accident: यूपी के बुलंदशहर में हाईवे पर कंटेनर ट्रॉली की टक्कर में 8 लोगों की मौत, 45 लोग घायल

Ambani's Mother Choice: मुकेश अंबानी की मां कोकिला बेन हमेशा गुलाबी साड़ी ही क्यों पहनती हैं?

Sore Throat Remedies: गले की खराश को खत्म करेंगे ये देसी नुस्खे, दर्द और जलन से तुरंत मिलेगी राहत

महिला आयोग ने निक्की हत्याकांड का लिया स्वत: संज्ञान, डीजीपी को पत्र लिखकर की ये मांग

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Grahan In September 2025: 15 दिन के अंदर लगेंगे 2 ग्रहण, जानें सूर्य और चंद्र ग्रहण का क्या होगा असर?

15 दिन के अंदर सितंबर में लगेगा 2 ग्रहण, जानें पूर्ण चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का क्या होगा सूतककाल और प्रभाव?

Hair Loss Problem: झेल रहे हैं बालों के झड़ने की समस्या, यहां जानें कारण और आधुनिक समाधान

झेल रहे हैं बालों के झड़ने की समस्या, यहां जानें कारण और आधुनिक समाधान

UP Accident: यूपी के बुलंदशहर में हाईवे पर कंटेनर ट्रॉली की टक्कर में 8 लोगों की मौत, 45 लोग घायल

यूपी के बुलंदशहर में हाईवे पर कंटेनर ट्रॉली की टक्कर में 8 लोगों की मौत, 45 लोग घायल

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
गोविंदा की इस चाहत के लिए जान देने तक को तैयार थीं सुनीता, कहा- 12 साल से अकेलेे ही... 

गोविंदा की इस चाहत के लिए जान देने तक को तैयार थीं सुनीता, कहा- 12 साल से अकेले ही...

Unlucky Signs Before Journey: यात्रा की तैयारी के बीच इन चीजों को न करें नजरअंदाज, देती हैं अनहोनी और दुर्घटना का संकेत

यात्रा की तैयारी के बीच इन चीजों को न करें नजरअंदाज, देती हैं अनहोनी और दुर्घटना का संकेत

कितने पढ़े-लिखे हैं नए डिप्टी NSA अनीश दयाल सिंह? जानें अबतक किन बड़े पदों पर किया है काम

कितने पढ़े-लिखे हैं नए डिप्टी NSA अनीश दयाल सिंह? जानें अबतक किन बड़े पदों पर किया है काम

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Cholesterol Remedy: खून में बढ़ा गंदा कोलेस्ट्रॉल मक्खन की तरह गला देगा ये हर्ब्स, सिकुड़ी नसें फैलने से बीपी भी होगा कंट्रोल

अगर आपका ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो आपको रोज एक आयुर्वेदिक हर्ब्स को रोज खाना होगा. ये न केवल आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा बल्कि नसों के संकुचन को भी दूर करेगा.

ऋतु सिंह | Aug 25, 2025, 09:05 AM IST

1.लहसुन खराब कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करेगा

लहसुन खराब कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करेगा
1

खराब कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी समस्या है जो किसी को भी हो सकती है. खराब कोलेस्ट्रॉल दिल से जुड़ी अन्य समस्याओं के खतरे को भी बढ़ाता है. जब शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है, तो हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ जाता है, जिसमें स्ट्रोक और हार्ट अटैक का खतरा भी शामिल है. इसलिए खराब कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखना जरूरी है. खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर दवाओं के साथ लहसुन का सेवन भी किया जा सकता है. लहसुन खराब कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में कारगर साबित होता है. 
 

Advertisement

2.लहसुन में होते हैं एंटीबायोटिक गुण

लहसुन में होते हैं एंटीबायोटिक गुण
2

कच्चा लहसुन खाने से खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम हो सकता है. लहसुन में एंटीबायोटिक गुण होते हैं. इसके अलावा, लहसुन में विटामिन सी, मैग्नीशियम, सेलेनियम और ज़िंक जैसे तत्व भी होते हैं. खराब कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के लिए खाली पेट कच्चा लहसुन खाना चाहिए. लहसुन को तीन तरीकों से आहार में शामिल किया जा सकता है. 
 

3.लहसुन गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है

लहसुन गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है
3

खराब कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने और हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए रोज़ाना लहसुन खाना चाहिए. ऐसा माना जाता है कि रोज़ाना लहसुन खाने से हृदय स्वास्थ्य बेहतर होता है. लहसुन खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है. यह हृदय संबंधी बीमारियों को दूर करता है और नसों में जमा गंदगी को साफ़ करता है. इससे हार्ट अटैक का खतरा कम हो सकता है. 

