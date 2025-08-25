Cholesterol Remedy: खून में बढ़ा गंदा कोलेस्ट्रॉल मक्खन की तरह गला देगा ये हर्ब्स, सिकुड़ी नसें फैलने से बीपी भी होगा कंट्रोल

6 . कच्चा लहसुन खाने के 3 तरीके

6

खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और दिल की सेहत को बेहतर बनाने के लिए लहसुन को 3 अलग-अलग तरीकों से खाया जा सकता है. आप सुबह खाली पेट कच्चा लहसुन खा सकते हैं. कई लोग लहसुन को चबाकर भी खाते हैं और कई लोग इसे निगल जाते हैं. इसके अलावा, खराब कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के लिए लहसुन को भूनकर भी खाया जा सकता है. अगर आप लहसुन को इन दो तरीकों से नहीं खाना चाहते हैं, तो आप लहसुन की चटनी को अपने रोज़ाना के खाने में शामिल कर सकते हैं. खाने के साथ लहसुन की चटनी खाने से भी शरीर को लहसुन के फायदे मिल सकते हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.