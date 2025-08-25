Cholesterol Remedy: खून में बढ़ा गंदा कोलेस्ट्रॉल मक्खन की तरह गला देगा ये हर्ब्स, सिकुड़ी नसें फैलने से बीपी भी होगा कंट्रोल

गोविंदा की इस चाहत के लिए जान देने तक को तैयार थीं सुनीता, कहा- 12 साल से अकेलेे ही...
लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Aug 25, 2025, 09:05 AM IST
1.लहसुन खराब कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करेगा
खराब कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी समस्या है जो किसी को भी हो सकती है. खराब कोलेस्ट्रॉल दिल से जुड़ी अन्य समस्याओं के खतरे को भी बढ़ाता है. जब शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है, तो हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ जाता है, जिसमें स्ट्रोक और हार्ट अटैक का खतरा भी शामिल है. इसलिए खराब कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखना जरूरी है. खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर दवाओं के साथ लहसुन का सेवन भी किया जा सकता है. लहसुन खराब कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में कारगर साबित होता है.
2.लहसुन में होते हैं एंटीबायोटिक गुण
कच्चा लहसुन खाने से खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम हो सकता है. लहसुन में एंटीबायोटिक गुण होते हैं. इसके अलावा, लहसुन में विटामिन सी, मैग्नीशियम, सेलेनियम और ज़िंक जैसे तत्व भी होते हैं. खराब कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के लिए खाली पेट कच्चा लहसुन खाना चाहिए. लहसुन को तीन तरीकों से आहार में शामिल किया जा सकता है.
3.लहसुन गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है
खराब कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने और हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए रोज़ाना लहसुन खाना चाहिए. ऐसा माना जाता है कि रोज़ाना लहसुन खाने से हृदय स्वास्थ्य बेहतर होता है. लहसुन खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है. यह हृदय संबंधी बीमारियों को दूर करता है और नसों में जमा गंदगी को साफ़ करता है. इससे हार्ट अटैक का खतरा कम हो सकता है.
4.शरीर में जमा विषाक्त पदार्थ निकाल देगा लहसुन
नियमित रूप से कच्चा लहसुन खाने से शरीर में जमा विषाक्त पदार्थ भी बाहर निकल जाते हैं. कच्चा लहसुन खाने से नसें साफ होती हैं और शरीर भीतर से स्वस्थ बनता है. लहसुन खाने से अन्य बीमारियों का खतरा भी कम होता है. लहसुन शरीर में सूजन को भी कम करता है.
5.लहसुन से कम होगा ब्लड प्रेशर
लहसुन में ऐसे तत्व होते हैं जो बीपी को नियंत्रित रखने में भी मदद करते हैं. अगर रक्तचाप का स्तर सामान्य रहता है, तो हृदय का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है.
6.कच्चा लहसुन खाने के 3 तरीके
खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और दिल की सेहत को बेहतर बनाने के लिए लहसुन को 3 अलग-अलग तरीकों से खाया जा सकता है. आप सुबह खाली पेट कच्चा लहसुन खा सकते हैं. कई लोग लहसुन को चबाकर भी खाते हैं और कई लोग इसे निगल जाते हैं. इसके अलावा, खराब कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के लिए लहसुन को भूनकर भी खाया जा सकता है. अगर आप लहसुन को इन दो तरीकों से नहीं खाना चाहते हैं, तो आप लहसुन की चटनी को अपने रोज़ाना के खाने में शामिल कर सकते हैं. खाने के साथ लहसुन की चटनी खाने से भी शरीर को लहसुन के फायदे मिल सकते हैं.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.