4.शरीर में जमा विषाक्त पदार्थ निकाल देगा लहसुन

शरीर में जमा विषाक्त पदार्थ निकाल देगा लहसुन
4

नियमित रूप से कच्चा लहसुन खाने से शरीर में जमा विषाक्त पदार्थ भी बाहर निकल जाते हैं. कच्चा लहसुन खाने से नसें साफ होती हैं और शरीर भीतर से स्वस्थ बनता है. लहसुन खाने से अन्य बीमारियों का खतरा भी कम होता है. लहसुन शरीर में सूजन को भी कम करता है. 
 

TRENDING NOW

5.लहसुन से कम होगा ब्लड प्रेशर

लहसुन से कम होगा ब्लड प्रेशर
5

लहसुन में ऐसे तत्व होते हैं जो बीपी को नियंत्रित रखने में भी मदद करते हैं. अगर रक्तचाप का स्तर सामान्य रहता है, तो हृदय का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है. 
 

6.कच्चा लहसुन खाने के 3 तरीके

कच्चा लहसुन खाने के 3 तरीके
6

खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और दिल की सेहत को बेहतर बनाने के लिए लहसुन को 3 अलग-अलग तरीकों से खाया जा सकता है. आप सुबह खाली पेट कच्चा लहसुन खा सकते हैं. कई लोग लहसुन को चबाकर भी खाते हैं और कई लोग इसे निगल जाते हैं. इसके अलावा, खराब कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के लिए लहसुन को भूनकर भी खाया जा सकता है. अगर आप लहसुन को इन दो तरीकों से नहीं खाना चाहते हैं, तो आप लहसुन की चटनी को अपने रोज़ाना के खाने में शामिल कर सकते हैं. खाने के साथ लहसुन की चटनी खाने से भी शरीर को लहसुन के फायदे मिल सकते हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
'ये सीधा नहीं चल सकती क्या', पापा की फिल्म Singham Again देखने पहुंची Nysa Devgan, इस वजह से हो गईं ट्रोल
पापा की फिल्म Singham Again देखने पहुंची Nysa, इस वजह से हो गईं ट्रोल
'हीरो तय करते हैं फिल्मों की हीरोइन', Shah Rukh Khan की Dunki के लिए तापसी पन्नू को मिली थी कम फीस, कही ये बात
Shah Rukh Khan की Dunki के लिए तापसी पन्नू को मिली थी कम फीस, कही ये बात
IND vs NZ: मुंबई टेस्ट में टीम इंडिया के साथ बेईमानी? Rishabh Pant के विकेट पर हो रहा है बवाल
मुंबई टेस्ट में टीम इंडिया के साथ बेईमानी? Rishabh Pant के विकेट पर हो रहा है बवाल
Munga wearing Rules: क्या मूंगा रत्न पहनने जा रहे हैं? पहले जान लें ये नियम, किसे फायदा और किसे होगा नुकसान
क्या मूंगा रत्न पहनने जा रहे हैं? पहले जान लें ये नियम, किसे फायदा और किसे होगा नुकसान
IND vs NZ 3rd Test Highlights: न्यूजीलैंड ने भारत का किया सूपड़ा साफ, 24 साल बाद घर में शर्मसार हुई टीम इंडिया
न्यूजीलैंड ने भारत का किया सूपड़ा साफ, 24 साल बाद घर में शर्मसार हुई टीम इंडिया
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
गोविंदा की इस चाहत के लिए जान देने तक को तैयार थीं सुनीता, कहा- 12 साल से अकेलेे ही... 
गोविंदा की इस चाहत के लिए जान देने तक को तैयार थीं सुनीता, कहा- 12 साल से अकेले ही...
Unlucky Signs Before Journey: यात्रा की तैयारी के बीच इन चीजों को न करें नजरअंदाज, देती हैं अनहोनी और दुर्घटना का संकेत
यात्रा की तैयारी के बीच इन चीजों को न करें नजरअंदाज, देती हैं अनहोनी और दुर्घटना का संकेत
कितने पढ़े-लिखे हैं नए डिप्टी NSA अनीश दयाल सिंह? जानें अबतक किन बड़े पदों पर किया है काम
कितने पढ़े-लिखे हैं नए डिप्टी NSA अनीश दयाल सिंह? जानें अबतक किन बड़े पदों पर किया है काम
Cholesterol Remedy: खून में बढ़ा गंदा कोलेस्ट्रॉल मक्खन की तरह गला देगा ये हर्ब्स, सिकुड़ी नसें फैलने से बीपी भी होगा कंट्रोल
खून में बढ़ा गंदा कोलेस्ट्रॉल मक्खन की तरह गला देगा ये हर्ब्स, सिकुड़ी नसें फैलने से बीपी भी होगा कंट्रोल
Ambani's Mother Choice: मुकेश अंबानी की मां कोकिला बेन हमेशा गुलाबी साड़ी ही क्यों पहनती हैं?
मुकेश अंबानी की मां कोकिला बेन हमेशा गुलाबी साड़ी ही क्यों पहनती हैं?
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE