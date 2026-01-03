FacebookTwitterYoutubeInstagram
दिल्ली दंगा मामले से जुड़ी बड़ी खबर, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट 7 आरोपियों की जमानत पर सुनाएगा फैसला.

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Frugal Habits: स्मार्ट लोग ऐसे करते हैं पैसे की बचत, सेविंग के लिए आप भी अपनाएं ये 6 आदतें 

Frugal Habits: पैसों की बचत का ये मतलब नहीं की आप अपनी पसंदीदा चीजों से दूरी बना लें. लाइफस्टाइल और अपनी खुशी से जुड़ी जरूरी चीजों से समझौता किए बगैर अगर आप बचत करना चाहते हैं, तो ये स्मार्ट आदतें जरूर अपनाएं..

Abhay Sharma | Jan 03, 2026, 06:07 PM IST

1.नकद में खर्च 

नकद में खर्च 
1

अपनी मनपसंद चीज़ों कॉफी पीने, मूवी टिकट या अचानक कुछ खाने-पीने के लिए हर हफ्ते नकद पैसों की एक तय सीमा रखें. इससे बेवजह होने वाली खरीदारी अपने-आप कम हो जाती है. स्टडी बताती है कि डिजिटल पेमेंट की तुलना में नकद पैसा खर्च करने पर गैर-जरूरी खरीदारी करीब 15% तक कम हो जाती है, क्योंकि नकद खर्च करते समय पैसे निकलते हुए साफ महसूस होते हैं. 

2.पांच मिनट सामान की छोटी-छोटी देखभाल 

पांच मिनट सामान की छोटी-छोटी देखभाल 
2

हर दिन सिर्फ पांच मिनट अपने सामान की छोटी-छोटी देखभाल में लगाएं, ताकि वे लंबे समय तक चल सकें. यह आदत जापान की मोट्टाइनाई सोच से जुड़ी है.  जिसका मतलब है संसाधनों की कद्र करना और बेकार होने से बचाना. जैसे फ्रिज की कॉइल साफ करना, ढीले पेंच कसना या सिंक के फिल्टर की गंदगी निकालना, ये आदत महंगे रिपेयर और नया सामान खरीदने से बचा सकती है. 

3.डिजिटल खर्च पर दें ध्यान 

डिजिटल खर्च पर दें ध्यान 
3

इसके लिए डिजिटल खर्च कम करने के लिए हर महीने स्ट्रीमिंग, ऐप और डिलीवरी सब्सक्रिप्शन की जांच करें, क्योंकि करीब 40% लोग ऐसे डिजिटल सब्सक्रिप्शन के पैसे देते रहते हैं, जिनका वे बहुत कम इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में हर महीने एक रिमाइंडर लगाएं और जिन सब्सक्रिप्शन का ज्यादा उपयोग नहीं हो रहा है, उन्हें रद्द करने की बजाय कुछ समय के लिए रोक दें. 

4.रिवर्स मील प्लानिंग

रिवर्स मील प्लानिंग
4

पहले खाने का मेन्यू तय करने की बजाय, पहले ऑफर और सीज़नल सब्ज़ियों और फलों को देखें, जो चीज़ें सस्ती मिल रही हों या घर में पहले से मौजूद हों, उन्हीं के आधार पर अपना मेन्यू तैयार करें. इस तरीके से खाने का खर्च भी कम होता है और खाना बर्बाद भी नहीं होता है. ये आदत आपको नए-नए व्यंजन बनाने के लिए प्रेरित करता है. यह ग्रॉसरी ऐप्स और डिजिटल कूपन के साथ उतना ही असरदार है. 

5.कपड़े या एक्सेसरी खरीदने के लिए 14 दिन क इंतजार 

कपड़े या एक्सेसरी खरीदने के लिए 14 दिन क इंतजार 
5

कपड़े या एक्सेसरी जैसी गैर-ज़रूरी चीज़ें खरीदने से पहले 14 दिन इंतज़ार करें, यह अचानक होने वाली खरीदारी को रोकता है और यह तय करने में मदद करता है कि आपको वह चीज़ सच में चाहिए भी या नहीं. इसके लिए लिस्ट बनाएं और उसके सामने तारीख लिखें, आप खुद देखेंगे कि 14 दिन बाद कई चीज़ों का आकर्षण अपने आप खत्म हो जाता है. इससे पैसे भी बचते हैं और आपकी अलमारी में वही कपड़े जुड़ते हैं जिन्हें आप सच में पहनते हैं. 

 

6.DIY थर्ड-स्पेस स्वैप्स

DIY थर्ड-स्पेस स्वैप्स
6

महंगे कैफ़े और बार में जाने की बजाय, मुफ्त कम्युनिटी मीटअप और आउटडोर गेट-टुगेदर अपनाएं. बता दें कि लाइब्रेरी में कॉफ़ी क्लब, पार्क में पिकनिक, या पोटलक डिनर आयोजित करने से रेस्तरां और बार की आदतों पर सालाना हजारों रुपये बचाए जा सकते हैं. इससे आप कम पैसे में बेहतर बातचीत और मजबूत दोस्ती का आनंद ले सकते हैं.

