Gandhi Jayanti Wishes, Photos, Messages: 'साधारण जीवन, उच्च विचार' गांधी जयंती पर अपनों को भेजें ये प्रेरणादायक कोट्स व शुभकामनाएं

Pragya Bharti | Oct 02, 2025, 08:18 AM IST
1.गांधी जयंती पर शुभकामनाएं (Gandhi Jayanti Wishes and Quotes in Hindi)
हिंसा बिना भी जीवन संभव है, महात्मा गांधी ने हमें सिखाया.
अहिंसा से हो सकता है परिवर्तन, बापू ने यही पाठ पढ़ाया.
उनके विचारों को अपनाएं, शांति और प्रेम को दुनिया में बढ़ाएं.
इस गांधी जयंती पर आओ, बापू के आदर्शों को याद करें.
शांति और प्रेम से हम सबको जोड़ें, और देश को खुशहाल बनाएं.
गांधी जयंती की हार्दिक शुभकमनाएं.
2.गांधी जयंती विशेज 2025 (Gandhi Jayanti Wishes 2025)
सत्य की लाठी लेकर, अहिंसा का मार्ग चुना,
बापू ने इस देश के लिए हर दुख-दर्द बुना.
उनकी सीखों को अपनाओ, और नेक काम करो,
गांधी जयंती की शुभकामनाएं, आज खुद को महान करो."
"नफरत की राह छोड़, प्रेम का दीपक जलाओ,
गांधी के विचारों को अपने जीवन में अपनाओ.
यही सच्ची श्रद्धांजलि है राष्ट्रपिता के लिए,
शुभकामनाएं! यह संदेश भेजो अपने प्रिय के लिए."
3.गांधी जयंती कोट्स इन हिंदी (Gandhi Jayanti Quotes 2025)
"सादगी थी वस्त्र में, और सत्य था वाणी में,
अहिंसा की शक्ति थी उनकी हर कहानी में.
आज हम सब मिलकर उन्हें श्रद्धांजलि दें,
उनके बताए रास्तों पर आगे कदम रखें."
"बुराई से लड़ने का, नया तरीका सिखा गए,
बिना हथियार के भी, जीत का फल चखा गए.
गांधी जयंती पर उनके त्याग को याद करें,
हर पल हम उनके आदर्शों का सम्मान करें."
4.गांधी जयंती 2025 स्टेटस (Gandhi Jayanti Status 2025)
"अपने लक्ष्यों को पाने के लिए हर सुबह खुद से एक नया वादा करें.
गांधी जयंती हमें यही प्रेरणा देती है."
"जब भी संदेह हो, तो सबसे गरीब और कमजोर चेहरे को याद करें.
आपके फैसले में यही गांधी दर्शन है. आपको विजय मिले!"
"साधारण जीवन, उच्च विचार,
यही है जीवन का आधार."
5.गांधी जयंती मोटिवेशनल कोट्स (Gandhi Jayanti Motivational Quotes)
"हर कोई अपनी जिंदगी में महान काम कर सकता है,
क्योंकि प्रेम करना ही महानता है.
गांधी जयंती की बधाई!"
"कमजोर कभी क्षमा नहीं कर सकता.
क्षमा करना ताकतवर की निशानी है.
यह शक्ति आपके जीवन में आए.
शुभ गांधी जयंती!"
6.गांधी जयंती मैसेज 2025 (Gandhi Jayanti Message in Hindi)
"वो लड़े थे अन्याय से, आवाज़ बनी उनकी अहिंसा,
राष्ट्रपिता ने हमें दी थी आज़ादी की दिशा.
इस पावन दिन पर बापू को सलाम हो हमारा,
शुभकामनाएं! यह दिन आपका हो प्यारा."
7.गांधी जयंती पर शुभ संदेश (Gandhi Jayanti Wishes Shayari)
सत्य और अहिंसा का मार्ग है सच्चा, गांधी जी के विचारों को अपनाएं.
शांति और प्रेम से बदलें दुनिया, जीवन को उन्नत बनाएं.
बिना खडग बिना ढाल, आजादी दी हमें,
साबरमती के संत ने कर दिया ऐसा कमाल.
उनकी शिक्षाएं सदैव याद रखें
बापू को नमन करने के लिए शीश झुकाएं.
गांधी जयंती की शुभकामनाएं.
