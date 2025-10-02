Gandhi Jayanti Wishes, Photos, Messages: 'साधारण जीवन, उच्च विचार' गांधी जयंती पर अपनों को भेजें ये प्रेरणादायक कोट्स व शुभकामनाएं

1 . गांधी जयंती पर शुभकामनाएं (Gandhi Jayanti Wishes and Quotes in Hindi)

हिंसा बिना भी जीवन संभव है, महात्मा गांधी ने हमें सिखाया.

अहिंसा से हो सकता है परिवर्तन, बापू ने यही पाठ पढ़ाया.

उनके विचारों को अपनाएं, शांति और प्रेम को दुनिया में बढ़ाएं.

इस गांधी जयंती पर आओ, बापू के आदर्शों को याद करें.

शांति और प्रेम से हम सबको जोड़ें, और देश को खुशहाल बनाएं.

गांधी जयंती की हार्दिक शुभकमनाएं.