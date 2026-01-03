Frugal Habits: स्मार्ट लोग ऐसे करते हैं पैसे की बचत, सेविंग के लिए आप भी अपनाएं ये 6 आदतें 

5 . कपड़े या एक्सेसरी खरीदने के लिए 14 दिन क इंतजार

कपड़े या एक्सेसरी जैसी गैर-ज़रूरी चीज़ें खरीदने से पहले 14 दिन इंतज़ार करें, यह अचानक होने वाली खरीदारी को रोकता है और यह तय करने में मदद करता है कि आपको वह चीज़ सच में चाहिए भी या नहीं. इसके लिए लिस्ट बनाएं और उसके सामने तारीख लिखें, आप खुद देखेंगे कि 14 दिन बाद कई चीज़ों का आकर्षण अपने आप खत्म हो जाता है. इससे पैसे भी बचते हैं और आपकी अलमारी में वही कपड़े जुड़ते हैं जिन्हें आप सच में पहनते हैं.